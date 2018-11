Vom Treuchtlinger Tanzmariechen zur Sportakrobatin

TREUCHTLINGEN - Der 15-jährigen Treuchtlingerin Elena Avgoustis wurde ihre Beweglichkeit in die Wiege gelegt. Schon der Kinderarzt attes­tierte ihr, „gruselige Dinge“ mit dem Ellenbogen und der Schulter anstellen zu können. Heute träumt sie von einer Nominierung für den Bundeskader – als Sportakrobatin.

Körperbeherrschung ist das A und O: Elena Avgoustis (unten). © J. Hermann



Dieter Bohlen gefällt nicht alles. Wenn die Stimme zu schräg und der Auftritt zu langweilig ist, dann senkt der 64-Jährige ehemalige Sänger der Band „Modern Talking“ den Daumen. Endstation „Poptitan“ heißt es für viele Teilnehmer bei der Trash-Sendung „Supertalent“ bei RTL, bei der mehr oder weniger talentierte Menschen ihr Können vor einem mehr oder weniger großen Fernseh-Publikum unter Beweis stellen können. Auch einige Sportakrobaten waren zuletzt in der Sendung. „Die sind alle eine Runde weitergekommen“, sagt Elena Avgoustis und ihre Mutter Sonja, eine ehemalige Garde-Tänzerin, ergänzt: „Der findet das halt toll, weil die immer so rumfliegen.“ Ihre 15-jährige Tochter Elena fliegt ebenfalls oft rum. Allerdings nicht beim Supertalent auf RTL. Aber Avgoustis ist auch so eine Sport­akrobatin.

Dieter Bohlen will sie nicht von sich überzeugen, vielmehr ihre Trainer und Kampfrichter auf den unterschiedlichs­ten Wettbewerben, bei denen sie antritt. Und natürlich auch den „Jogi Löw“ der Sportakrobatik, wie sie den Bundestrainer für jemanden beschreibt, der nicht ganz so viel Ahnung von dem Sport hat, wie sie selbst. Igor Blindsov heißt der Mann, der die deutschen Sportakrobaten trainiert, die an den World Games 2017 teilgenommen haben, also der Veranstaltung, die in den nichtolympischen Sportarten das Nonplusultra darstellt.

Blindsov war auch schon ein paar Mal in Friedberg, wo Elena Avgoustis seit einiger Zeit trainiert, um noch ein biss­chen besser zu werden, als sie es ohnehin schon war, als sie noch für Weißenburg an den Start ging. In Friedberg ist sie nun noch etwas näher dran an der Elite und an Leuten wie Blindsov. Hier finden regelmäßig die bayerischen Kaderlehrgänge statt, zu denen Avgoustis auch schon mehrfach eingeladen war. „Der Bundestrainer hat uns nach einem unserem Auftritte einmal auch sehr gelobt. Das hat uns richtig gefreut“, sagt Avgoustis. Doch der Weg zur Nationalmannschaft ist hart und weit. Das weiß auch Avgoustis. „Die Nationalmannschaft ist eher unrealistisch“, sagt sie. Sie träumt stattdessen von einer Nominierung für den Bundeskader, was schwer genug sein dürfte. Erst aus diesem Bundeskader werden die Auserwählten für die Nationalmannschaft ausgewählt.

Aus Friedberg haben das auch schon ein paar Sportler geschafft. Nicole Boxler zum Beispiel, oder Sophie Kirschner. Es sind Geschichten, die Elena Avgoustis motivieren. „Man weiß nie was kommt. Man darf ja auch Träume haben“, sagt Avgoustis. Doch sie will lieber bescheiden bleiben. Vor zwei Wochen wurde sie mit dem Team Bayern immerhin Dritte bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften.

Seit 2012 dabei

Für professionelle Verhältnisse hat Avgoustis auch erst ziemlich spät mit dem Sport angefangen, mit neun Jahren. Viele fangen schon mit fünf an. Sie wäre damals gerne auf ein Sportinternat gegangen, um die Schule und den Sport noch besser zu vereinbaren. Das nächste Sportinternat für Sportakrobaten ist allerdings in Dresden. „Da hätte man sich dann überlegen müssen, will ich wirklich mein ganzes Leben hier aufgeben für den Sport ohne zu wissen, dass man auch die richtigen Partnerinnen findet“, sagt Avgoustis. Denn dies darf man nicht unterschätzen: Jemanden zu finden, der die gleichen Ziele wie man selbst hat, den gleichen Ehrgeiz und auch vom Können ungefähr gleichauf ist. „Das ist das schwierigs­te an diesem Sport. Es muss da einfach alles passen“, sagt sie.

Sportakrobatik ist nämlich auch Teamsport. Es gibt Partner- beziehungsweise Gruppenakrobatik. Das Wettkampfprogramm besteht aus einer Balance-, einer Dynamic-, und einer kombinierten Übung als Mehrkampf.

