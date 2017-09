2017 Bundestagswahl Was Treuchtlingens Politik von Berlin fordert

TREUCHTLINGEN - Am Sonntag in drei Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. „Was geht mich das an, was die da oben in Berlin entscheiden?“, mag sich so mancher denken, dem Politiker und Parteien gleichermaßen fern und suspekt sind. „Eine ganze Menge!“, lautet die Antwort.

Was zieht? Prägnante Slogans oder überzeugende Persönlichkeiten? An den großen Wahlplakaten am Treuchtlinger Stadtrand kommen Autofahrer und Passanten kaum vorbei – ebenso wenig wie an den Auswirkungen der Bundespolitik auf Bürger und Kommunen. © Patrick Shaw



Denn die „große Politik“ schafft auch die Voraussetzungen für alles, was in den Städten, Dörfern und vor der eigenen Haustür passiert – oder eben nicht. Unsere gemeinsame Serie von Treuchtlinger Kurier und Weißenburger Tagblatt beleuchtet deshalb in den nächsten Wochen immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was die Bundestagswahl vor Ort für Altmühlfranken bringt.

Der Stadt fehlt das Geld für Straßensanierungen und öffentliche Einrichtungen wie Bad oder Bücherei? Es gibt zu wenig Kita-Plätze? Die Mieten sind zu hoch? Der Bürgerwindpark in Auernheim scheitert am Artenschutz? Die Polizei hat zu wenig Personal, um für ein gutes Sicherheitsgefühl zu sorgen. „Schuld“ an solchen Entwicklungen sind längst nicht immer Bürgermeister und Stadtrat, sondern oft die Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber vorgibt.

Wer die Sitzungen im Treuchtlinger Rathaus verfolgt, kann ein Lied davon singen. Umgekehrt profitieren Bürger und Kommune aber auch vom „langen Arm“ der Bundespolitik, etwa beim Breitbandausbau, der Förderung von klima- oder altersgerechtem Bauen, der Integration von Flüchtlingen oder der Verkehrsanbindung – aktuell zum Beispiel in Form der B2-Umgehungen bei Dettenheim und Dietfurt.

Was sie persönlich bei der Wahl umtreibt und was sie sich von der neuen Bundesregierung in den kommenden vier Jahren für die Altmühlstadt und ihre Bewohner erhoffen, haben Treuchtlingens Bürgermeister Werner Baum und die Vorsitzenden der drei Stadtratsfraktionen unserer Zeitung erzählt. Von ihnen wollten wir wissen:

Beeinflusst Ihr Stadtratsmandat Ihre Wahlentscheidung auf Bundesebene und warum (nicht)?

Unterstützen Sie die Politik Ihrer Partei auf Bundesebene und warum (nicht)? Gibt es bei anderen Parteien bessere Ansätze?

Welche Weichenstellungen für die Kommunen und die Stadt Treuchtlingen wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung?

Für eine menschliche Gesellschaft

Bürgermeister Werner Baum (SPD). © oh



Werner Baum, Bürgermeister (SPD): Direkt beeinflusst mein Mandat meine Wahlentscheidung nicht, indirekt aber schon. Als Kommunalpolitiker setzt man sich mit der Politik auf allen Ebenen auseinander, da viele Bereiche der Bundespolitik Auswirkungen auf Städte und Gemeinden haben.

Als SPD-Mitglied unterstütze ich die Politik meiner Partei. Sicher gibt es auch Punkte, die ich persönlich und als kommunalpolitisch Verantwortlicher anders sehe. Ich schließe nicht aus, dass auch Themen anderer demokratischer Parteien meine Zustimmung finden. Ein Beispiel sind die Freihandelsabkommen, die ich seit langem ablehne. Unsere Parteienlandschaft ist so aufgebaut, dass jeder die Partei wählen sollte, von der er größtenteils überzeugt ist.

