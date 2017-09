Warum steht Treuchtlingen nicht auf dem Wegweiser?

TREUCHTLINGEN - Schon vielen ist es aufgefallen, doch erst bei der jüngsten Bauausschusssitzung kam die Sprache darauf: Treuchtlingen fehlt. Und zwar auf dem Wegweiser an der B2. Das möchte das Gremium nicht hinnehmen.

Haardt, Grönhart, Graben und Dettenheim stehen auf dem Wegweiser. Doch Westmittelfrankens viertgrößter Ort fehlt auf den Schildern entlang der neuen Umgehung der B2. © Benjamin Huck



Da fahren die Autofahrer kilometerweit in Richtung Süden und finden Treuchtlingen nicht. Zumindest an der neuen B2-Umgehung von Dettenheim ist die Altmühlstadt nicht angeschrieben, dafür ihre beiden Ortsteile Grönhart und Graben. „Warum ist das so?“ wollte CSU-Stadtrat Uwe Linss bei der Sitzung des Bauausschusses wissen.

Das wisse er auch nicht, sagt Bürgermeister Werner Baum, doch „ich habe mich jämmerlich aufgeregt“. Erst kürzlich waren das Stadtoberhaupt und Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf Verkehrsschau mit der Polizei und dem Staatlichen Bauamt. „Die haben wahrscheinlich die Altbeschilderung von der Dettenheimer Ortsmitte übernommen“, vermutet der Rathauschef.

Die Begründung von staatlichem Bauamt und Polizei laut Baum: Sie wollten nicht so viel Verkehr in den Norden der Stadt leiten. „Das sollen doch wir entscheiden, wie viel Verkehr wir haben wollen“, sagt der dritte Bürgermeister, Klaus Fackler. Schließlich gibt es in der Elkan-Naumburg-Straße ja ein Gewerbegebiet, das oft von Lastwagen angefahren werden muss. Wer auf die Schilder vertraut, wird erst an der Schambach-Kreuzung heruntergeleitet und damit durch die Stadt. „Mit einem früheren Schild lässt sich der Verkehr doch entzerren“, meint auch SPD-Rätin Susanna Hartl.

Dass alle Autofahrer, die ins Stadtzentrum wollen, nicht gleich im Norden rausfahren, möchte auch das Gremium nicht. Bürgermeister Baum will sich nun im Namen des Stadtrats dafür einsetzen, dass „Treuchtlingen-Nord“ auf den Schildern steht, so wie an der Heusteige „Treuchtlingen-Süd“. Das habe die viertgrößte Stadt in Westmittelfranken verdient, auch als Eigenwerbung.

Doch das Schild im Norden war nicht das einzige, das zu wünschen übrig ließ. An der Ausfahrt „Treuchtlingen-Mitte“, die freilich nicht so heißt, fehlt bislang jeder Hinweis, dass Fahrzeuge über 7,5 Tonnen nicht durch das Schambachtal nach Eichstätt fahren dürfen. Entsprechende Schilder stehen erst an der Einfahrt zur Staatsstraße 2216 nach Schambach – und damit zu spät.

Das Staatliche Bauamt hat zugesagt, zumindest dieses Manko bald zu beheben. Für die neue Beschilderung an der Abfahrt im Norden will Bürgermeister Werner Baum einen Brief ans Bauamt schreiben. Andreas Buchner, dort für die Planung zuständig, sagt, dass die Stadt schon bei der Hauptausfahrt ordentlich beschildert sei und deswegen im Norden nicht angeschrieben ist. Wenn die Stadtverwaltung einen Antrag stellt, würde dieser geprüft und dann darüber entschieden. Doch eines steht schon fest: Eine Ortschaft müsste dann vom Wegweiser getilgt werden. Welche das sein wird, ist noch nicht bekannt.

