Vertrauen in den Standort Treuchtlingen wächst

Beim Arbeitgeberempfang zeichnete Bürgermeister Werner Baum ein rosiges Bild - vor 48 Minuten

TREUCHTLINGEN - Seit Jahren bemüht sich Treuchtlingen darum, Kurstadt zu werden, saniert die Therme, siedelt Sozial- und Gesundheitseinrichtungen an. Zumindest an der Heusteige, in der Industriestraße und in den Neubaugebieten weithin sichtbar und doch fast im Verborgenen zeichnet sich unterdessen eine ganz andere Entwicklung ab: Die Wirtschaft der Altmühlstadt boomt, und für Pendler gewinnt die Region auch als Wohnort an Bedeutung.

Höher als alle Treuchtlinger Kirchtürme überragt das neue, 41 Meter hohe Lager der Firma Altmühltaler die Heusteige. 25.000 Euro-Paletten finden hier Platz, 200 Meter breit ist die Verladehalle. Im Herbst 2018 soll das Logistikzentrum fertig sein. © Patrick Shaw



Höher als alle Treuchtlinger Kirchtürme überragt das neue, 41 Meter hohe Lager der Firma Altmühltaler die Heusteige. 25.000 Euro-Paletten finden hier Platz, 200 Meter breit ist die Verladehalle. Im Herbst 2018 soll das Logistikzentrum fertig sein. Foto: Patrick Shaw



Beim diesjährigen Arbeitgeberempfang zeichnete Bürgermeister Werner Baum dieses hoffnungsvolle Bild, in dem das in der Vergangenheit so hoch gehandelte Kurstadt-Thema vielleicht keine untergeordnete, aber auch nicht mehr die wichtigste Rolle zu spielen scheint. Zumindest was die Investitionen angeht, sind die aktuell mit Abstand größten Projekte der Neubau der Senefelder-Schule mit 65 Millionen sowie das neue Hochregallager und Logistikzentrum der Firma Altmühltaler mit 35 Millionen Euro.

Letzteres, das mit seinen gewaltigen Dimensionen schon jetzt alle anderen Bauvorhaben in der Treuchtlinger Vergangenheit in den Schatten stellt, könnte zeitnah noch einmal wachsen, wenn nämlich auch die Produktion aus der Stadtmitte an die Heusteige wechselt. Dafür müsste der Mineralwasser-Riese weitere rund 70 Millionen Euro in die Hand nehmen, erklärte Baum – und vor allem umfangreichere und längerfristige Wasserrechte erhalten, was derzeit noch hinter verschlossenen Türen verhandelt wird.

„Stadt und Unternehmen sind schon intensiv dran an diesem zweiten Bauabschnitt“, gab sich der Rathauschef bei dem Empfang vor rund drei Dutzend örtlichen Wirtschaftsvertretern zuversichtlich. Altmühltaler-Werkleiter Andreas Wiedemann bremst die Euphorie jedoch etwas: „Die Sachlage hat sich in den vergangenen Wochen nicht geändert“, erklärte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Man sei im Gespräch mit den Behörden, konkrete Ergebnisse gebe es aber noch nicht.

Architektonisch im 21. Jahrhundert

Ein zweiter, sich gut entwickelnder Betrieb ist mit rund 500 Angestellten Treuchtlingens größter Arbeitgeber Alfmeier. Für vier Millionen Euro hat er in der Industriestraße gerade ein neues Verwaltungsgebäude hingestellt – mit seiner modernen, schwarzen Fassade ein echter Hingucker.

Und auch das Wachstum im weiteren Umland macht sich zunehmend bemerkbar. „Immer mehr Menschen aus dem nördlichen Oberbayern suchen Immobilien in Treuchtlingen“, beobachtet Bürgermeister Baum. Schon jetzt werde der Platz in den Baugebieten knapp. Dahinter stecke unter anderem Audi in Ingolstadt, dessen firmeneigener Bahnhof bis Ende 2019 fertiggestellt sein soll. Dann fahre man binnen einer Dreiviertelstunde von der Altmühlstadt direkt ins Werk. „Wenn wir das nicht nutzen, sind wir dumm!“, so Baum.

