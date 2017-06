Strandfußballer aus 200 Kilometern Umkreis haben sich am Wochenende zum vierten "Altmühlfranken-Cup" am Treuchtlinger "Altmühlstrand" getroffen. Sieben Teams kickten bei Kaiserwetter und fetziger Musik um den Turniersieg und die Qualifikation für den Regional­entscheid Süd. Die holte am Ende die Katholische Universität Eichstätt mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Punktgleich, aber im direkten Vergleich unterlegen, belegten die BSC Beach Boyz Waldkraiburg Platz zwei, gefolgt von den ebenfalls gleichstarken Bicycle Kickers 09 aus Weismain und den 360-Grad-Kickers aus Nürnberg. Auf den Rängen fünf bis sieben landeten die „Red Dragons“, die TSG 1893 Ellingen und das „Team 5“. Unsere Bilder zeigen das letzte Platzierungsspiel zwischen den Beach Boyz Waldkraiburg und der TSG Ellingen sowie die Siegerehrung. © Patrick Shaw