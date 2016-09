„Viva Voce“ präsentiert neues Programm in Treuchtlingen

TREUCHTLINGEN - Nach einem Jahr Pause kommt die A-capella-Gruppe "Viva Voce“ am Freitag, 11. November, ein weiteres Mal in die Altmühlstadt. Diesmal jedoch nicht mit einem bereits bekannten Programm, sondern mit der Vorpremiere, nämlich der allerersten Aufführung des neuen Kirchenprogramms "Ein Stück des Weges“.

"Viva Voce“ stehen für gesangliche Köstlichkeiten. Foto: Privat



Noch lässt der Titel des neuen Kirchenprogramms nur erahnen, was die erwartungsvollen Besucher des Konzerts erleben werden. Zu vermuten ist allerdings, dass auch dieses Programm wieder ein klassisches „Viva Voce“-Konzert wird, das in bewährter Manier mit stimmlicher Höchstleis­tung die hoffentlich vielen Zuhörer in seinen Bann zieht.

Der 11. November ist übrigens der 82. Weihetag der Marienkirche. Das Konzert in der katholischen Pfarrkirche beginnt um 20 Uhr.

Karten gibt es ab Dienstag, 20. September, im kath. Pfarramt in der Elkan-Naumburg-Straße 1, in der Sparkasse in der Bahnhofstraße sowie an der Abendkasse. Ein Zurücklegen von Karten mit Abholung an der Abendkasse ist nicht möglich.

