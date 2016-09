Virtueller Brand in Gundelsheim bei Treuchtlingen

GUNDELSHEIM/TREUCHTLINGEN - Als am Donnerstagabend die Sirenen heulten, brannte ein Aussiedlerhof südlich von Gundelsheim – glücklicherweise nur virtuell. Im südlichen Brandkreis 6 war eine Übung zur Brandschutzwoche angesetzt.

Ein sogenanntes „Side-by-side“-Fahrzeug mit Ladepritsche wurde zum Schlauchwagen umfunktioniert. Foto: Hubert Stanka



Die Wehren aus Gundelsheim, Möhren, Haag und Treuchtlingen mussten beweisen, dass sie genug Wasser aus dem Gundelsheimer Löschteich den Berg hinauf pumpen können. Dies klappte. Die Übung bewies, dass die Rädchen ineinandergreifen und die Dorfwehren mit ihren Pumpen wichtige Dienste leisten. Eine Pumpe allein könnte den Druck nicht aufbringen, die rund 50 Höhenmeter zu überwinden. Die Gundelsheimer Wehr war natürlich als erste vor Ort. Es folgten die Floriansjünger aus Möhren und Treuchtlingen. Letztere rückten mit Drehleiter, Löschzug und Mannschaftswagen an. Den Erstangriff leistete die Treuchtlinger Wehr. Etwa eine halbe Stunde nach Alarmierung stand die Schlauchstrecke und förderte Wasser.

Gundelsheim ist immer für Überraschungen gut. So wurde kurzerhand ein sogenanntes „Side-by-side“-Fahrzeug mit Ladepritsche zum Schlauchwagen umfunktioniert. Die Gundelsheimer Schläuche lagen so in Sekundenschnelle. Eine Alternative für den großen „Schlauchwagen“, der jetzt für Treuchtlingen angeschafft wird? Nicht ernsthaft. Aber ein Beweis, dass manchmal auch ein bisschen Querdenken im Einsatz für Erleichterung und Schnelligkeit sorgt.

Insgesamt zeigte sich die Feuerwehrführung rund um Kreisbrandinspektor Norbert Becker und Kreisbrandmeister Andreas Berger zufrieden mit dem Einsatz, der unter den wachsamen Augen des zweiten Bürgermeisters Richard Zäh und Feuerwehrreferent Uwe Linss über die Bühne ging.

