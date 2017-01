Vereinsmeisterschaft des SV Edelweiß Bubenheim

Vereinsmeister und Schützenkönige geehrt – Viel Lob für das Engagement im Verein - vor 12 Minuten

BUBENHEIM - Der SV Edelweiß Bubenheim hat bei seiner Weihnachtsfeier die Vereinsmeister und Könige für das Jahr 2017 bekannt gegeben und ausgezeichnet.

Bei seiner Weihnachtsfeier konnte der SV Edelweiß Bubenheim auch die Gewinner der Vereinsmeisterschaften auszeichnen. Insgesamt beteiligten sich 27 Schützen in verschiedenen Altersklassen. © privat



Der erste Schützenmeister Andreas Neubauer begrüßte die anwesenden Ehrenmitglieder, Mitglieder und deren Angehörige. Er bedankte sich bei den Helfern, welche die Weihnachtsfeier und das Essen vorbereitet hatten, und bei den Wirten, die das Jahr über dafür sorgen, dass das Schützenhaus geöffnet werden kann. Besonders gelobt wurden auch der Edelweiß-Getränkewart Helmut Neubauer, die für die Reinigung des Schützenhauses zuständige Beatrix Kulig und der Sportleiter Jürgen Kraft für ihr großes Engagement.

Den besten Schuss auf die Königsscheibe gab Matthias Neubauer mit einem 63,9-Teiler ab, Vizekönig wurde Werner Schwenk mit einem 70,7-Teiler. Bei der Jugend heißt der Schützenkönig Bastian Strauß mit einem 73,5-Teiler.

Die Vereinsmeisterschaften 2017, an denen sich insgesamt 27 Schützinnen und Schützen beteiligten, sahen folgende Ergebnisse: Luftpistole: Steven Seeliger, 375 Ringe; Schülerklasse: Florian Kulig, 163 Ringe; Jugendklasse: Catharina Kraft, 331 Ringe; Juniorenklasse: Philipp Neubauer, 379 Ringe; Damenklasse: Carina Bieber, 377 Ringe; Schützenklasse: Michael Wiesinger, 382 Ringe; Altersklasse: Jürgen Kraft, 359 Ringe; Seniorenklasse Fritz Schwenk, 362 Ringe.

Die Weihnachtsscheibe 2016 gewann Johanna König mit einem 8,6-Teiler. Die Gans gewann mit einem 40,3-Teiler Michael Wiesinger. Der Tröster-Jugendpokal ging an Tobias Kulig mit einem 192,9-Teiler. Der Hase auf Nachkauf ging an Werner Schwenk mit einem 17,8-Teiler, der Hase auf Bestschuss an Catharina Kraft mit einem 123,7-Teiler.

Beim Trainingsblattl wurden die besten Schüsse des Jahres 2016 von jedem Schützen gesammelt und am Jahresende ausgewertet. Dabei gab es wieder gute Teilerergebnisse: Platz 1 ging an Andreas Neubauer (3,1-Teiler), Platz 2 an Heinz Reißinger (3,4-Teiler), Platz 3 an Fritz Schwenk (3,6-Teiler) und Platz 4 an Philipp Neubauer (6,0-Teiler).

pm