Bilderstrecke zum Thema Gigantisch: Das neue Altmühltaler-Lager in Treuchtlingen Wasser, gestapelt bis in den Himmel: Mehr und mehr zeichnet sich ab, wie gewaltig das neue Logistikzentrum der Firma Altmühltaler Mineralbrunnen an der Treuchtlinger Heusteige ist.



Parallel zu der sehr optimistisch stimmenden Entwicklung der Wirtschaft ist Treuchtlingen dem Rathaus­chef zufolge aber durchaus auch als „Gesundheitsstadt“ gut unterwegs. Im Unterschied zur bislang propagierten Kurstadt samt möglichem „Bad“-Titel beinhaltet diese Marschrichtung zwar ebenfalls die noch bis Ende 2018 laufende Modernisierung der Altmühl­therme (für knapp 16 Millionen Euro), aber insbesondere auch all die neuen Therapie- und Sozialeinrichtungen, die in der Altmühlstadt derzeit aus dem Boden sprießen.

Zu nennen sind da unter anderem die Fachklinik für Psychosomatik der Bezirkskliniken am Standort des bisherigen Stadtkrankenhauses mit einer Investitionssumme von rund 30 Millionen Euro, das neue Seniorenzentrum des Roten Kreuzes gegenüber der Therme mit 20 Millionen Euro sowie die bereits fertigen „Altmühltal-Werkstätten“ der Rummelsberger Dienste, in denen auch der Arbeitgeberempfang stattfand.

Dazu kommen noch zwei gänzlich neue Projekte der Rummmelsberger und der Lebenshilfe, die Baum an diesem Abend erstmals öffentlich erwähnte. Die Lebenshilfe ist mit der Außenarbeitsgruppe „Wei/Tec“ ihrer Weißenburger Werkstätten für psychisch Erkrankte schon seit drei Jahren im früheren Pokorny-Anwesen in der Elkan-Naumburg-Straße ansässig. Nun sollen die ehemalige Kleiderfabrik und das zugehörige Unternehmer-Wohnhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Erstaunliche Entwicklung

Auf dem zeitweise für ein neues Feuerwehrhaus angedachten Areal an der Einfahrt zum Brühl wollen die Rummelsberger Dienste zudem bis Ende nächsten Jahres 24 neue Wohneinheiten errichten. Dort sollen Mitarbeiter der Altmühltal-Werkstätten und bisherige Bewohner der sanierungsbedürftigen Behindertenhilfe „Haus Altmühltal“ in Pappenheim einziehen. 3,5 Millionen Euro nimmt die Diakonie dafür in die Hand. „Es ist beeindruckend, wo sich Treuchtlingen hin entwickelt“, staunte beim Empfang auch Werkstättenleiter und Gastgeber Friedrich Weickmann.

Egal ob für Kurgäste, Kranke und Senioren, oder junge Arbeitskräfte aus der Wirtschaft – auf die Umgestaltung der Stadtmitte lässt Rathaus­chef Baum jedoch unabhängig von der Zielrichtung nichts kommen. Der Wallmüllerplatz müsse stärker als „wichtiges Bindeglied zwischen Rathausplatz und Bahnhofstraße“ fungieren, und der neue Partnerschaftsplatz werde seinen grünen, parkähnlichen Charakter trotz aller Unkenrufe bald zeigen. Dies und die mögliche Verlagerung des Altmühltaler-Lastverkehrs an die Peripherie mache die Stadt attraktiver für jedermann.

Einen Wermutstropfen schüttet der Bürgermeister am Ende aber doch in den süßen Wachstums-Wein. So gut Treuchtlingen mittlerweile in Sachen Verkehrsanbindung, Bildung, Arbeitsplatz- und Fachkräfteangebot dastehe, so viel sei nach wie vor bei der Digitalisierung zu tun. Die Breitbandanbindung werde zwar langsam besser, hier hänge der ländliche Raum aber immer noch weit hinter den Ballungsräumen her.

Baum warb deshalb für das neue Förderprogramm „Digitalbonus.Bayern“, das dazu beitragen solle, „mobile Arbeitsplatzlösungen und Heimarbeitsplätze zu etablieren und die Möglichkeit zu schaffen, Arbeit und Familie besser zu verknüpfen“. Dies sei essenziell für eine „aufstrebende Kleinstadt“ wie Treuchtlingen, die abseits der Ballungsräume liegt.

Patrick Shaw Redaktion Treuchtlinger Kurier E-Mail