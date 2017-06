Viel Platz für Puten und die Natur in Osterdorf

OSTERDORF - Wer heute als Landwirt durchstarten will, steht vor großen Entscheidungen. „Wieviel investieren, und in was?“, lautet die Frage. Lydia und Manfred Gagsteiger aus Osterdorf haben sie auf ihre Weise beantwortet. Wie, das verriet das Ehepaar beim „Umstellertag“ der „Naturland Fachberatung“ im Rahmen der Bio-Offensive des Freistaats Bayern.

Dem ökologischen Landbau schon immer verbunden: Viel Lob von Fachberater Mario Hümpfer (links) gab es beim „Naturland-Umstellertag“ für den Betrieb von Manfred Gagsteiger (2. von links) in Osterdorf. © Jürgen Leykamm



Bis aus dem Oberallgäu kamen die Besucher dazu nach Altmühlfranken. Bei der Vorstellung des Hofs durch Manfred Gagsteiger konnten sich wohl viele Teilnehmer selbst wiederfinden. So haben der Osterdorfer Landwirt und seine Partnerin nicht nur für den reibungslosen Betrieb zu sorgen, sondern auch für ihre vier Kinder im Alter zwischen zehn und 28 Jahren sowie für die über 80-jährigen Eltern des Betriebsleiters.

In den 1980er Jahren hatten die heutigen Senioren mit Trockenblumen einen im Wortsinn „florierenden“ Geschäftszweig für sich entdeckt. Der lief auch 1990 noch sehr gut, als Lydia und Manfred Gagsteiger das Ruder übernahmen. Damals standen auf dem Hof zudem noch 15 Milchkühe, und die Familie setzte bereits seit 1969 als einer der Vorreiter im Landkreis mit zwei Ferienwohnungen auf das Konzept „Urlaub auf dem Bauernhof“.

Der nächste logische Schritt war die Weiterentwicklung zum „Erlebnisbauernhof“. Doch letztlich stand die Familie auch hier vor der Weichenstellung, den Kuhbestand entweder aufzustocken oder aufzugeben. In dieser Situation traf Manfred Gagsteiger vor zwei Jahren in Österreich einen Bio-Putenmäster. Das sorgte für den entscheidenden Impuls.

Statt in die weitere Rinderhaltung investierten die Gagsteigers in zwei Mastställe für insgesamt 2500 Puten. Als Vermarktungs-Partner stieg die Süddeutsche Truthahn AG ein. Doch auch die Nachfrage aus der Region ist enorm. So überlegen die Osterdorfer Bio-Pioniere derzeit sogar, einen eigenen Schlachtraum zu bauen und ihre Tiere direkt zu vermarkten.

Die Richtlinien des ökologischen Landbaus stehen bei alledem an erster Stelle. Die Puten tummeln sich nicht nur im Stall, sondern in einem ebenso großen Auslauf im Freien sowie einem weitläufigen Wintergarten. Durchschnittlich zehn Quadratmeter Platz hat dort jedes Tier – in herkömmlichen Betrieben ist es oft weniger als ein halber. Für die Wiesen des Hofs, die bislang das Futter für die Kühe geliefert hatten, fand sich ebenfalls eine Lösung: Sie wanderten ins Vertragsnaturschutz-Programm.

Rund zehn Quadratmeter Auslauf hat jede Pute auf dem Hof von Manfred Gagsteiger. © Jürgen Leykamm



So gab es für die Gagsteigers in jüngster Zeit eine doppelte Umstellung – zum einen auf eine neue Tierart, zum anderen auf eine andere Bewirtschaftungsweise, wie Mario Hümpfer als Fachberater des Naturland-Erzeugerrings bewundernd feststellte. Allerdings habe der Betrieb dem ökologischen Landbau schon immer nahe gestanden und beispielsweise seit jeher auf Kleegras als Futter gesetzt. Zugleich ist der Betrieb in Osterdorf laut Hümpfer ein gutes Beispiel dafür, dass eine solche Umstellung auch für kleinere Betriebe sinnvoll und zukunftsträchtig sein kann. In jüngerer Zeit hätten dies zahlreiche, vor allem tierhaltende Höfe getan. Das Netz der Biobetriebe werde immer dichter.

Wer als Landwirt auf diese Schiene setzt, solle dies aber aus Überzeugung tun, so der Berater. Dies spiegele sich nicht zuletzt am Inhalt des eigenen Kühlschranks wider. So beantworteten die beiden Fachleute am „Umstellertag“ auch geduldig die vielen Nachfragen der Besucher, was denn nun alles erlaubt sei und was nicht. Dabei gibt es durchaus Grauzonen. So dürfen Biobauern zum Beispiel konventionelles Stroh in ihre Ställe einstreuen, müssen aber „den Tieren sagen, dass sie es nicht fressen dürfen“, unkt Mario Hümpfer.

Georg Kirchmaier, Leiter des Qualitätsmanagements der Süddeutschen Truthahn AG in Ampfing, verwies darauf, dass erst weniger als zwei Prozent des in Deutschland verkauften Geflügels aus dem Ökolandbau stammen. Deshalb gelte es vor jeder Umstellung zu prüfen, ob der Markt aufnahmefähig genug ist. Bei den Gagsteigers sei dies der Fall gewesen.

Immer stärker wird laut Kirchmaier auch der Trend zum Kauf von Bioware im Supermarkt. So sehr man sich im Ökolandbau aber um das Wohl der Tiere sorge, könne man diese doch nicht „zu Tode streicheln“. Geschlachtet werden müsse trotzdem. Sein Unternehmen setze deshalb auf das laut Experten tierschonendste System per Kohlendioxid-Betäubung.

