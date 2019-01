War die Maibaum-Tragödie vorprogrammiert?

Nach dem Wettelsheimer Unglück haben sich Bestimmungen kaum verändert – Staat hat keine Zahlen, Versicherung kennt das Pilz-Problem - vor 13 Minuten

TREUCHTLINGEN - Das Maibaumunglück von Wettelsheim im vergangenen Jahr hat die Menschen erschüttert. In gut drei Monaten werden in vielen Dörfern in Bayern wieder Maibäume aufgestellt. Doch wie lässt sich eine Katas­trophe wie die von 2018 in Zukunft verhindern?

Der Maibaum gehört zum Brauchtum im gesamten Freistaat dazu. Doch klare Regeln gibt es fürs Aufstellen nicht. © NEWS5 / Pieknik



Der Maibaum gehört zum Brauchtum im gesamten Freistaat dazu. Doch klare Regeln gibt es fürs Aufstellen nicht. Foto: NEWS5 / Pieknik



Zahlreiche Dörfer in Bayern werden heuer wieder dem Brauchtum nachgehen und einen Maibaum aufstellen. Traditionell kommen dabei die „Schwalben“ zum Einsatz, also zwei mit einem Seil verbundene Holzstangen zum schrittweise Hochwuchten des Baums. Mancherorts tun aber auch Kräne die Arbeit und machen das Aufstellen sicherer. Doch das hat die Tragödie in Wettelsheim nicht verhindert.

Hat sich seitdem etwas an den Vorschriften geändert, wie ein Maibaum aufzustellen ist? In Bayern dafür zuständig ist das Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Eindeutig geregelt ist das Aufstellen der Holzstämme nämlich nicht in allen Punkten.

Als „bauliche Anlagen“ unterliegen Maibäume zunächst einmal der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Über deren Anforderungen hinaus sind beim Aufstellen des Baums aber auch die Regelungen des Arbeitsschutzes zu beachten. Eine Baugenehmigung ist indes nicht erforderlich, da Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet werden, verfahrensfrei sind.

"Anerkannte Regeln der Baukunst"

Dabei ist insbesondere der Artikel 10 der Bauordnung zu beachten, dem zufolge jede bauliche Anlage im Ganzen, in ihren einzelnen Teilen und für sich allein standsicher sein muss. Zudem sind nach Artikel 3 BayBO bauliche Anlagen unter Berücksichtigung der Belange der Baukultur, insbesondere der anerkannten Regeln der Baukunst, so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben oder Gesundheit, nicht gefährdet werden.

Von Seiten der Behörden gibt es keine zusätzlichen Vorschriften oder Richtlinien, wie das Aufstellen erfolgen muss. Aufgrund des Unglücks in Wettelsheim wurden keine gesetzlichen Bestimmungen geändert. „Wir planen derzeit nicht, geänderte Vorschriften zu erlassen“, teilt eine Sprecherin des Bauministeriums auf Anfrage mit. Gesetzliche Vorschriften könnten nicht alle Eventualitäten des täglichen Lebens abdecken. „Beim Vorfall in Wettelsheim handelt es sich nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft um einen nicht vorhersehbaren Unglücksfall aufgrund des Zusammentreffens sehr unwahrscheinlicher Umstände. Derartige Sachverhalte können durch gesetzliche Vorschriften nicht mit vertretbarem Aufwand erfasst und geregelt werden“, so die Sprecherin weiter.

Mit dem Thema Maibaum beschäftigt sich auch die Versicherungskammer Bayern. Sie hat zu den haftungsrechtlichen Fragen beim Transport und Aufstellen von Maibäumen eine Broschüre veröffentlicht, die von der Rechtsprechung entwickelte Grundsätze zur zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht bei Maibäumen enthält (hier als PDF verfügbar). Auch die Versicherungskammer schreibt, dass die Kontroll- und Prüfungsanforderungen weder durch Gesetz noch durch die Versicherung vorgeschrieben seien, „sondern sich aus Gerichtsurteilen, die zu Schadensfällen durch umstürzende Maibäume ergangen sind, ergeben“. Einzig bei Bäumen, die länger als ein Jahr stehen, ist eine regelmäßige Prüfung durch Holzfachkundige vorgeschrieben. Mehr als fünf Jahre darf die Standzeit nicht betragen.

Bilderstrecke zum Thema Tödliches Unglück in Wettelsheim: Maibaum erschlägt junge Frau Bei der Maibaum-Feier in Wettelsheim wurde am Montag eine junge Frau von der herabfallenden Baumspitze erschlagen. Für sie kam jede Hilfe zu spät - sie starb noch an der Unglücksstelle. Ein dreijähriger Junge wurde von dem herabfallenden Stamm an der Brust verletzt.



Beim Aufstellen gelte, wie für alle gefahrenträchtigen Einrichtungen, eine Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers oder Verantwortlichen, so die Versicherungskammer Bayern. „Der Sicherungspflichtige muss demnach alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um eine Gefährdung oder Schädigung Dritter möglichst auszuschließen.“

Dass es keine Regeln gibt, erzürnt manche Menschen. Besonders umtriebig in der Angelegenheit ist nach dem Vorfall in Wettelsheim Klaus Fejsa. Der Gartengestalter aus Löchgau bei Stuttgart hat mehreren Treuchtlinger Vereinen und auch unserer Zeitung E-Mails geschickt, in denen er das Gutachten der Staatsanwaltschaft scharf kritisiert. In seinen ersten Nachrichten unmittelbar nach dem Vorfall war sogar davon die Rede, dass „die Dorfgemeinschaft Wettelsheim etwas vertuschen möchte“.

Behörden seien untätig geblieben

Der Ton hat sich inzwischen gemäßigt, trotzdem wirft Fejsa den Wettelsheimern weiterhin vor, einen Fehler begangen zu haben, und fordert, dass „das Ganze so jetzt nicht versanden“ dürfe. Er wolle nicht einzelne Personen anprangern, sondern die Behörden und die Regierung an sich, weil diese untätig geblieben seien. Er fordert schlichtweg, jeden Baum vor dem Aufstellen zu prüfen, um solche Unfälle in Zukunft zu vermeiden.

Fejsa stützt sich auf eine Passage im Gutachten zum Wettelsheimer Fall. Darin steht: „Wäre der Stamm vor dem Aufstellen zufällig gedreht worden, wäre er mit hoher Sicherheit schwerkraftbedingt abgebrochen.“ Wenn selbst so minimale Prüfungen wie ein simples Umdrehen des Stamms unterlassen worden seien, dann liege hier eindeutig mangelnde Sorgfalt vor, so der umtriebige Gartengestalter.

Ob sich noch einmal jemand von offizieller Seite den Regularien annimmt, bleibt abzuwarten. Denn wie oft solche Vorfälle mit Maibäumen vorkommen, ist nicht dokumentiert, eine Statistik führen die Behörden nicht. „Uns ist allerdings nicht bekannt, dass es bei Maibäumen vermehrt zu Vorfällen kommt“, heißt es aus dem Bauministerium.

Dabei kommt die Versicherungskammer zu folgender Erkenntnis: Die meisten Schadensfälle ereigneten sich mit bereits aufgestellten Maibäumen, die umstürzen, weil sich Pilze in ihrem Stamm breitgemacht haben. „Und da grenzt es ja dann schon fast an ein Wunder, wenn nichts und niemand getroffen werden“, so die Versicherungskammer.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail