Wer räumt auf in Treuchtlingen?

Müll und marode Straßen sind ein Ärgernis für Bürger und Behörden - vor 51 Minuten

TREUCHTLINGEN - Immer wieder wird Kritik am Treuchtlinger Stadtbauhof laut, dass Müll oder Straßenschäden nicht beseitigt würden. Was sagen die Verantwortlichen dazu?

Kein schöner Anblick: Müll an einem Treuchtlinger Rastplatz. © TK-Archiv



Kein schöner Anblick: Müll an einem Treuchtlinger Rastplatz. Foto: TK-Archiv



Der Leser ist genervt. Immer wieder findet er während seinen Spaziergängen bei der Stadthalle am Steg über die Altmühl Scherben. Im angrenzenden Wald liegen Getränkedosen, Tetra Paks und Taschentücher. „Kann die der Bauhof nicht entfernen?“, fragt der Leser, der nicht genannt werden möchte, bei unserer Zeitung nach.

Ganz so leicht sei das nicht, erläutert Thomas Schäff von der Bauverwaltung im Rathaus. Der Bauhof sei zwar für die Abfallbeseitigung auf öffentlichen Flächen zuständig. Auf Privatgrundstücken wie etwa im Wald haben die Mitarbeiter aber nichts zu suchen.

In regelmäßigen Abständen brechen die Leute von Bauhofleiter Andreas Bauer zu Kontrollfahrten auf und beseitigen Unrat. Wöchentlich werden die Mülleimer in der Stadt und den Dörfern geleert, in der Bahnhofstraße sogar dreimal pro Woche. Spezielle Müllkontrollfahrten gebe es nicht, sagt Bauer. Doch wenn die Bürger Verunreinigungen melden, fahren die Mitarbeiter dorthin und beseitigen diese.

Ähnlich verhält es sich mit den Straßenschäden, die auch immer wieder bei den Bürgerversammlungen angesprochen werden. „Wenn wir nicht wissen, wo ein Schaden ist, kann der Bauhof ihn aber auch nicht beseitigen“, so Thomas Schäff.

Bauhofleiter Andreas Bauer berichtet, dass seine Mitarbeiter alle 14 Tage die Straßen im Stadtgebiet überprüfen und die Schäden begutachten. „Kleine Löcher können wir mit Kalt­asphalt füllen, bei größeren Schäden muss das Bauamt tätig werden“, so Bauer. In manchen Fällen, wie bei der Straße nach Haag, müsse das Bauamt die Arbeiten allerdings wiederum an spezielle Betriebe vergeben. Das geschehe dann „je nach Haushaltslage“.

Die Scherben am Altmühlsteg wurden inzwischen beseitigt. Doch wie lange es dort sauber bleibt, ist unklar. „Die Eltern müssten ihre Kinder besser erziehen, damit sie ihren Müll nicht herumliegen lassen“, meint unser Leser. Und wenn die Erziehung nichts hilft, nimmt das Rathaus Müllmeldungen – genauso wie Hinweise auf Löcher in den Straßen – unter Telefon 09142/96000 entgegen.

Benjamin Huck