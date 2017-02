Veilchen zu Fasching: Frauen bei Fete ins Gesicht geboxt

TREUCHTLINGEN - Für zwei junge Frauen endete eine Faschingsfeier in Treuchtlingen schmerzhaft: Sie kamen nach Faustschlägen mit einem blauen Auge davon.

Für eine 19-Jährige und eine 28-Jährige bleibt ein Veilchen als schmerzvolle Erinnerung an den Weiberfasching in der Treuchtlinger Stadthalle zurück. Wie die Polizei mitteilt, schlug am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr eine 16-jährige Jugendliche einer drei Jahre älteren Dame wohl grundlos mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer kennt eigenen Angaben zufolge die Beschuldigte nicht. Auch einen Streit soll es im Vorfeld nicht gegeben haben.

Im zweiten Fall schlug ein 32-Jähriger einer 28 Jahre alten Frau mit der Faust aufs Auge. Auch hier ist der Grund für die Attacke noch ungeklärt. Die Frau kennt den Täter, der weit über zwei Promille Alkohol intus hatte. Nach dem Angriff musste er die Halle verlassen.

Beide geschädigten Frauen erlitten leichte Verletzungen. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.

