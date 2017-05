VdK-Kreisverbandstag: Mehr Mitglieder

Der VdK im Kreis kann auf eine positive Entwicklung verweisen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Ausführungen beim elften Kreisverbandstag brachten es in der Treuchtlinger Stadthalle an den Tag: Der VdK im Landkreis wächst stetig an, die Zahl der Mitglieder ist allein im letzten Jahr im dreistelligen Bereich nach oben geklettert. Die Kehrseite der Medaille ist freilich weniger schön – denn der Anstieg hängt eben auch mit dem zusammen, „was in unserer Gesellschaft so vor sich geht“, wie es Landrat Gerhard Wägemann formulierte.

Die Kreisgeschäftsführerin des VdK, Andrea Estner (re.), bedankte sich bei ihrem rührigen Team: Anette Fuhrmann, Stephanie Hartmann, Petra Henglein und Brigitte Wittmann (v. li.). Foto: Leykamm



Immer stärker werde der Sozialverband „für dringend nötig erachtet“, die bloßen Zahlen seien aber in der Tat beeindruckend, „davon können andere nur träumen“. 7,3 Prozent der Landkreisbevölkerung sind im VdK organisiert, wie Wägemann vorrechnete. Die Bedeutung des Verbands dürfe man nicht unterschätzen. Sein Einsatz für soziale Gerechtigkeit sei wichtig für die Demokratie an sich. Auch der Landkreis verfolge jenes Ziel, sei dabei aber auf die Unterstützung eben auch durch jene Organisation angewiesen, der er „herausragendes Engagement“ und gute Zusammenarbeit mit dem Kreis attestierte.

Der wiederum wäre wohl ohne den VdK „weniger gerecht und weniger solidarisch.“ Das Übernehmen der Verantwortung fand zugleich beim zweiten Treuchtlinger Bürgermeister Richard Zäh großen Respekt. Der VdK habe den gesamten Staat mitgeprägt. Lob für den Kreisverband gab es zudem vom VdK-Bezirksgeschäftsführer Günther Schweiger. Die Fälle, die aus Altmühlfranken auf seinen Schreibtisch landeten, „sind immer sehr gut recherchiert“, betonte er.

In seinem Grußwort selbst legte Schweiger den Finger in gesellschaftliche Wunden. „Die Rente sollte im Normalfall nach einem erfülltem Arbeitsleben für den Lebensunterhalt reichen,“ monierte er etwa. Außerdem dürfe es nicht sein, dass der Bürokratismus den Fluss der Unterstützung behindere, so Schweiger sinngemäß. Es sei kein Geheimnis, „dass die Undurchschaubarkeit des Dschungels der Gesetze immer mehr zunimmt“. Vor der Bundestagswahl starte der Sozialverband eine Kampagne unter dem Motto „soziale Spaltung stoppen!“ Im Juli findet hierzu eine Großveranstaltung in Nürnberg statt.

Auf einen aktuellen Mitgliederstand von knapp 6800 konnte in ihrem Bericht Kreisgeschäftsführerin Andrea Estner verweisen. Sie bedauerte aber auch, dass sich in Teilen der Bevölkerung „die Mentalität ändert“. So manche Neumitglieder träten zwar ein, um sogleich die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, verließen den Verband danach aber wieder. Estner blickte in ihren Worten auf zahlreiche Aktivitäten des Verbandes zurück: Tag der offenen Tür, Begegnungstag auf Kreis- sowie Sammelaktionen und Ausflüge auf Ortsebene.

Estner selbst habe seit der letzten Wahl vor vier Jahren 72 Vorträge gehalten. Aufklärungsarbeit sei nötig, denn die „aktuelle Sozialgesetzgebung spielt uns die Mitglieder zu.“ Im November diesen Jahres nun könne das 70-jährige Bestehen des Kreisverbandes gefeiert werden. Ab Juli gäbe es einen Sprechtag im Gunzenhäuser Burkhard-von-Seckendorff-Heim und im September werde zur Ortsvorsitzenden-Konferenz geladen.

Ihren Dank sprach die Kreisgeschäftsführerin vor allem dem Team ihrer Geschäftsstelle aus, von dem Anette Fuhrmann, Stephanie Hartmann, Petra Henglein und Brigitte Wittmann anwesend waren.

Frauenvertreterin Krista Pobatschnig konnte ebenso auf zahlreiche Aktivitäten verweisen, unter anderem die Frauentagungen mit verschiedenen Themen. Eine beeindruckende Bilanz zog der sich von seinem Amt als Vertreter der jüngeren Mitglieder allerdings zurückziehende Stefan Diermeier. Ihm gelang es durch gezielte Angebote für die junge Generation, den Altersdurchschnitt seines Klientels von 66 auf 58 Jahre zu senken. Infoabende, Gesundheitsvorträge, Selbstverteidigungskurs, aber auch Ausflüge zählen hierzu. Letztes Jahr ging es nach Südtirol und zur Augsburger Puppenkiste, heuer heißen Hamburg und München die Ziele: Es warten das Musical „König der Löwen“ sowie die Bavaria Filmstudios. Ein Computerkurs stieß auf so große Resonanz, dass Diermeier noch einen Internetkurs draufsattelte.

Immer schwerer werde es hingegen, Personen für die Haussammlung zu finden, bedauerte Kassenführerin Renate Bauer. So sei nach einem Aufwärtstrend im letzten Jahr die Summe wieder auf unter 32.000 Euro gesunken.

Im Bericht am Dienstag hatten wir versehentlich die folgende Funktionen vertauscht. Richtig heißt es: Klaus-Dieter Böheim vertritt weiterhin die Behinderten sowie Helga Grünsteudel wie gehabt die Rentner.

Jürgen Leykamm