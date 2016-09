Viele Bürger klagen über den Lärm

TREUCHTLINGEN - Viele haben es sicher längst bemerkt: Seit Wochen durchfahren deutlich mehr Züge als sonst den Treuchtlinger Bahnhof. Grund dafür sind umfangreiche und seit langem geplante Gleisarbeiten über die Sommerferien bei Postbauer-Heng an der Bayerischen Ostbahn Nürnberg-Regensburg.

Weit mehr Güterzüge als sonst rollen derzeit durch den Treuchtlinger Bahnhof, die meisten in der Nacht. © Sieghard Hedwig



Wegen der dadurch kilometerlangen, eingleisigen Abschnitte und nächtlicher Komplettsperrungen ist die dortige Streckenkapazität derart eingeschränkt, dass sich viele Güterzüge alternative Wege suchen muss­ten. Dass von diesen Umleitungen insbesondere auch Treuchtlingen und die Altmühlbahn betroffen sein würden, war zu erwarten, denn immerhin zählt die Ostbahn zu den am stärksten frequentierten Bahnstrecken in ganz Deutschland.

Über 60.000 Züge befahren laut Oberpfälzer Regierung pro Jahr diese Haupttransitroute von den Benelux-Staaten nach Südosteuropa. Wie viele davon nun aktuell den Weg über Treuchtlingen nehmen, wollte der Pressesprecher der Deutschen Bahn nicht beziffern; wohl auch, weil offenbar viele Güterzüge zwar in den Fahrplänen stehen, aber aufgrund von Urlaubs- und Ferienzeit in Fabriken derzeit schlicht nicht verkehren. Unter der Hand war jedoch von Eisenbahnern zu erfahren, dass derzeit werktags durchaus rund 120 Züge mehr als üblich den Treuchtlinger Bahnhof durchfahren.

Der Großteil nutzt dabei die Altmühlbahn und befährt ab Ingolstadt meist die Donautalbahn in Richtung Regensburg-Passau oder wählt den Weg über München nach Österreich. Nur ein kleiner Teil rollt hingegen über Augsburg.

Die meisten Züge fahren nachts

Da die eingleisige Donautalbahn durch stündlichen Nahverkehr, diverse Eilzüge sowie den lokalen Güterverkehr sowieso schon stark belas­tet ist, benötigen viele umgeleitete Züge tagsüber mehrere Stunden für die vergleichsweise wenigen Kilometer. Von der Methode aus früheren Jahren, den dortigen Schienennahverkehr kurzerhand einzustellen und die Passagiere in Busse zu komplimentieren, um genug Trassen für Güterzüge zu haben, wurde diesmal abgesehen. Die Mehrzahl der Züge nutzt daher die Nachtstunden und rollt logischerweise zur Schlafenszeit durch das Altmühltal.

Gerade an den umgeleiteten Zügen kann man erkennen, wie international der Eisenbahngüterverkehr in Europa mittlerweile ist. Autos aus Rumänien rollen zur deutschen Nordseeküste, Getreide aus Ungarn geht nach Holland, Stahl aus Belgien wird nach Slowenien gefahren, und Kalidünger aus dem deutschen Philippsthal geht in Ganzzügen nach Rumänien. Containerzüge aus Luxemburg rollen sogar auf dem Landweg bis in die Türkei. Hinzu kommen unzählige gemischte Güterzüge vom Nürnberger Rangierbahnhof zu unterschiedlichen Verschiebebahnhöfen in Österreich.

Viele Züge wechseln dabei auf dem gesamten Laufweg ihre Lok nicht, denn ein Umspannen an den Grenzen ist mit den heutigen modernen Maschinen nicht mehr zwingend notwendig. Derartige „Langläufer“ werden hauptsächlich durch untereinander kooperierende Privatbahnen gefahren, aber auch ausländische Staatsbahnen wie die Österreichischen Bundesbahnen oder die belgische Staatsbahn SNCB waren in den letzten Wochen Stammgäste auf den Gleisen rund um Treuchtlingen.

Die vielen Züge und das gute Wetter lockten in den vergangenen Wochen auch sehr viele Hobby-Eisenbahnfotografen ins Altmühltal. Ein Student aus Frankfurt war beispielsweise schon mit den ersten Sonnenstrahlen morgens auf dem sogenannten „Affenfelsen“ bei Dollnstein anzutreffen, einem der klassischen Fotomotive. Kurz nach ihm trafen auch Kollegen aus dem Münchner Raum ein, und nachdem gegen 9 Uhr der Güterstrom leicht abgeebbt war, suchten sie gemeinsam den örtlichen Supermarkt für ein Frühstück auf. Den Abend verbrachte die Gruppe am Panoramaweg oberhalb von Solnhofen.

Fotografen aus der Region bemängelten allerdings wiederholt die oftmals fehlende Kinderstube der Auswärtigen. Autos wurden in erntereifen Wiesen geparkt, Müll an Fotomotiven zurückgelassen. Einig waren sich jedoch alle in der Freude über den vielen Verkehr, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren.

Nun alles auf einmal?

Aufgrund der damaligen Großbaustelle zwischen Ingolstadt und München rollte über Jahre hinweg von Frühjahr bis Herbst der gesamte durchgehende Güterverkehr von Treuchtlingen in Richtung München über Donauwörth. Denn ab den „Schanzern“ war schlicht kein Weiterkommen.

Die Altmühlschiene wurde damals lediglich von Güterzügen mit Start- oder Zielbahnhöfen im Großraum Ingolstadt genutzt, und dies waren tagsüber selten mehr als zwei Züge pro Stunde. Fast konnte man aktuell daher den Eindruck gewinnen, dass die Altmühlbahn den gesamten Zugverkehr, der in den vergangenen Jahren fehlte, nun auf einmal nachholen wollte.

Verständnis hatten die Fotografen für Lärmbeschwerden der Anwohner. Deren Lösungsansätze sind allerdings nur bedingt tauglich. So sind „Flüs­terbremsen“ an den Güterwagen der Deutschen Bahn aus Sicht von Fachleuten nur ein Anfang. Da viele Waggons ausländischen Staatsbahnen oder Mietfirmen gehören (die Deutsche Bahn besitzt beispielsweise keinen einzigen Kesselwagen), wäre eine Umrüstaktion der DB wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Dem Lärm kann aus Sicht der Eisenbahnfreunde nur mit gesetzlichen Maßnahmen entgegengewirkt werden. In der Schweiz seien zum Beispiel Flüsterwagen schon seit Jahren vorgeschrieben. Deshalb dürfe man nicht der Deutschen Bahn Untätigkeit vorwerfen, sondern vielmehr der Politik.

