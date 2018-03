Wie zeitgemäß ist das Handyverbot an Schulen?

Schulleiter in der Region sind stellenweise noch skeptisch, was den Einsatz von Smartphones zu Lernzwecken angeht - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Handys und Smartphones sind heutzutage überall im Alltag präsent. Jeder hat sie, jeder nutzt sie. Bis zu 300 Mal werfen Erwachsene am Tag einen Blick darauf. Nur an Schulen dürfen sie noch immer nicht genutzt werden. Ist das noch zeitgemäß? Wir haben nachgefragt, wie die Schulleiter in Weißenburg und Treuchtlingen dazu stehen.

Mancherorts gehören Tabletcomputer oder Handys zum Alltag im Klassenzimmer. Doch wie handhaben das die Schulen in der Region? © Michael Matejka



Mancherorts gehören Tabletcomputer oder Handys zum Alltag im Klassenzimmer. Doch wie handhaben das die Schulen in der Region? Foto: Michael Matejka



Die Regeln sind klar, an allen Schulen. Die Handys dürfen mitgebracht werden, müssen aber ausgeschaltet in der Schultasche bleiben. Genutzt werden dürfen sie nur, wenn Lehrer oder Rektor es ausdrücklich erlauben, etwa um sie für den Unterricht zu nutzen, oder ein Telefonat mit den Eltern zu führen.

Der Rektor der Treuchtlinger Grundschule, Herbert Brumm, hält von Smartphones und Handys an der Grundschule gar nichts. Kinder im Grundschulalter passten noch zu wenig auf die Geräte auf. Wenn es kaputt oder weg sei, könnte die Schule hier keine Verantwortung übernehmen. Für ihn steht außerdem im Vordergrund, dass die Schüler erst einmal ganz analog lernen sollen, respektvoll und gut miteinander zu kommunizieren, bevor sie es über Smartphones tun. Das Handy solle nicht schon in der Grundschule zum Statussymbol werden.

Gleichwohl ist ihm bewusst, dass bereits einige seiner Schüler ein Handy besitzen, ja schon Drittklässler in WhatsApp-Gruppen organisiert sind. „Viele Eltern finden das gut, wenn die Schüler sich über Klassengruppen vernetzen. Ich sehe das anders“, sagt er. Denn in diesen WhatsApp-Gruppen seien die Schüler jeglicher elterlicher Kontrolle entzogen und da würden manchmal auch Dinge verschickt, die nicht ganz astrein seien, hat Brumm mitbekommen. Dennoch bekämen Kinder schon Handys geschenkt und hätten diese auch dabei, um zuhause anrufen zu können, falls etwas sei. Das könnten die Schüler dann, wenn sie den Lehrer oder Brumm um Erlaubnis fragten oder natürlich aus dem Sekretariat.

Es komme vor, dass Schüler sich nicht an das Handyverbot halten und zum Beispiel Filmchen auf dem Gerät abspielen. „Hier nehmen wir das Handy konsequent ab“, erklärt Brumm. Er betont aber: „Die meisten gehen verantwortungsvoll damit um.“

Medienkonzept erstellen

Im Unterricht werde das Handy an der Grundschule noch nicht genutzt, gleichwohl findet, falls es einen aktuellen Anlass gibt, auch Medienbildung statt, so gebe es etwa schon Schulstunden mit älteren Schülern, die den Grundschülern WhatsApp oder Smartphones erklärt hatten und die Kinder würden im Unterricht über die Gefahren etwa von WhatsApp aufgeklärt. Die Schulen erstellen derzeit allesamt ein Medienkonzept, hier will Brumm in Zukunft auch auf die Gefahren im Internet eingehen. Die Kinder müssten die Gefahren schließlich kennen.

Technikfeindlich ist die Treuchtlinger Grundschule aber keineswegs. Denn es werden 20 Kinder-Tablets genutzt, mit speziellen Apps, in denen die Kinder zum Beispiel Wortschatz-Training machen könnten.

