Wildgewordene Weihnachtsfeier in Treuchtlingen

Party in einer neuen Disko wurde ihrem Motto im negativen Sinn gerecht - vor 4 Stunden

TREUCHTLINGEN - Ihrem Motto „Christmas gone wild“ („Wildgewordene Weihnacht“) ist eine Weihnachtsparty am frühen Sonntagmorgen in Treuchtlingen im schlechtesten Sinn gerecht geworden. Die Bescherung: Ein Verletzter und zwei Anzeigen.

Auslöser für den Vorfall in einer neueröffneten Diskothek war ein 30-jähriger Nürnberger, der auf der Tanzfläche die Lebensgefährtin eines 42-jährigen Treuchtlingers antanzte. Laut Polizeibericht fand der 42-Jährige „an diesem Vorgang keinen Gefallen“, woraufhin sich ein handfester Streit zwischen den beiden Kontrahenten entwickelte.

Dabei schubste der Treuchtlinger den Nürnberger zunächst und versuchte ihn zu schlagen, woraufhin dieser mit der Faust zurückschlug und dem Älteren eine Kopfplatzwunde zufügte. Das Rote Kreuz musste den 42-Jährigen zur Versorgung ins Weißenburger Krankenhaus bringen.

Beide Beteiligten waren merklich betrunken und verweigerten der Polizei einen Alkoholtest. Auf die zwei Streithähne kommen nun Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.

pm - Treuchtlinger Kurier