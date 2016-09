Vereintes Musik-Europa in Treuchtlingen

22. Eber-Hart-Festival: 18 Bands auf zwei Bühnen im alten Marmorwerk und 50 regionale Biere vom "Bieromat“ - vor 1 Stunde

HAAG - Ein buntes, internationales Miteinander bei frühherbstlichem Kaiserwetter war am Wochenende das 22. Eber-Hart-Festival im ehemaligen Marmorwerk in Haag.

Eine fetzen Show lieferten „Four to Four“ mit dem Duo Nóra Török und Tamás Nagy aus Treuchtlingens Partnerstadt Bonyhad ab. Foto: Patrick Shaw



Trotz Ärgers mit der GEMA, weswegen das Festival heuer erstmals einen Euro Eintritt kostete, kamen an beiden Tagen mehrere Hundert Rock-, Pop-, Blues-, Metal-, Funk- und Alternative-Fans, um die insgesamt 18 Bands auf den zwei Freilichtbühnen zu erleben. Für fast jeden Musikgeschmack war etwas dabei – ebenso wie für fast jeden Biergeschmack, zeichnet sich das Open-Air doch seit jeher durch seine Auswahl an Gerstensaft aus 50 regionalen Brau­er­ein aus. Die Qual der Wahl hatten die Besucher dann am „Bieromat“.

Von alten „Eber-Hart-Hasen“ bis hin zu ganz jungen Talenten reichte die Palette der Bands – ob mittelfränkischer Pop mit „Peilsender“, beinhartes Death-Metal mit den Lokalmatadoren von „Killian“ oder völkerverbindende Gastbeiträge von „Four to Four“ aus Bonyhad/Ungarn, „Hot Cherry“ und „Rusty Nails“ aus Ponsacco/Italien oder „Ceveo“ aus Österreich. Ebenso bunt gemischt war einmal mehr das Publikum: Vom Teenager bis zum Altrocker, vom Hippie bis zur Oma von nebenan feierte der bunte Haufen gemeinsam bis tief in die Nacht.

Patrick Shaw - Treuchtlinger Kurier