Verdächtige Kapseln

14.12.2016 15:17 Uhr

TREUCHTLINGEN - In der Nähe der Senefelder-Schule hat ein 21-jähriger Treuchtlinger mehrere kleine Plastikkapseln gefunden, die mit einem schwarzen Pulver gefüllt waren.

Symbolbild Foto: pixabay



Da ihm der Fund seltsam vorkam, brachte der junge Mann die Kapseln zur Polizei. Diese konnte klären, dass es sich bei dem Pulver nicht um Drogen, sondern um medizinische Aktivkohle handelte, die als Nahrungsergänzung frei verkäuflich ist. Die Kapseln wurden entsorgt.

Nach Kontrolle in Haft

TREUCHTLINGEN – Am Dienstag kontrollierte die Treuchtlinger Polizei in der Bürgermeister-Döbler-Allee ein Auto mit französischer Zulassung. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 23-jährigen Fahrzeugführer ein Haftbefehl des Weißenburger Amtsgerichts vorlag. Der junge Mann war zu einer Verhandlung unentschuldigt nicht erschienen. Er musste die Nacht in einer Zelle verbringen und wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Beleidigt und bedroht

TREUCHTLINGEN – Eine 23-jährige Treuchtlingerin hat Strafanzeige gegen ihren Exfreund erstattet. Der 25-Jährige aus Ansbach hatte die junge Frau laut deren Angaben per SMS beleidigt und mit dem Tod bedroht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