Wie sieht es bei den Jugendlichen aus? Die Direktorin der Senefelder-Schule, Gabriele Gippner, betont, die Gesamtschule sei nicht handyfeindlich. Dennoch gelte natürlich das Handyverbot. Schülern, die dagegen verstoßen, wird das Gerät abgenommen und in der Regel nach Ende des Unterrichts zurückgegeben. Abhängig von der Schwere des individuellen Verstoßes werden auch Ordnungsmaßnahmen verhängt, so Gippner: „Die Regelung ist wichtig, da die Schule sowohl Schutzraum als auch Unterrichtsraum sein muss.“

So sollen keine Mitschnitte oder Fotos aus dem Unterrichtsgeschehen den Weg ins Internet finden – auch bei wohlwollender Absicht sei das „in keinem Fall akzeptabel“. Auf der anderen Seite steht zu befürchten, dass die Schüler sich bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren können, weil etwa mit Freunden gechattet wird.

In der Oberstufe benutzten aber viele Schüler etwa einen Laptop oder ein Tablet, um im Unterricht mitzuschreiben. Doch eigentlich gelte das Verbot grundsätzlich für alle elektronischen Kommunikationsmittel. „Ich denke, dass wir das einigermaßen pragmatisch handhaben“, so Gippner. Schließlich hätten immer mehr Schüler ein eigenes Handy. Trotzdem werde das Gerät natürlich abgenommen, wenn der Hinweis, das Telefon doch bitte wegzustecken, nicht beachtet werde.

Gippner weiß allerdings, „dass Handys Teil des Lebens sind“, auch dem ihrer Schüler. „Es ist schwierig, weil die Kinder permanent am Handy sind und auch in sozialen Netzwerken unterwegs sind.“ Ihr gehe es vor allem darum, Missbrauch zu vermeiden, etwa wenn heimlich Fotos von Schülern in unglücklichen Situationen gemacht würden: „Jeder Schüler hier in der Schule sollte in Ruhe arbeiten können und dem Unterricht folgen“, sagt sie.

Viele ihrer Kollegen nutzten das Handy aber auch selbst, etwa um Hörtexte oder Videos im Unterricht abzuspielen, oder Präsentationen zu zeigen. Im Fremdsprachenunterricht können die Schüler etwa Wörter nachschlagen oder sich bei einer Gruppenarbeit online zu einem vorgegebenen Thema informieren.

In der Mittel- und Realschule nutzen es vereinzelt Lehrer, um mit dem Programm „Kahoot“ zu arbeiten. Damit lassen sich Tests erstellen, die Fragen erscheinen dann auf der Leinwand, während jeder Schüler für sich die richtige Antwort sucht. Am Ende sieht jeder Teilnehmer dann seinen Wissensstand. Ein Mathelehrer ist so überzeugt von dem Programm, dass er demnächst Fortbildungen für seine Kollegen anbieten will.

Auf Zukunft vorbereiten

Die Befürchtungen seiner Vorredner möchte Klaus Drotziger nicht teilen. Der Schulleiter der FOS/BOS in Weißenburg ist ein Befürworter von Handys an Schulen. „Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen auf die Zukunft vorbereiten“, sagt er. „Aus diesem Grund sperren Eltern und Lehrer die Kinder zum Beispiel nicht vor dem gefährlichen Straßenverkehr weg, sondern bereiten sie im Gegenteil auf ein umsichtiges Verhalten vor. Gleiches muss auch für das Verhalten mit Smartphones und im Internet gelten.“ Erwachsene, Eltern und Lehrer seien Vorbilder und müssten den Kindern und Jugendlichen einen vernünftigen Umgang mit Smartphone und Internet vorleben. „Verbote helfen da wenig, deswegen rein mit den Smartphones in die Schulen!“

Manchmal werden die Geräte auch ganz pragmatisch eingesetzt, wie ein Physiklehrer des Realschulzweigs der Sene berichtet: Da jedes Handy eine integrierte Stoppuhr hat, kommen die Smartphones im Unterricht schon einmal zum Einsatz – um bei Experimenten die Zeit zu stoppen.

Viola Bernlocher Süd-Springerin E-Mail