Volles Programm im Treuchtlinger Stadtrat

Von Klärschlammentsorgung bis Querungshilfe in der Weihnachtssitzung - 21.12.2016 13:29 Uhr

TREUCHTLINGEN - In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat die Entsorgung des Klärschlammes aus der Treuchtlinger Kläranlage für die kommenden zwei Jahre geregelt. Den Zuschlag erhielt die Firma Ernst.

Die Entsorgung der Reste aus dem Klärschlammbecken waren eines der Themen in der letzten Treuchtlinger Stadtratssitzung des Jahres 2016. © Archiv



In Bayern ist es politisch nicht mehr gewollt, Klärschlamm auf den Feldern auszubringen. Früher hatten Landwirte den Schlamm als Dünger genutzt. Heute setzt man auf die technische Entwässerung des streng riechenden Abfalls. Der Rest kommt in die Müllverbrennung.

In der Treuchtlinger Zentralkläranlage fallen jährlich rund 8000 Kubikmeter Klärschlamm an. Da die Silos nur etwa 1500 Kubikmeter fassen, muss pro Jahr vier bis fünf Mal „abgepresst“ werden.

Bei der Ausschreibung erwies sich der lokale Anbieter aus Aha bei Gunzenhausen am günstigsten. Der Stadtrat entschied sich einstimmig dafür, einen Zwei-Jahres-Vertrag abzuschließen, und blieb mit einer Gesamtsumme von gut 240.000 Euro unter dem dafür vorgesehenen Haushaltsansatz.

Aus dem Stadtrat

Schaftrieb noch nicht fertig

In der jüngsten Stadtratssitzung kritisierte der Wettelsheimer Ortssprecher Matthias Strauß, dass der sogenannte Schaftrieb in Richtung Heumödern nicht wie ursprünglich geplant fertig sei und es auch noch keine Mitteilung diesbezüglich gebe. Charly Bösel vom Stadtbauamt erklärte dazu, dass die Baufirma nicht fertiggeworden sei. Die Straße sei jetzt aber befahrbar. Dies sei nicht schön, aber momentan auch nicht zu ändern.

Dreigeschossinger Neubau?

Der Treuchtlinger Stadtrat hat in seiner Weihnachtssitzung kurz über ein Bauvorhaben in der Kirchenstraße gesprochen. Altbürgermeis­ter Wolfgang Herrmann erkläre, er sei nach dem Abriss des dortigen Jura-Stadels angesprochen worden, dass dort ein dreistö­ckiges Gebäude gebaut werden solle. Dies ist laut Rathauschef Werner Baum nicht ganz korrekt. Nach seinen Informationen soll ein Wohnhaus mit zwei Geschossen und ausgebautem Dach entstehen. Es liege aber noch kein Bauantrag vor. Herrmann bat eindringlich darum, mit dem Neubau zwischen Altmühl und Markgrafenkirche nicht eines der beliebtesten Treuchtlinger Fotomotive zu stören. Darauf werde man bei der Bearbeitung des Antrags Wert legen, so die Antwort Baums.

Mehr Parkplätze als nötig

Ob es für die Altmühltherme ein Parkplatzkonzept gebe, wollte CSU-Fraktionschef Uwe Linss in der jüngsten Sitzung des Treuchtlinger Stadtrats wissen. Es tat dies in Bezug auf den Behelfsparkplatz am Bad-Kreisel, der wohl bald der Vergangenheit angehören dürfte. Bürgermeister Werner Baum bejahte dies. Ein Stellplatznachweis habe ergeben, dass der Bedarf an Parkplätzen (inklusive Flächen für Behinderte) um mehr als 30 übertroffen werde.

Gefährliche Querungshilfe?

Ein Schulwegunfall vor einigen Tagen veranlasste CSU-Ratsmitglied Matthias Strauß in der jüngsten Stadtratssitzung zu dem Hinweis, dass er die neue Überquerungshilfe in der Ansbacher Straße für gefährlich halte. Manche Autofahrer würden dort halten, andere nicht. Es wäre sinnvoll, sich die Situation nochmals genauer anzuschauen. Vor allem müsse den Autofahrern klargemacht werden, dass dort Kinder queren. Bürgermeister Werner Baum erklärte, dass man versuchen werde, die Verkehrsteilnehmer mit Vorwarnschildern zu sensibiliseren.

Hubert Stanka