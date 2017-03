Vorbildliche Bürgerbeteiligung in Graben

TREUCHTLINGEN - Ein Novum gab es bei der Bürgerversammlung im Treuchtlinger Ortsteil Graben: Auf Klagen der Anwohner über den Missbrauch der Baustellenzufahrt im Neubaugebiet „Mandlfeld“ als Durchgangsstraße hin ließ Rathaus­chef Werner Baum die Dorfbewohner direkt vor Ort basisdemokratisch entscheiden, wie sie mit dem Problem umgehen wollen. Schnell, bürgernah und unbürokratisch – das brachte dem Stadtoberhaupt Sympathien.

Der erste Bauabschnitt des Wohngebiets „Mandlfeld“ ist nahezu abgeschlossen. Der Erschließungsweg für die zweite Hälfte und der umlaufende Feldweg (im Vordergrund) laden allerdings Bewohner und Ortsfremde zum „Abkürzen“ ein. © Patrick Shaw



Mehrere Beobachter waren nach der Versammlung positiv überrascht von der neuen Hemdsärmeligkeit des Rathauschefs, den viele bisher eher als akribischen Beschreiter des Dienstwegs wahrgenommenen hatten. Kein „Mitnehmen ins Rathaus“, keine neue Planungsrunde oder Expertenprüfung, sondern einfach mal machen, was die Mehrzahl der Bürger für richtig hält – zumindest im Kleinen, wo kein technisches oder juristisches Fachwissen vonnöten ist. Hält er es durch, dürfte Baum dieses neue Gesicht gerade auf den traditionell auf Eigenständigkeit bedachten (und eher „schwarzen“) Dörfern einigen Rückenwind bescheren.

Das eigentliche Thema ist schnell erklärt. Der erste Bauabschnitt im Grabener Wohngebiet „Mandlfeld“ ist nahezu abgeschlossen. Die meis­ten Grundstücke sind bebaut und die Häuser größtenteils bezogen. Als reguläre Zufahrt dient der Tändleweg. Der bereits geschotterte Erschließungsweg für den zweiten Bauabschnitt und der um das gesamte Areal verlaufende Feldweg laden allerdings sowohl Anwohner, als auch Landwirte und ortsfremde Autofahrer zum „Abkürzen“ ein. Das staubt, ist laut und nicht selten auch gefährlich für auf der Straße spielende Kinder.

Reden oder handeln?

„Das war so nie vorgesehen“, bekannte auch Bürgermeister Baum, der zunächst aber – ebenso wie Ortssprecher Walter Bosch – dafür plädierte, mit den „Wildfahrern“ zu reden und den Weg gegen den Staub mit Fräsgut zu bedecken. „Wenn sich das häuft, muss aber ein Pfosten oder Felsblock hin“, meinte er – und hatte sofort das Ohr der Anlieger. Die wollten in der folgenden Debatte nicht mehr von dieser Idee abrücken, bis das Stadtoberhaupt schließlich anbot: „Wir können das hier und heute beschließen, dass da ein Pfosten hinkommt.“

Gesagt, getan. Im Gespräch klärten die Grabener noch, dass der Pflock mittels eines Schlüssel herausnehmbar sein sollte, um der Feuerwehr die Durchfahrt zu ermöglichen. Außerdem wären im gesamten Neubaugebiet samt Tändleweg Tempo 30 oder sogar Schrittgeschwindigkeit wünschenswert. Und so versprach Baum, dass der Sperrpfosten „in den nächsten Wochen bestellt wird“. Das Tempolimit werde er im Bauausschuss und beim nächs­ten Verkehrsgespräch mit der Polizei ansprechen. Bei der Erschließung der zweiten Hälfte des Baugebiets bremse die Stadt derzeit allerdings „bewusst etwas, um auch andere Plätze wie etwa im Winkel zu verkaufen“.

Überhaupt war die Bürgerbeteiligung bei der Versammlung recht gut. Etwa 35 der aktuell 231 Grabener waren gekommen, darunter besonders viele Neubürger. Um immerhin neun Köpfe ist das Dorf im vergangenen Jahr gewachsen. Ortssprecher Bosch dankte Stadt und Bürgermeister ausdrücklich „für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr“.

In seinem generellen Überblick über die Stadtpolitik erwähnte Baum kaum Neues. Gemessen an der Gewerbesteuer sei Treuchtlingens Wirtschaft „gut aufgestellt“, und das kombinierte Investitionsvolumen der nächsten Jahre sei „eine wahnsinnige Leistung“, auf die „andere Städte schon ein bisschen neidisch sind“.

Die Therme im Namen

Erstmals erwähnte der Rathaus­chef auch den geplanten Namen für das neue Seniorenzentrum des Roten Kreuzes. „Seniorenzentrum an der Altmühltherme“ soll es heißen – um letztere noch mehr in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken.

Zum „Dauerbrenner“ DSL bestätigte Baum den Grabenern, dass der Ausbau im Dorf bis Ende Juli oder Anfang August angeschlossen sein soll. Die Telekom sichere danach eine Leitungsgeschwindigkeit von mindes­tens 50 Megabit pro Sekunde zu.

Von Bürgerseite kam unter anderem die Frage, wann der Spielplatz für den Bereich Mandlfeld gebaut werde, ob die Stadt nicht etwas gegen die Dauerparker in der Ortsmitte tun könne und ob dort nicht eine einheitliche Vorfahrtsregelung sinnvoll sei. Die beiden letzteren Punkte verwies das Stadtoberhaupt zurück an den Ortsausschuss. In Sachen Schäden an der Straße nach Treuchtlingen sagte Baum Besserung zu und bedauerte, dass er dies nicht auch für den Altmühl-Radweg tun könne, der schon seit langem eine feste Decke erhalten soll. Nach dem Tod von Landrat Franz Xaver Uhl habe der Landkreis die vorgesehenen Mittel wieder zurückgenommen.

Chance für Weg nach Bubenheim

Eine mögliche Lösung zeichnet sich dagegen für den gewünschten Geh- und Radweg zwischen Bubenheim und Graben ab. Dieser könnte im Zuge des Telefonleitungsbaus entlang der Nordseite der Bubenheimer Straße entstehen und nicht wie bisher gedacht im Süden. Dies müsse aber „sauber geplant werden“, so Baum. Ein Problem ist, dass schon die Glasfasertrasse mehrere landwirtschaftliche Drainagen durchschneidet.

Final kamen die Dorfbewohner schließlich noch auf den scheinbar allgegenwärtigen Hundekot zu sprechen. „Die Leute kommen mit dem Kombi, zwei, drei Hunde springen raus, ka­cken, und weiter geht’s“, schilderte ein Grabener seine Beobachtung. Das Thema polarisiert: Von „leben und leben lassen“ über „ist nicht mein Problem“ bis hin zu „zum Abschuss freigeben“ reichten die Kommentare.

Rathauschef Baum verwies darauf, dass es in Treuchtlingen über 800 amtlich registrierte Hunde gebe, „das Problem aber immer die Menschen sind“. Er bat um ein „vernünftiges Miteinander“ und weniger „Anspruchsdenken“ gegenüber der Stadt. An zwei besonders betroffenen Stellen will diese allerdings nun Hundeklos aufstellen.

