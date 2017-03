Was wird aus dem Treuchtlinger Bahnhofs-Kiosk?

TREUCHTLINGEN - Die Sache mit dem Fahrkartenangebot am Treuchtlinger Bahnhof läuft offenbar nicht so rund wie erhofft. Einige Tage lang war der Schalter kürzlich nicht besetzt. Und der geplante „DB Servicestore“, den ursprünglich der bisherige Betreiber des Bahnhofskiosks übernehmen sollte, hängt derzeit „in der Luft“.

Der Kiosk bringt Leben in den Treuchtlinger Bahnhof. Muss er wegen der Umbauforderungen der Bahn schließen, ist das ein weiterer Schritt hin zu einem reinen „Durchgangsbahnhof“. © Patrick Shaw



Einige Tage lang prangte am ehemaligen „Reisezentrum“ im Treuchtlinger Bahnhof ein Zettel, dass der Schalter krankheitsbedingt geschlossen sei. Dafür, dass er erst wenige Tage zuvor als Übergangslösung wiedereröffnet worden war, war das kein besonders guter Start. Jetzt ist das Angebot vorerst wieder verfügbar.

Ungewiss sieht jedoch die Zukunft des Bahnhofskiosks aus. Denn die Bahn AG will in der Bahnhofshalle einen sogenannten DB-Servicestore einrichten, der dann unter dem Motto „Fahrkarten, Frühstück und noch viel mehr“ nach einem konzernweiten Design („Corporate Identity“) gestaltet sein soll.

Angedacht war ursprünglich, dass der bisherige Betreiber des Kiosks, der als „Hocher-Markt“ bekannt ist, auch den neuen Servicestore übernehmen soll. Das wird so aber nun wahrscheinlich nicht kommen. Wie die Inhaber auf Anfrage unserer Zeitung erklärten, wurde ihnen seitens der Bahn zum 31. Juli 2017 gekündigt.

Beim Einzug viel investiert

Der „Hocher-Markt“ ist vor rund zwölf Jahren in den Bahnhof eingezogen. Die Betreiber-Familie, die auch den Kiosk im Ansbacher Bahnhof unterhält, hatte damals in Treuchtlingen eine sechsstellige Euro-Summe inves­tiert und von der Bahn einen Zehn-Jahres-Vertrag erhalten. Diese zeitliche Bindung ist mittlerweile abgelaufen.

Im „Hocher-Markt“ gibt es an sieben Tage die Woche Snacks, Getränke, Zeitschriften und allerlei andere nützliche Dinge sowie eine Post- und Lotto-Annahmestelle. © Patrick Shaw



Wie von anderer Seite zu erfahren war, hat die Bahn die beiden bisher von Hocher betriebenen Kiosk-Standorte im vergangenen Jahr nach dem Servicestore-Konzept neu ausgeschrieben. Allerdings haben sich nach Informationen unserer Zeitung für den Treuchtlinger Bahnhof bisher keine Bewerber gefunden – für den deutlich größeren Laden in Ansbach hingegen schon. Dieser wird wohl künftig von „Yorma’s“ betrieben, einer großen Imbisskette. Am Treuchtlinger Kiosk hat die Kette aber kein Interesse bekundet, vermutlich weil die Umsätze in der Altmühlstadt für das Servicestore-Franchise-System zu gering sind.

Letzteres beklagt auch die Familie Hocher. „Wir wissen, welchen Umsatz wir erreichen können und welchen nicht.“ Die Betreiber stehen momentan vor dem Nichts und beschreiben die Situation als „unbefriedigend für alle Beteiligten“. Unserer Zeitung gegenüber erklärte Mike Hocher, dass seine Familie den Kiosk gern weiter betreiben würde. Allerdings könne sie sich die von der Bahn geforderten Investitionen nicht leisten, um die Standards des Servicestore-Konzepts zu erfüllen. „Die Umbaukosten wären einfach zu hoch.“

Eine Schließung des Kiosks wäre laut Hocher sehr schade für die vielen Kunden. Sein Markt werde gut angenommen, vor allem auch die Lotto-Annahmestelle und die Postfiliale. Um letztere hatte auch die Stadt nach dem Aus für die Poststelle im Edeka in der Oettinger Straße lange gekämpft, um überhaupt noch eine Annahmestelle in der Stadtmitte zu erhalten.

Ist Franchise das richtige Konzept?

Bürgermeister Werner Baum hatte im Hintergrund stark bei der Bahn dafür geworben, dass es für das vor rund einem Jahr geschlossene Reisezentrum – also das Fahrkartenangebot der Bahn – wieder einen Ersatz gibt. Die Bahn nahm diesen Faden auf und will seither einen Servicestore in Treuchtlingen installieren. Ob für solch einen Laden tatsächlich noch ein neuer Pächter gefunden wird, ist derzeit offen; und auch, ob sich das Franchise-System für Bahnhöfe wie den Treuchtlinger rechnet.

Bleibt zu hoffen, dass die Bahn nicht kompromisslos an dem Servicestore-Projekt festhält, damit der Treuchtlinger Bahnhof nicht irgendwann ähnlich verwaist wie der in Roth, wo ebenfalls lange vergeblich nach einem Kioskbetreiber gesucht wurde. Anders als in Roth gibt es in Treuchtlingen bereits einen funktionierenden Laden, der eigentlich nur noch mit einem Fahrkartenangebot ausgestattet werden müsste.

