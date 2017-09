Wenn Treuchtlinger Notrufe in Augsburg landen

Mobiltelefone suchen sich immer den nächsten Funkmast, doch manchmal liegt der schon außerhalb des Landkreises – Bald neue Technik

TREUCHTLINGEN - Wer im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen die Notruf-Nummer 112 wählt, landet meist bei der zuständigen Integrierten Leitstelle (ILS) in Schwabach. Doch wer mit dem Mobiltelefon nahe der Bezirksgrenzen unterwegs ist, kann schon einmal auch in Augsburg oder Ingolstadt herauskommen. Für die Rettungskette ist das jedoch kein Problem.

In der Integrierten Leitstelle Mittelfranken-Süd in Schwabach kommen Anrufer heraus, die im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen die 112 wählen. Doch mit dem Handy landet man manchmal auch in Augsburg oder Ingolstadt. © Archivfoto: Arno Heider



Im Rahmen der Aktion „Achtung Funkloch“ unserer Zeitung hat uns ein Leser darauf hingewiesen, dass er beim Wählen des Notrufs mit dem Handy schon einmal bei der Leitstelle in Ingolstadt herausgekommen sei. Dort musste er erst seinen genauen Standort erklären, was seiner Meinung nach zu lange gedauert hat, da sich der Mitarbeiter am Telefon vor Ort nicht ausgekannt habe.

Dabei arbeiten die bayerischen Rettungsleitstellen alle mit demselben System. Auch in Ingolstadt reicht die digitale Karte bis nach Franken – und selbstverständlich nähmen die Disponenten dort den Notruf auf, sagt der Leiter der ILS Ingolstadt, Roland Heß.

Der Grund für die vermeintlich falsche Verbindung ist schnell gefunden: Das Handy wählt sich an der nächsten Mobilfunkstation ein, und die kann eben manchmal schon im Nachbarbezirk liegen. Von dort aus geht es dann telefonisch oder per Fax an die zuständige Leitstelle.

Die Leitstellen haben keinen Einfluss darauf, mit welchem Funkmast sich ein Handy verbindet. Generell sucht sich das Mobiltelefon das stärks­te Signal. Sollte ein Nutzer einmal keinen Netzzugriff bei seinem Anbieter haben, baut das Telefon eine kostenlose Roaming-Verbindung über einen Fremdanbieter auf.

Wie oft Anrufer in der eigentlich nicht für ihr Gebiet zuständigen Leitstelle herauskommen, weiß auch Stefan Würz nicht. Doch der Leiter der Integrierten Leitstelle in Augsburg, die auch für das Donau-Ries zuständig ist, sagt, dass dies kein Problem sei. Die Mitarbeiter der Augsburger Leitstelle könnten sich auf die Informationen der Schwabacher Kollegen „draufschalten“. Kommt ein Notruf in Augsburg an, der eigentlich für Mittelfranken bestimmt ist, wird er aufgenommen und weitergegeben.

Bislang müssen die Augsburger noch in Schwabach anrufen und alles erneut durchgeben, erläutert Brandrat Würz. „Ab dem nächsten Jahr können wir die Notrufe aber bayernweit auch direkt ins System eintragen und die Rettungskräfte disponieren.“

Nicht Unkenntnis, sondern Sorgfalt

Wenn einer seiner Mitarbeiter nochmal genau nach einem Ort fragt, liege das außerdem nicht an Unkenntnis, sondern er wolle sich mit der Angabe ganz sicher sein, ergänzt Würz. Ein Beispiel dafür, wo das nötig ist, ist Westheim an der Landkreisgrenze zu Schwaben. Denn in der Nähe von Augsburg gibt es ebenfalls eine Ortschaft namens Westheim. Die Leitstelle prüft deshalb genau nach, welchen Ort der Anrufer meint.

Nicht nur übers Mobiltelefon kommen Notruf-Anrufer manchmal bei der Leitstelle in einer Nachbarregion heraus. Manche Ortschaften liegen in einem anderen Vorwahlbereich, sodass sie die Telekom-Vermittlungsstelle an die eigentlich nicht zuständige Leitstelle verbindet. Doch auch das ist ein Relikt der Vergangenheit, wie Stefan Würz erklärt: „Mit der vollständigen Einführung der IP-Telefonie in den kommenden Jahren gibt es dann beim Festnetz eine grenzscharfe Trennung.“ Für Handynutzer macht das freilich keinen Unterschied.

