Vier Tage Kirchweih-Gaudi in Osterdorf

Das neue Gemeinschaftshaus bestandt seine "Feuertaufe" - vor 41 Minuten

OSTERDORF - Die Organisatoren der Osterdorfer Kirchweih zogen eine insgesamt positive Bilanz – das neue Gemeinschaftshaus hatte seine "Feuertaufe“.

Weit über 60 Kartler und Kartlerinnen gingen beim traditionellen Presssackkarteln an den Start. Die Königswürde wurde Else Renner zuteil, Willi Wolf musste sich mit dem Vize-Königstitel begnügen. Foto: Privat



Für den Freitagabend wollen sich die Macher jedoch künftig ein neues Programm einfallen lassen. Zum Auftakt am Freitag konnte sich der Festwirt über großen Zulauf freuen. Bereits zur Mittagszeit war die Festhalle des neuen Gemeinschaftshauses gut gefüllt. Auch am Abend riss die Besucherfrequenz nicht ab, wenn es auch etwas an Unterhaltung fehlte. Denn: In den vergangenen Jahren standen stets Steinheben und Maßkrugstemmen auf dem Programm. Ersteres war jedoch aus technischen Gründen nicht möglich, und Maßkrüge wollte dann auch keiner so recht stemmen. Die Osterdorfer denken nun über neue Attraktionen nach, wie etwa G’stanzlsingen.

Der Samstag stand im Zeichen des Fußballs. Bei den Mädels traten – der Trikotfarbe nach – ein schwarzes und ein weißes Team gegeneinander an. Die „Schwarzen“ gingen mit einem 1:0 aus der Begegnung hervor. Hoch her ging es bei den Jungs. Hier trafen die Ledigen und die Erledigten aufeinander. Die Ledigen – eigentlich die halbe Mannschaft des FC Nagelberg – ließen den Erledigten keine Chance und gewannen mit einem 9:6. Die zwei schönsten Treffer gingen jedoch auf das Konto der Verheirateten. Als Unparteiischer fungierte Erwin Knoll. Am Abend spielte David Hoyer zum Kirchweihtanz auf. Auch die Bar der evangelischen Landjugend war gut frequentiert.

Den gutbesuchten Kirchweih-Gottesdienst am Sonntag in der St.-Erhart-Kirche gestaltete Pfarrer Stefan Schleicher. Am Montag stand das Presssackkarteln im Mittelpunkt. Bereits um 10 Uhr ging es mit weit über 60 Kartlern los. Die Herren der Schöpfung hatten jedoch auch dieses Jahr das Nachsehen, denn zum dritten Mal in Folge holte sich wieder eine Frau die Königswürde: Else Renner übernahm sie von Vorjahressiegerin Angelika Wiedemann. Willi Wolf musste sich mit dem Titel des Vize-Königs begnügen.

Für den Nachmittag hatten die jungen Mütter eine Kinderbelustigung organisiert und boten außerdem Kaffee sowie Kuchen an. Brigitte Boscher hatte ein weiteres Mal ein Kirchweih-Quiz zusammengestellt, bei dem alte Bilder denen der Jetztzeit zugeordnet werden mussten. Darüber hinaus galt es, das Gewicht von drei Kürbissen möglichst genau zu schätzen. Tochter Michaela Boscher kam hierbei dem tatsächlichen Gewicht von 9.356 Gramm am nächsten. Die Preisträger des Bilderquizes hießen Gisela Drießlein, Herbert und Gerda Kern sowie Monika Grobmann und Hedwig Weimann.

Am Abend trieb die Dorfjugend den Kirchweihbären durch das Dorf und ließ die Kirchweih feuchtfröhlich ausklingen.

pm - Treuchtlinger Kurier