Volksfestbesucher in Treuchtlingen waren oft friedlich

Nur am Anfang gab es erhitzte Gemüter – Weniger als 20 Einsätze - vor 59 Minuten

TREUCHTLINGEN - Das 91. Treuchtlinger Volksfest ist seit Sonntagabend nach zehn Tagen zu Ende gegangen. Aus polizeilicher Sicht war es das friedlichste Fest seit vielen Jahren.

Am ersten Volksfest-Wochenende hatte die Polizei viel zu tun, danach war es für die Beamten relativ ruhig. © Benjamin Huck



Lediglich am ersten Volksfestwochenende mussten die Beamten der Polizeiinspektion Treuchtlingen, die an diesem Wochenende von Kräften des Einsatzzuges unterstützt wurden, einige Sachbearbeitungen bewältigen. Zum Volksfestauftakt am Freitag (6. Juli) kam es am Festplatz zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei 16 und 18-jährigen Treuchtlingern, die beide nur leicht verletzt wurden.

Eine 29-jährige Frau griff aus bislang unbekanntem Grund eine Streifenbesatzung am Festplatz an, attackierte die Polizeibeamten und versuchte mit dem Fuß nach ihnen zu treten. Außerdem beleidigte die Frau die Kollegen mit hier nicht zitierfähigen Ausdrücken. Gegen die Treuchtlingerin wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet (wir berichteten).

Am ersten Festsamstag gerieten an der Brücke hinter der Stadthalle zwei 17-jährige Jugendliche und ein 26 Jahre alter Mann in Streit. Die Gründe für die zunächst verbale Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden. Auch hier kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen mit ebenfalls nur leichten Blessuren der Beteiligten. Am Samstagabend wurde am Festplatz noch ein Gelddiebstahl aus einer Handtasche angezeigt. Hier wurde einer jungen Frau aus der Handtasche, die sie im Kassenbereich eines Fahrgeschäftes deponiert hatte, die Geldbörse gestohlen.

Die restlichen acht Tage bis zum Ende kam es nur noch zu einer Straftat, nämlich am Freitagabend. Erneut wurde einer jungen Frau ihre Handtasche gestohlen, die an der gleichen Örtlichkeit wie im ersten Fall abgelegt war. Die Geschädigte konnte den Täter vom Fahrgeschäft aus sehen und gut beschreiben. Dieser konnte kurze Zeit später mit Unterstützung von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes am Festplatz festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen

Die Handtasche mit Geldbörse, aus der das Geld allerdings fehlte, wurde später am Festplatz wieder aufgefunden. Ob der Jugendliche aus Weißenburg, der die Tat bestreitet, auch für den ersten Gelddiebstahl als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Somit musste die Polizei aus strafrechtlicher Sicht während des kompletten Volksfestes fünf leichte Körperverletzungen (begangen in den zwei genannten Auseinandersetzungen), zwei Diebstähle aus Handtaschen und den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bearbeiten.

Am Festgelände und im Umfeld des Festplatzes wurden vier Männer und eine Jugendliche aufgegriffen, die aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr im Stande waren ihren Weg alleine fortzusetzen. Sie wurden entweder an Angehörige übergeben oder mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Weniger als 20 Einsätze

Die Anzahl der Einsätze am Festplatz – hier sind aber auch solche dabei, die keine Sachbearbeitung nach sich zogen – reduzierte sich auf weniger als 20 Einsätze. Bewährt hat sich aus polizeilicher Sicht die Streifenpräsenz am Abend auf dem Festplatz, um sich anbahnende Probleme und Streitigkeiten bereits im Vorfeld abzuwenden.

Im Zusammenhang mit dem Volksfest kam es zu einer Trunkenheitsfahrt. „Vor dem Hintergrund, dass sich teilweise mehrere Tausend Menschen auf dem Festplatz tummelten, kann von einem äußerst friedlichen Familien-Volksfest gesprochen werden“, so der Leiter der Treuchtlinger Polizeiinspektion, Dieter Meyer.