Verkehrsschild gerammt

"Rempler beim Einparken" lautet eine weitere Meldung - 19.12.2016 15:07 Uhr

BUBENHEIM - In der Nacht zum vergangenen Sonntag zwischen 1 und 4.30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bubenheim ein großes Verkehrsschild demoliert. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Der Fahrzeugführer war offenbar von Holzingen kommend beim Linksabbiegen von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein Doppelstandrohr mit diversen Verkehrszeichen gerammt. Anschließend fuhr er weiter. Am Unfallort stellte die Polizei mehrere Fahrzeugteile sicher, sodass klar ist, dass das Unfallauto ein BMW war. Eventuelle Zeugen werden um Hinweise gebeten (Telefon 09142/96440).

„Rempler“ beim Einparken

TREUCHTLINGEN – Am vergangenen Donnerstag gegen 23 Uhr ist in der Treuchtlinger Hochgerichtstraße eine 30-jährige Autofahrerin beim rückwärts Einparken mit ihrem Wagen gegen ein abgestelltes Auto gestoßen. Dabei entstand ein eher geringer Schaden.