Für mich ist es wichtig, dass sich die Politik für ein sicheres, soziales und demokratisches Europa einsetzt. Nur so können wir auch in Zukunft friedlich und frei leben. Für Menschen, die bei uns Arbeit suchen, ist das derzeitige Asylsystem der falsche Weg. Deshalb brauchen wir dringend ein Einwanderungsgesetz, ohne das Asylrecht in Frage zu stellen, wobei die Flüchtlinge in Europa solidarisch verteilt werden müssen. Von der Bundespolitik erwarte ich Entscheidungen für ein gutes Leben in der Stadt und auf dem Land, eine gerechte und gute Gesundheitsversorgung sowie eine verläss­liche Rente. Eine menschliche Gesellschaft muss eine inklusive Gesellschaft sein. Von der neuen Regierung erwarte ich mehr Einsatz für Familien, beste Schulen und gute Pflege. Dies sehe ich mit einer starken SPD und den Forderungen nach einer Familienarbeitszeit, einem Familiengeld, dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung und der schrittweisen Abschaffung der Kita-Gebühren am meisten berücksichtigt. Des Weiteren will die SPD die Digitalisierung zu einer Chance für alle machen. Ich sehe darin auch die Hoffnung, die Bürokratie für die Kommunen zu verringern.

Wachstum statt leerer Slogans

Uwe Linss, Fraktionsvorsitzender CSU/TBL. © oh



Uwe Linss, Fraktionsvorsitzender CSU/TBL: Mein Stadtrats-Mandat beeinflusst meine Entscheidung bei der Bundestagswahl natürlich nicht. Ich treffe meine Wahlentscheidung aus Überzeugung und weil ich von den kandidierenden Personen und dem Wahlprogramm der Partei überzeugt bin.

Zu hundert Prozent kann man nie eine bestimmte Politik unterstützen. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass eine starke CSU in Berlin wichtig für Bayern ist. Bessere Ansätze sind in keiner der anderen Parteien zu erkennen. Wahl­slogans wie „Zeit für mehr Gerechtigkeit“ oder „Einer, der Ideen umsetzt“ bringen die Kommunen nicht weiter. Die Städte und Gemeinden profitieren grundsätzlich von der wachstumsorientierten Politik des Bundes, durch die sie seit dem Amtsantritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel stark entlastet wurden. Insbesondere zu nennen sind hier die mehr als eine Milliarde Euro für den Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum. Und mit den eineinhalb Milliarden Euro aus dem bayerischen Breitband-Förderprogramm bekommt auch unsere Region inzwischen die so wichtige digitale Infrastruktur. Aktuell sind mit dem Ausbau der Bundesstraße 2 und der geplanten Umfahrung von Dietfurt auch in Sachen Verkehr erste wichtige Schritte getan. Dies ist dem Einsatz und der Arbeit des Bundestagsabgeordneten Artur Auernhammer aus unserem Landkreis sicherlich mit zu verdanken. Von daher bin ich als Kommunalpolitiker zufrieden mit der Arbeit von CDU und CSU.

Für Treuchtlingen und den Landkreis wünsche ich mir nach der Wahl als Signale aus Berlin eine nachhaltige Haushaltspolitik, die zur Entlastung der Bürger und Familien beiträgt, die verstärkte Förderung der ländlichen Region, den Abbau von Bürokratie – auch und gerade in der Landwirtschaft – sowie weiterhin eine hohe finanzielle Förderung der Kommunen.

Das Klima an der Basis schützen

Klaus Fackler, Fraktionssprecher Freie Wähler. © oh



Klaus Fackler, Fraktionssprecher Freie Wähler: Mein Stadtratsmandat beeinflusst meine Wahlentscheidung nicht direkt. Allerdings habe ich natürlich eine Grundausrichtung in meinem politischen Handeln, die sowohl Einfluss auf meine Arbeit im Stadtrat, als auch auf das Setzen meines Kreuzchens bei der Bundestagswahl hat.

