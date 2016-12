"Weihnachtsgeschenk" für Treuchtlinger Bürgerhaus

Verein BAGSO belohnte Projektgruppe mit einem Scheck für sein Seniorenengagement - 20.12.2016 13:59 Uhr

TREUCHTLINGEN - Ein schönes Weihnachtsgeschenk erhielten jetzt die Aktiven der Projektgruppe Bürgerhaus Treuchtlingen, die „gemeinsames Kochen und Essen für und mit Senioren“ anbieten. Der BAGSO-Verein würdigte das Engagement mit einer Zuwendung in Höhe von 1200 Euro.

Eine „eingeschworene Truppe“: Sie kochen miteinander, essen miteinander und lachen miteinander. Roswitha Bachmeier und Iris Pletz (v.li.) kümmern sich um die Organisation. Unterstützt wird das Projekt von Thomas Latteier, Anita Enser und Hans-Jürgen Porsch (hinten v.li.). © Hubert Stanka



Hinter dem Begriff BAGSO steht die „Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen“, die unter anderem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Unter diesem Dach werden verschiedenste Projekte angeboten und gefördert, die Senioren im Alltag unterstützen. Eines dieser Projekte heißt „In Form“, das speziell darauf abzielt, Potenziale in Kommunen zu aktivieren.

Das alles hört sich sehr theoretisch an, wird dann aber greifbar, wenn aus dieser Theorie auch Alltagsprojekte werden. Das „Seniorenkochen“ in Treuchtlingen ist dafür ein Musterbeispiel. Von Hans-Jürgen Porsch und Thomas Latteier, den beiden Motoren des Bürgerhauses, initiiert, bieten seit Mai Iris Pletz und Roswitha Bachmeier jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ein gemeinsames Kochen an. Dabei treffen sich die Senioren jeweils von 10 bis 16 Uhr. Es wird geschnippelt, gerührt und gekocht und natürlich auch miteinander gegessen, gesprochen und gelacht.

Jeder bringt sich nach seinen Möglichkeiten ein. Und da es wohl fast in jeder Familie eigene Rezepte gibt, entsteht so auch ein kreativer Austausch. Das Wichtigste aber bei diesem Projekt: Die Senioren kommen aus ihren vier Wänden heraus und bleiben aktiv.

Dieses Engagement wurde jetzt durch den BAGSO-Verein gewürdigt. Dabei machten Pletz und Bachmeier deutlich, dass sich ruhig noch einige Treuchtlinger Senioren mehr bei den gemeinsamen Koch-Treffs einfinden dürfen. Man sei zwar eine lustige, eingeschworene Truppe, könnte aber noch einige Mitstreiter verkraften.

Anita Enser von der Stadtverwaltung, die das Bürgerhaus mit betreut, war bei der Übergabe des „Weihnachtsschecks“ voll des Lobes für die Aktivisten. Der Geldsegen wird wohl dafür verwendet, die Küche im Bürgerhaus noch etwas aufzurüsten.

pm