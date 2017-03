Vorfahrt missachtet und Unfallflucht geklärt

Rund 2000 Euro Schaden bei zwei Unfällen nahe Schambach und in Treuchtlingen - 30.03.2017 15:15 Uhr

SCHAMBACH/TREUCHTLINGEN - Mehr als 2000 Euro Schaden sind bei zwei Unfällen nahe Schambach und in Treuchtlingen entstanden.

Der "teurere" der beiden Unfälle passierte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 36 zwischen Schambach und Suffersheim. Beim Einbiegen übersah ein von Geislohe kommender Autofahrer den vorfahrtsberechtigten Wagen einer Pappenheimerin. Trotz Ausweichmanövers der Frau kollidierten die Fahrzeuge. Schaden: rund 1600 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht geklärt

Am selben Tag bereits gegen 9.30 Uhr schrammte eine Autofahrerin in der Treuchtlinger Luitpoldstraße mit ihrem Gefährt an einem geparkten Fahrzeug entlang und riss dessen Außenspiegel ab. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Treuchtlingerin fuhr unbeeindruckt davon weiter, wurde jedoch von einer Zeugin beobachtet, die sich das Kennzeichen merkte und der Polizei meldete. Die Verursacherin erwartet nun ein Strafverfahren.

