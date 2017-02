Vier Jahrzehnte bei der Treuchtlinger Polizei

Wilhelm Auernhammer schob Streifendienst von Zeiten ohne Gurtpflicht bis ins Handy-Zeitalter – "Die Leute schauen zu viele Krimis" - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Sein Beruf ist einer der abwechslungsreichsten überhaupt und hat doch viel mit Regeln zu tun. Rund 23.000 "Kunden" hatte er, aber "immer wieder mit denselben 100 bis 150 zu tun". Die Zeiten haben sich verändert, die Menschen aber im Großen und Ganzen nicht. Wilhelm Auernhammer ist Polizist – seit 44 Jahren, davon 41 in der Altmühlstadt. Nächste Woche geht der dienstälteste Beamte der Treuchtlinger Inspektion offiziell in den Ruhestand. Er nimmt eine Menge Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen mit.

Mehr als vier Jahrzehnte lang hat er Treuchtlingens Straßen sicher gemacht: Polizeihauptkommissar Wilhelm Auernhammer. Foto: Patrick Shaw



Angefangen hat Wilhelm Auernhammer in einer Zeit, als es noch keine Gurtpflicht gab und man auf dem Mofa noch nicht mit dem Helm seine Frisur ruinieren musste. Die Polizei hatte VW-Käfer als Dienstwagen, und gerade war die neue grüne Uniform eingeführt worden.

Mit 16 Jahren begann der gebürtige Suffersheimer im September 1973 seine Ausbildung bei der bayerischen Bereitschaftspolizei. Zuvor hatte er bereits ein Jahr als „Polizeipraktikant“ in Weißenburg überbrückt. Die Alternative wäre eine Ausbildung zum Finanzbeamten gewesen. Die Entscheidung für den Polizeidienst hat Auernhammer „nie bereut“.

Nach weiteren kurzen Stationen in Eichstätt, München und Rothenburg wechselte der inzwischen 19-Jährige im Frühjahr 1976 als damals mit Abstand jüngster Kollege nach Treuchtlingen. In seiner Heimatregion wollte er auf jeden Fall bleiben, kannte die Altmühlstadt aber nicht einmal ansatzweise. „Ich war vorher genau einmal in Treuchtlingen im Kino und einmal mit meinem Vater beim Volksfestzug“, erinnert er sich. „Ich habe gerade gewusst, wie man durch die Stadt nach Wettelsheim kommt.“

In den folgenden 41 Jahren durchlief Auernhammer die komplette Polizeihierarchie vom Wachtmeister bis zum Hauptkommissar mit Zulage. 1995 wurde er Dienstgruppenleiter und vertrat zum Schluss bei Abwesenheit den Inspektionschef. Anders als in größeren Städten, wo dies etwa ab dem 40. Lebensjahr meist Innendienst bedeutet, ging der heute 60-Jährige dennoch bis zu seinem letzten Arbeitstag im Schichtdienst auf Streife.

Dabei erlebte Wilhelm Auernhammer so manchen lustigen, aber auch schrecklichen Einsatz. Etwa die Silvesternacht 1992/93, als eine junge Kroatin, die im Krieg von einem Serben vergewaltigt worden war, versuchte, mit einer Schere ihr Neugeborenes zu töten. „Wir haben das blutige Handtuch hochgenommen, und darunter lag das Baby mit aufgeschnittenem Hals“, erinnert sich der Beamte. Das Kind überlebte.

Dann der Fall vor drei Jahren, als ein Vater vor den Augen der Polizei seine Kinder aus dem zweiten Stock warf. Und der ebenfalls noch nicht lang zurückliegende Selbstmord eines Kollegen. „Wenn so etwas passiert, muss man einfach funktionieren“, sagt Auernhammer. Albträume habe er deshalb nicht.

Routine wird es nicht

Das gelte im Übrigen auch für das Überbringen von Todesnachrichten, bei denen die Polizisten früher, als es noch keine Notfallseelsorger gab, bei den Angehörigen bleiben mussten, bis diese die schlimme Nachricht einigermaßen realisiert hatten. „Ich habe das so oft gemacht, aber Routine wird es nicht“, bekennt Auernhammer.

