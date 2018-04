Wenn Verdi streikt, dann spüren das die Treuchtlinger

TREUCHTLINGEN - Die Beschäftigen des Öffentlichen Dienstes streiken, auch in Treuchtlingen. Rund 40 folgten am Mittwoch dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz.

Warnstreik! Vor dem Treuchtlinger Rathaus setzten rund 40 städtische Bedienstete ein Zeichen. Am Sonntag gehen die Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft Verdi in die nächste Runde. © Patrick Shaw



Bei der zentralen Demo in Nürnberg waren es bedeutend mehr, in der Altmühlstadt fehlten jedoch unter anderem viele Erzieherinnen. Sie hätten auch gern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne – aber nicht, wenn diese von Verdi ausgehandelt werden. Am städtischen Kindergarten sind alle Erzieherinnen bis auf Leiterin Gisela Meyer nach dem letzten großen Streik vor neun Jahren ausgetreten. Die Gewerkschaft habe sie nicht ordentlich vertreten, sagen sie.

Hintergrund der Warnstreiks ist die dritte Tarifverhandlungsrunde, die ab Sonntag, 15. April, in Potsdam stattfindet. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des Öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 200 Euro im Monat, sowie eine Erhöhung der Ausbildungsgehälter um monatlich 100 Euro. Von Arbeitgeberseite gibt es noch kein Angebot. Die Arbeitsniederlegungen in acht Bundesländern sollen den Druck nun erhöhen. Betroffen waren diese Woche unter anderem Flughäfen, kommunale Betriebe, Kindertagesstätten und der Nahverkehr.

Auf dem Treuchtlinger Rathausplatz solidarisierten sich gestern knapp 40 Beschäftigte aus Rathaus, Stadtwerken, Kindertagesstätten und weiteren kommunalen Einrichtungen. Walter Meyer vom Stadtbauamt, der den Warnstreik für Verdi organisiert hatte, zeigte sich zufrieden mit der „kleinen Aktion“. Anders als zum Beispiel bei der IG Metall, wo rund 80 Prozent der Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert seien, sei es im Öffentlichen Dienst ungleich schwerer, einen Arbeitskampf auf die Beine zu stellen.

Das liegt dem Gewerkschafter zufolge vor allem am geringen Organisierungsgrad der Staatsbediensteten von nur etwa 20 Prozent. Dies habe zur Folge, dass sich die meisten Arbeitnehmer für einen Streik Urlaub nehmen müssen. Aber auch alte Vorstellungen vom fürsorglichen Staat aus Zeiten, als noch alle Mitarbeiter verbeamtet waren, sowie der Druck der Öffentlichkeit spielen laut Meyer eine Rolle. „Denn wenn wir streiken, spüren das die Leute unmittelbar. Das ist aber auch unser einziges Druckmittel.“

Wenn sich die Arbeitgeber bei der Tarifrunde am Sonntag nicht bewegen, werde es nächste Woche voraussichtlich auch in Treuchtlingen ganztägige Arbeitsniederlegungen geben, kündigte Walter Meyer an – und machte seinen Kollegen Mut: „Zu streiken ist Euer gutes Recht. Das ist nichts anrüchiges!“

