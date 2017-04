Verein „Eber-Hart“: Mit den Bands nach Ponsacco

TREUCHTLINGEN - Der Jugend- und Kulturverein „Eber-Hart“ bietet vom 27. bis 30. Juli wieder eine Fahrt nach Ponsacco an.

In Treuchtlingens italienischer Partnerstadt ist unter anderem ein Konzert mit den örtlichen Gruppen „Xirow“, „Filistine“ und „My hero failed“ geplant. Abfahrt ist am Donnerstag, 27. Juli, gegen 22 Uhr. Nach der Ankunft am nächsten Tag steht am Freitagabend ein Treffen mit den italienischen Musikern samt Jam-Session und offener Bühne auf dem Programm.

Am Samstagvormittag geht es ans Meer, bevor ab 16 Uhr die Bühne aufgebaut wird. Auf ihr finden abends ein Empfang des Städtekomittees sowie ein Konzert mit je einer französischen, einer italienischen und einer deutschen Band statt. Zurück gen Heimat geht es am Sonntag gegen 11 Uhr.

Wer Interesse hat, kann sich bis spätestens Donnerstag, 20. April, unter Telefon 09142/1221 anmelden.

pm