Alle Übungen müssen nach Instrumentalmusik choreografiert werden. „Die Sportakrobatik vereinbart ganz viele Faktoren“, sagt Avgoustis. Bei der olympischen Sportart „Rhythmische Sportgymnastik“ gehe es beispielsweise hauptsächlich um Bewegung. Die habe man in der Sportakrobatik auch. Und beim Turnen gehe es auch um Saltos. Die habe man hier ebenfalls. „Außerdem sieht es beim Zuschauen schön aus, weil alles von Menschenhand getragen wird“, sagt sie.

Was Sportakrobatik aber auch ist: Harte Arbeit. Ohne das Sportinternat ist Av­gous­tis auf die Unterstützung ihrer Lehrer angewiesen, die sie zum Glück sehr unterstützen und auch „mal früher aus dem Musik-Unterricht entlassen“, weil sie eben wissen, dass da eine Schülerin in ihrer Klasse sitzt, die auch außerhalb der Schulbank ehrgeizige Ziele verfolgt. Avgoustis geht in die zehnte Klasse des Gymnasium an der Senefelder-Schule, sie trainiert 25 Stunden in der Woche, dazu kommen jeweils noch 12 Stunden pro Woche Fahrtzeit an ihren Trainingsort Friedberg und wieder zurück. In den Ferien ist sie sogar zwei Wochen früher aus dem Urlaub nach Hause zurück gefahren. In Friedberg war schließlich Intensivtraining angesagt. Sieben Stunden pro Tag. „Ich wollte unbedingt da sein“, sagt die Schülerin, die aktuell in der sogenannten Meisterklasse antritt.

Das Team ist wichtig

Ohne Leidenschaft für diese ganz spezielle Sportart geht das kaum. Doch gerade, weil man kein Einzelkämper ist, sondern im Team zusammen ist, macht es der 15-Jährigen so viel Spaß. „Ich mag es, mit Menschen zu turnen. Ich finde, es ist viel mehr Wert, wenn man einen gemeinsamen Erfolg holt als alleine“, sagt Avgoustis und ergänzt: „Man kann seinem Ehrgeiz und seinem Willen bei dem Sport freien Lauf lassen und kann im Team zusammen über seine Grenzen gehen und etwas erreichen.“ Avgoustis hat aber noch einen ganz anderen postiven Aspekt an ihrem Sport ausgemacht: Man komme auch viel herum. Es gebe schließlich Wettkämpfe in Polen, Belgien, Italien oder Weltmeisterschaften in China. Sie wolle deshalb möglichst viel mitnehmen, andere Sportler kennenlernen und das Miteinander auf den Wettkämpfen genießen. Bisher steht in ihrem sportlichen Lebenslauf unter der Rubrik „Auslandserfahrung“ allerdings lediglich die offenen Schweizer Meisterschaften in Winterthur. Das soll sich aber möglichst bald ändern.

Von anderen Nationen ist die Schülerin auch rein sportlich begeistert. „Ich bewundere Israel. Deren Choreographien mag ich richtig gerne. Sie tanzen komplett exotische Elemente, die man von anderen Ländern nie sieht. Wenn die auf die Matte gehen, dann sieht man, dass Israel tanzt“. Auch die Belgier hätten schöne und außergewöhnliche Choreographien, ebenso wie Großbritannien.

Dass sie sich überhaupt einmal für derlei Choreographien und diesen Sport interessieren würde, war ihr offenbar schon früh in die Wiege gelegt. „Schon der Kinderarzt hat bei einer Vorsorgeuntersuchung gesagt, dass sie mit dem Ellenbogen ganz gruselige Sachen machen kann und zu überbeweglich war“, berichtet ihre Mutter Sonja und grinst. Der Arzt habe der Familie deshalb schon früh zu einem festigend wirkenden Sport geraten.

„Wir haben sie dann zum Wing-Tsun gesteckt“, sagt Mutter Sonja. Wing-Tsun ist eine 300 Jahre alte chinesische Kampfkunst, die von einer buddhistischen Nonne entwi­ckelt wurde, um sich gegen körperlich Stärkere zu verteidigen. Auch beim Ballett hatte sie sich ausprobiert. Größere Auftritte gab es dort aber nicht. 2013 wurde sie schließlich als Tanzmariechen bei der Karnevalsgesellschaft in Treuchtlingen ausgewählt. Bei der KGT war sie jahrelang aktiv und ohne die Garde wäre sie wohl auch nie zur Sportakrobatik gekommen.

Doch Elena wollte irgendwann auch wieder weg vom Karneval, weg vom Marschtanz und hin zu einem professionellerem Sport, wo sie eigene Musik und ihren Charakter mit einbringen konnte. In der Sport­akrobatik hat sie ihr Glück nun gefunden. Ohne das ganz große Publikum wie bei Dieter Bohlens „Supertalent“ bei RTL zwar, dafür aber mit umso mehr Leidenschaft und Engagement für den Sport. Für ihren Sport.