Dem gegenüber stehen eher kuriose Fälle wie der einer muslimischen Mutter, die die Polizei beauftragen wollte, ihrer 23-jährigen Tochter den Auszug aus der elterlichen Wohnung zu verbieten. Oder der „Kurzschluss“ eines E-Bikers, der ein kleines Bußgeld wegen Befahrens einer gesperrten Straße bezahlen sollte. Der Mann aus dem Bodensee-Raum wehrte sich verbal und körperlich dermaßen gegen die Feststellung seiner Personalien, dass aus der Zehn-Euro-Buße am Ende ein Strafverfahren wegen Widerstands, Beleidigung und Körperverletzung wurde.

Warum jemand so etwas tut? „Manche Leute haben von Grund auf eine negative Einstellung zur Polizei“, bedauert Auernhammer. Dazu komme die Ausnahmesituation. Dabei halte er sich selbst gar nicht für sonderlich streng: „Bei Ordnungswidrigkeiten kann man bei vernünftigen Argumenten durchaus mal ein Auge zudrücken.“

Verändert hat sich in den vergangenen 40 Jahren nach Auernhammers Beobachtung vor allem, wie schnell die Polizei gerufen wird und werden kann. Eine Folge des Handy-Booms. „Wenn es bei der Kirchweih eine Schlägerei gab, haben die Beteiligten das früher meist unter sich geregelt“, blickt der Ruheständler zurück. Heute habe immer ein Passant das Mobiltelefon zur Hand. Dies sorge für mehr Sicherheit, führe aber auch zu Anrufen wie dem eines Zeugen, der einen Unfall auf der A 9 mangels Ortskenntnis lediglich auf den Bereich „zwischen München und Berlin“ eingrenzen konnte.

Seine Treuchtlinger „Pappenheimer“ kennt Wilhelm Auernhammer seit Jahrzehnten. „Unser Dienstbereich hat rund 23.000 Einwohner, aber wir haben es immer wieder mit denselben 100 bis 150 Leuten zu tun“, so seine Beobachtung. Das sei wie auch sonst im Geschäftsleben: „Es gibt eine Lauf- und eine Stammkundschaft.“

Die „Stammtischparolen“ über laxe oder nur aufs Abkassieren erpichte Gesetzeshüter nimmt der 60-Jährige gelassen. „Die Leute kennen immer nur eine Version der Geschichte.“ Gleiches gilt für Drohungen mit dem Rechtsanwalt, zu denen Auernhammer nur meint: „Die Leute schauen zu viele Krimis.“

Zumindest in Treuchtlingen habe er auch nicht den Eindruck, dass die Menschen gegenüber der Polizei respektloser geworden wären. Entscheidender als die Uniform seien da schon immer Alter, Auftreten und Lebenserfahrung gewesen: „Polizist ist ein Erfahrungsberuf. Das kann man nicht alles in der Ausbildung lernen.“

„Wenn wir kommen, ist irgendwas“

Ein Dankeschön hören Auernhammer und seine Kollegen freilich „höchst selten“. Rettungsdienste, Feuerwehren, Krankenhaus – sie alle würden nach Unfällen oder in Todesanzeigen immer wieder bedacht, nur die Polizei nicht. Warum? „Wir sind meist der Überbringer der schlechten Nachricht“, ist sich der Pensionär bewusst. „Und wenn die Polizei ins Haus kommt, dann ist immer irgendwas.“

Langweilig wird es dem Hauptkommissar, Ehemann und Vater dreier erwachsener Kinder auch im Ruhestand nicht werden. Seit ebenfalls mehr als 40 Jahren ist er in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, treibt viel Sport und hält – zumindest noch – über eine WhatsApp-Gruppe Kontakt zu seinen ehemaligen Kollegen.

Wilhelm Auernhammer habe „ein Stück Treuchtlinger Polizeigeschichte“ geschrieben, würdigte auch Inspektionsleiter Dieter Meyer die Arbeit seines ausscheidenden Kollegen. Es gebe nicht viele Beamte, die „ihr polizeiliches Gegenüber teilweise bereits in der dritten Generation betreuen“. Angesichts unzähliger glücklicher, aber eben auch dramatischer und trauriger Momente hoffe und wünsche er dem Pensionär, dass „der Schutzmechanismus des Körpers dafür sorgt, dass beim Kollegen Auernhammer nur die schönen Momente gespeichert bleiben und negative Belastungen ausblendet werden“.

Patrick Shaw - Treuchtlinger Kurier