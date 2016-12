Verursacher nicht erkennbar

TREUCHTLINGEN - In der Eisenbahnunterführung in der Treuchtlinger Bahnhofstraße haben sich am Montagnachmittag zwei Autos mit den Außenspiegeln gestreift.

Symbolbild Foto: Pixabay



Dabei entstand ein Schaden in Höhe von jeweils rund 50 Euro. Da die Polizei nicht zweifelsfrei klären konnte, welcher der beiden aus Treuchtlingen stammenden Unfallbeteiligten zu weit links gefahren war, veranlassten die Beamten lediglich den Austausch der Personalien.

