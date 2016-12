Weihnachtsfeier der Treuchtlinger SPD

19.12.2016 13:29 Uhr

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Sozialdemokraten trafen sich kürzlich zu ihrer Weihnachtsfeier. Neben vielen politischen Themen war dabei die Ehrung von Hedwig Hatlapatka einer der Höhepunkte.

Hedwig Hatlapatka (Mi.) ließ es sich nicht nehmen, die Glückwünsche zu ihrer langjährigen Mitgliedschaft persönlich in Empfang zu nehmen; hier mit dem Ortsvorsitzenden Stefan Fischer und dessen beiden Stellvertretern Werner König und Kerstin Zischler. © privat



Hedwig Hatlapatka (Mi.) ließ es sich nicht nehmen, die Glückwünsche zu ihrer langjährigen Mitgliedschaft persönlich in Empfang zu nehmen; hier mit dem Ortsvorsitzenden Stefan Fischer und dessen beiden Stellvertretern Werner König und Kerstin Zischler. Foto: privat



Hedwig Hatlapatka war zur großen Freude aller auch persönlich anwesend. Sie wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft in der SPD ausgezeichnet. Für dieses seltene Jubiläum erhielt sie eine Urkunde und die SPD-Anstecknadel in Gold.

Nach der Ehrung ging der Vorsitzende Stefan Fischer nicht wie sonst auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein, sondern er gab einen Rückblick auf die politischen Themen, die beschäftigt haben, bzw. noch beschäftigen.

Er nannte dabei das Thema Flüchtlinge, das für ihn Vielfalt, Toleranz, Akzeptanz und vor allem auch Sozialdemokratie bedeute. Aber auch zahlreiche Projekte der Stadt Treuchtlingen hätten für Gesprächsstoff gesorgt, wie z.B. die Innenstadtsanierung, die Badsanierung, die Planungen für den Kurpark, die Umgestaltung des Spielplatzes an der Denkmalslok, die Sanierung der Schulen, die Änderungen im Gesundheitszentrum, um nur einige zu nennen. Der Bürgerwindpark in Auernheim gerate durch immer neue Stolpersteine in Gefahr.

Und nicht zuletzt werfe auch die „große“ Politik Fragen auf, wie z.B. zu CETA/TTIP. Und wie gehe es weiter mit der politischen Zukunft in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit? Gerade in einer Zeit, in welcher vermehrt Populisten versuchen, die Meinungen zu beeinflussen, sei es wichtig, die Realität im Auge zu behalten, betonte Fischer. Verbesserungen müssten für alle herbeigeführt werden, und jeder sollte die Courage besitzen, sich den Tendenzen von Rechts entgegen zu stellen.

Zu dem Thema Flüchtlinge und Integration übergab Fischer das Wort an Kerstin Zischler. Diese stellte zunächst den Helferkreis Treuchtlingen und dessen Ziele vor und berichtete dann über ihre persönlichen Erfahrungen, die sie bei der Arbeit mit Flüchtlingen als Sprachlehrerin gemacht habe.

Der im Juni als gemeinnütziger Verein gegründete Helferkreis kümmere sich vor allem um Sprachkurse, Unterstützung im Alltag, öffentliches Engagement für Flüchtlinge und Unterstützung bei der Arbeitssuche. In Treuchtlingen leben derzeit noch etwa 160 Asylbewerber, die nach wie vor Unterstützung bräuchten. Helfer seien jederzeit willkommen und gesucht. Hilfe sei zum Beispiel gefragt bei der Freizeitgestaltung, Hausaufgabenbetreuung, bei der Sprachvermittlung und vielem mehr.

Kerstin Zischler stellte fest, dass vielen Flüchtlingen zu Beginn insbesondere der strukturierte Tagesablauf gefehlt habe. So sei ein Sprachschüler täglich wie zur Arbeit gekleidet mit seiner Aktentasche zum Unterricht gekommen, einfach um ein Stück strukturierten Tagesablauf zu erleben. Nach nun etwa einem Jahr in Deutschland fänden die Menschen immer mehr in einen geregelten Alltag zurück.

Der Sprachunterricht gestalte sich zum Teil sehr schwierig. Viele könnten nur arabische Schriftzeichen und müssten erst die lateinischen Buchstaben lernen. Andere sprächen bereits eine Fremdsprache, sodass sich die Ausgangslage durch die Schulbildung deutlich unterscheide. Außerdem merkte Kerstin Zischler kritisch an, dass in den Sprachkursen ein zu starker Fokus auf der Vermittlung von Grammatik liege und zu wenig auf der mündlichen Kommunikation selbst.

Generell merkte sie an, dass im Umgang mit Flüchtlingen eines wichtig sei: Jeder solle ihnen unvoreingenommen und freundlich begegnen und ihr „Anderssein“ akzeptieren. Gerade dem, der nur noch wenig von seinem gewohnten Leben besitze, sei es wichtig, seine Würde zu bewahren.

Die Weihnachtsfeier wurde erst nach einer regen Diskussion beendet.

pm