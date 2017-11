Volkstrauertag: Gedenken an die Opfer

TREUCHTLINGEN - Am Volkstrauertag (19.11.) kamen die Menschen in der Altmühlstadt und den Dörfern zum Gedenken an die Opfer der Kriege zusammen. Die zent­rale Feier fand wieder an der Kriegsgräberstätte am Nagelberg statt.

Die Abordnungen der Vereine stellten sich am Volkstrauertag mit ihren Fahnen auf. © Benjamin Huck



„Der Volkstrauertag ist der Erinnerung an die Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaften gewidmet. Er mahnt auch in der Gegenwart zum Frieden“, so Bürgermeister Werner Baum. Gut 50 Zuschauer kamen am Sonntagvormittag auf den Nagelberg, um die Abordnungen der Vereine zu sehen und den Reden von Bürgermeis­ter und Geistlichkeit zu lauschen,

Das Stadtoberhaupt warf in seiner Rede einen Blick zurück auf die Situation vor 75 Jahren. Damals tobte in Russland die Schlacht um Stalingrad, bei der in großer Kälte zahlreiche Opfer zu beklagen waren – Soldaten, aber auch Zivilisten. Nach fast einem halben Jahr des Kämpfens waren dort über 500.000 Tote zu beklagen. Heute gibt es dort auch einen deutschen Soldatenfriedhof, der an das Schicksal der Menschen erinnern soll.

„Kriegsgräber mahnen zum Frieden“, sagt Baum und erinnert an die Millionen Toten, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei kämpferischen Auseinandersetzungen ums Leben gekommen sind. Noch heute seien großes Leid, Flucht und Vertreibung an der Tagesordnung. „Damit sind wir auch aufgefordert, über den Tellerrand des nationalen Gedenkens hinauszuschauen.“ Er plädiert für ein Verständnis zwischen den Kulturen, das die Basis für einen ehrlichen Austausch ist. „Das sind die Schritte auf dem langen, nie endenden Weg zu Versöhnung, Verständigung und Frieden.“

„Den Getöteten aus Gerechtigkeit – den Lebenden zur Umkehr“, so steht es an der Kriegsgräberstätte am Nagelberg. Baum fordert alle auf, dazu beizutragen, dass diese Botschaft, die auch der Großmannssucht und den nationalen Egoismen unserer Tage eine eindeutige Absage erteilt, über den Volkstrauertag hinaus die Menschen erreiche, gehört und verstanden werde. Der Tag solle aber auch Anlass zur Dankbarkeit sein, so Baum weiter, „dass wir seit 72 Jahren in unserem Land ohne Krieg leben und dass unsere Kinder in einer freiheitlich verfassten Demokratie aufwachsen können.“

Dennoch werde Europa seit Monaten immer wieder von heimtückischen Terroranschlägen islamistischer Extremisten erschüttert. „In dieser Stunde sind wir in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien.“ Diese Toten verpflichteten uns Lebende deshalb, dem Hass zwischen den Völkern und Religionen entgegenzutreten und uns aktiv für unsere Werte einzusetzen.

Auch der evangelische Pfarrer Walter Krewin erinnerte an die Schicksale vergangener Kriege und heutiger Konflikte. Er warnte davor, die Gräueltaten der Weltkriege zu vergessen, auch wenn diese lange her zu sein scheinen und gerade die jüngere Generation damit nichts mehr anfangen könne. Gerade in Zeiten steigender Intoleranz, des Terrors und der Gewalt von allen Seiten sei es wichtig zu erinnern, wohin diese Auswüchse führen können. „Wir dürfen nicht vergessen, um keiner neuen Ideologie zu verfallen“, so Krewin. Denn eine solche Ideologie habe in Deutschland im Zweiten Weltkrieg schließlich viele Opfer gefordert.

Im Anschluss wurden zu drei Salutschüssen an der Bronzestatue des Unbekannten Soldaten vier Kränze niedergelegt. Das Gedenken, dass mit den Gottesdiensten in den Kirchen begonnen hatte, endete am Nachmittag mit dem Choralblasen des Dekanatsposaunenchors.

Teilgenommen haben am Nagelberg für die Ehrenformation Abordnungen der Reservisten, der Soldatenkameradschaft, der Freiwilligen Feuerwehr, des Schützenvereins, des THW, des BRK und der Polizei. Mit dabei waren auch der VdK sowie die Deutsche Kriegsgräberfürsorge, für den musikalischen Rahmen sorgten der Männerchor des Gesangverein 1873 sowie der Posaunenchor. Außerdem waren mit Fahnenabordnungen vertreten der Trachtenverein, der Reitverein, der Verein für historische Uniformen, der Schützenverein, die Soldatenkameradschaft und der Gesangverein. Die Schüler der Grundschule und der Senefelder-Schule haben wieder die Gräber der unbekannten Kinder, Frauen und Männer geschmückt.

