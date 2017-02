Wann kommt das VDSL fürs Treuchtlinger Land?

1&1 wirbt mit altem Termin – Offenbar Kommunikationsprobleme - vor 2 Stunden

TREUCHTLINGEN - Eine verwirrende Werbebotschaft flatterte dieser Tage in viele Postkästen in den Dörfern rund um Treuchtlingen, die im Breitbandförderverfahren mit schnellem Internet versorgt werden sollen. Demnach soll bereits ab dem 12. März die Freischaltung möglich sein.

Wann kommt das VDSL? © Pixabay



Wann kommt das VDSL? Foto: Pixabay



Wie die Nachfrage bei der Treuchtlinger Stadtverwaltung ergab, handelt es sich allerdings wohl um eine Fehlinformation. Der Internetanbieter „1&1“ hatte die Werbebriefe an die Haushalte verteilt. Das Unternehmen setzt grundsätzlich auf die Leitungen der Telekom auf.

Letztere sollte den ursprünglichen Verträgen zufolge schon im März mit der Erschließung fertig sein. Die Telekom hält diese Verträge aber nicht ein (wir berichteten mehrfach). Offenbar wurde der neue Fertigstellungstermin gegen Ende Juli zudem nicht an die anderen Versorger weitergegeben, weshalb jetzt Werbung verteilt wurde, die ein falsches Datum enthält.

Bei der Stadtverwaltung schüttelt man angesichts dessen nur den Kopf. Man habe die Telekom ausdrücklich genau auf diese Problematik hingewiesen, heißt es aus dem Treuchtlinger Rathaus.

Wo bleibt Falbenthal?

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gab es darüber hinaus eine Nachfrage von Stadtratsmitglied Gustav Kapp (SPD), die in eine ähnliche Richtung zielte. So stünden Aussagen im Raum, dass die VDSL-Versorgung in Falbenthal nicht mehr bis zum Sommer klappen würde.

In der Sitzung konnte dieses Thema allerdings nicht geklärt werden. Bürgermeister Werner Baum vertröstete die Falbenthaler auf deren Bürgerversammlung am Dienstag, 7. März. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärten Mitarbeiter der Stadtverwaltung allerdings, dass Falbenthal von den Treuchtlinger Stadtwerken ans VDSL-Netz angebunden werde. Es sei geplant, dies bis spätestens zum Jahresende abzuwickeln.

Hubert Stanka