Wieviel Europa geht noch bei Treuchtlingens Partnern?

Wie ticken Ungarn, Italien und die Türkei? Begegnungen zwischen Naturschutz und Kriegstoten. - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Seit über 30 Jahren gibt es das Erasmus-Programm der EU. Sein Name erinnert an Erasmus von Rotterdam, einen europäisch gebildeten Humanis­ten der Renaissance. Die beiden großen Treuchtlinger Schulen beteiligen sich schon lange an dem grenzüberschreitenden Austausch für Schüler und Lehrer. Doch in den Ländern von zweien der drei Partnerschulen weht ein zunehmend antieuropäischer Wind. Wie geht das zusammen? Das fragen sich auch die Delegationen aus Italien, Ungarn und der Türkei, die derzeit in der Altmühlstadt zu Gast sind – wenngleich teils nur hinter vorgehaltener Hand.

Beim Besuch des Gelbbauchunken-Projekts der Treuchtlinger Grundschule am Nagelberg (Bild links) führte Rektor Herbert Brumm seine Kollegen zunächst über die Kriegsgräber-Gedenkstätte. Im metallenen Gedenkbuch entdecken die Lehrer aus Italien, Ungarn und der Türkei auch etliche osteuropäische und türkische Namen (Bild rechts). © Patrick Shaw/Fotolia



Der Gegenwind wird nicht nur in den Tiraden des türkischen Präsidenten Erdogan oder der Missachtung europäischer Werte im Ungarn Viktor Orbáns deutlich, sondern auch in den Einordnungen deutscher Politiker. „Die Türkei wird mehr und mehr zur Diktatur. Wir sind schon lange an einem Punkt angelangt, an dem wir als Europäische Union keine Beitrittsgespräche mit der Türkei mehr führen können“, wetterte diese Woche der Augsburger CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Und die SPD-Europaabgeordnete Sylvia-Yvonne Kaufmann sprach nach der Wiederwahl von Orbáns Fidesz-Partei vor zwei Wochen von einem „weiteren bitteren Sieg des Populismus auf Kos­ten schutzsuchender Menschen“.

Wie also umgehen mit Partnern, deren Regierungen so anders „ticken“? Im Erasmus-Programm (auf Schul­ebene bis 2014 „Comenius“) und beim Austausch mit den Partnerstädten machen es die Treuchtlinger Schulen vor: Einander auf Augenhöhe zu begegnen, sich aufeinander einzulassen und statt der Unterschiede die Gemeinsamkeiten zu erkennen, lautet die Devise.

„Es geht nicht so sehr darum, dass die Schüler hier besseres Deutsch lernen“, erklärt Ferenc Kovács, Lehrer der ungarischen Austauschschüler an der Senefelder-Schule. Die 13 Acht- und Neuntklässler sollen in der Woche, die sie mit Unterricht, Stadtrallye, Bouldern, Badbesuch und Grillfest in der Altmühlstadt verbringen, vielmehr vor allem „verstehen lernen, wie die Deutschen handeln“. So wollen die Schüler beim Empfang im Rathaus auch als allererstes von Bürgermeister Werner Baum wissen, wie der Stadtrat arbeitet und ob er öffentlich tagt.

Treuchtlingens Partnerstadt Bonyhád ist künftig auch mit einer regionaltypisch gestalteten Steinbank auf dem neuen „Partnerschaftsplatz“ vertreten. Die Austauschschüler der Senefelder-Schule saßen trotz Baustelle schon einmal Probe. © Patrick Shaw



Umgekehrt gibt es von Seiten der Gäste eine interessante Erklärung für die spürbar ablehnende Haltung der Ungarn in Sachen Zuwanderung aus muslimischen Ländern. „Das liegt sicher daran, dass Ungarn 150 Jahre lang von den Osmanen besetzt war“, so Kovács. Die aktuellen Differenzen dürfe man nicht überbewerten, denn „keiner von uns will einen weiteren Brexit“. So sei es auch Ziel des Austausches, den Schülern Europa als „gemeinsames Dach“ zu vermitteln – denn die Jugendlichen seien „vielleicht die Politiker von morgen“.

Beim Erasmus-Programm der Grundschule sind es zeitgleich die Lehrer, die sich mit solchen Fragen beschäftigen – wenn auch nicht immer ganz freiwillig. Beim Besuch des Gelbbauchunken-Projekts der Treuchtlinger Kinder am Nagelberg soll es eigentlich um Lehrmethoden, Pädagogik und Umweltschutz gehen. Grundschulrektor Herbert Brumm führt seine neun Kollegen aus Italien, Ungarn und der Türkei aber zunächst über die Kriegsgräber-Gedenkstätte mit ihren mehr als 2500 Gräbern von Toten aus 15 Nationen – darunter auch rund 180 Kinder.

Auf den Metallseiten des Gedenkbuchs entdecken Maria Horvath und Halis Cetinkaya, Lehrer aus dem ungarischen Bonyhád und dem anatolischen Aksaray, sogar gleich mehrere osteuropäische und türkische Namen wie Wassili, Sergej oder Omer. Auch dazu, dass Europa nie wieder eine solche Katastrophe wie die beiden Weltkriege erlebt, trage die gegenseitige Begegnung bei, betont Rektor Brumm.

Angesprochen auf das Dilemma der EU in ihrem Land, weicht Horvath indes aus. „Die EU und die Menschen in Europa sind zwei verschiedene Dinge“, meint sie. Es sei vor allem wichtig, „den Kindern zu zeigen, dass wir zusammenarbeiten, obwohl wir unterschiedlich sind“. Probleme mit dem Image des Erasmus-Programms habe sie in Bonyhád nicht. Horvaths Schule ist allerdings auch keine staatliche, sondern eine kirchliche.

Bei Halis Cetinkaya ist das möglicherweise schon anders. In sein Land reisen die Treuchtlinger Partner derzeit nicht mehr – zu undurchschaubar ist die Situation. Über Politik will der türkische Projektkoordinator aber ebenfalls nicht sprechen, sondern über die positiven Seiten des Erasmus-Programms. Es sei für ihn und seine Kollegen „ein wichtiges Fenster nach Europa“ und für die Kinder „gut zu wissen, dass wir Freunde in Deutschland, Ungarn und Italien haben“.

Fenster, Dach, Haus – all diese Bilder verstehen die Treuchtlinger Grundschüler. Und sie haben daraus Werte erarbeitet, die aus ihrer Sicht das „Haus Europa“ zusammenhalten. Die wichtigsten sind laut Lehrerin Marion Krämer „Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Freundschaft, Höflichkeit, Rücksicht und andere zu akzeptieren, so wie sie sind“. Die Kinder hätten außerdem auch schon verstanden, was all diese Bausteine verbindet: „Wie wir miteinander reden, das ist der Mörtel!“

Wenn denn geredet wird. Doch gefragt, ob ein solches Europaprojekt zuhause in Ungarn oder der Türkei immer noch so erwünscht wie früher ist, ob Regierung und Vorgesetzte noch dahinter stehen, heißt es bei so manchem Lehrer: „Dazu möchte ich nichts sagen. Lass’ uns lieber über Bildung und Erziehung reden.“ Die Kinder, glaubt Halis Cetinkaya jedenfalls, „haben weniger Vorurteile als früher“. Bei der Politik scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein...