Ich bin davon überzeugt, dass die Freien Wähler ihre politische Heimat in der Kommunalpolitik haben. Ich habe deshalb das landes- und bundepolitische Engagement der Freien Wähler immer für falsch gehalten. Aus dieser Überzeugung heraus lehne ich auch eine Unterstützung des Wahlkampfes auf diesen Ebenen ab. Als Nebenbemerkung sei mir aber erlaubt, dass ich nach einem persönlichen Kennenlernen den Direktkandidaten Marco Meier für einen sehr vernünftigen Bewerber um ein Bundestagmandat halte.

Ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit auf kommunaler Ebene ist sicherlich der Umweltbereich. Die Umsetzung der Energiewende auf kommunaler Ebene war dabei für mich immer ein wichtiges Ziel. Das rund acht Jahre andauernde Bemühen, in Auernheim einen Bürgerwindpark unter zunächst sehr günstigen Voraussetzungen auf den Weg zu bringen, und das letztliche Scheitern vor wenigen Tagen sind dabei höchst frus­trierend und lassen bei mir persönlich den Glauben an das Gelingen der Energiewende auf Landes- und Bundesebende zunehmend schwinden. Dennoch sind für mich politische Konzepte und deren konkrete Umsetzung gegen den ziemlich sicher existenzbedrohenden Klimawandel auch für die Wahl auf Bundesebene entscheidend. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt sind Maßnahmen gegen den immer stärker ausufernden Landverbrauch, der so einfach nicht weitergehen darf. Gerade hier gibt die „hohe Politik“ den Kommunen außer Sonntagsreden keinerlei Instrumentarium an die Hand.

Bildung und Infrastruktur stärken

Susanna Hartl, Fraktionsvorsitzende SPD/JGB. © oh



Susanna Hartl, Fraktionsvorsitzende SPD/JGB: Die persönliche Überzeugung und die Erfahrungen aus meiner kommunalpolitischen Arbeit beeinflussen meine Wahlentscheidung. Kommunalpolitisches Handeln ist immer auch abhängig von den Voraussetzungen, die die „große Politik“ schafft.

Mir geht es darum, welche Werte eine Partei vertritt, wie kritisch sie die Verhältnisse betrachtet und konstruktive Lösungen sucht, ob sie ihr Programm demokratisch verfasst und sich auf die Umsetzung vorbereitet. Die SPD leistet in der derzeitigen Regierung hervorragende Arbeit. Sie hat viele sozialdemokratische Ziele umgesetzt (etwa den Mindestlohn) und Perspektiven entwickelt. So hat Andrea Nahles eine Rentenreform vorbereitet, und Barbara Hendricks begleitet den „Dieselskandal“ unaufgeregt und mit Weitblick. Als Juniorpartner in einer Koalition ist es aber nie möglich, alle eigenen Ziele umzusetzen. Die positive Bilanz der aktuellen Regierung liegt dennoch eindeutig auf sozialdemokratischer Seite. Im Regierungsprogramm 2017-21 der SPD überzeugt mich der Ansatz, dass Gerechtigkeit die zentrale Voraussetzung für Zusammenhalt und Wohlstand ist. Wichtig sind soziale Sicherheit, gute Arbeit, gleiche Bildungschancen, bezahlbarer Wohnraum, öffentliche Sicherheit in einer offenen Gesellschaft und eine starke Demokratie.

Für Treuchtlingen wünsche ich mir eine „nationale Bildungsallianz“ als gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Das bedeutet gebührenfreie Kindertagesstätten, Ausbildung und Erststudium. Ich wünsche mir passgenaue Sozialleistungen des Bundes, um Stadt und Landkreis zu entlasten. Ich erwarte die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, mehr Stellen bei Polizei und Justiz sowie die Stärkung der kommunalen Infrastruktur – vom Straßenbau über Wasser und Abwasser, Energieversorgung und Digitalisierung bis hin zu Naturschutz und Gesundheit.

