Windischhausen wünscht sich Daten- statt Wasserflut

DSL-Ausbau, Funkmast und Überschwemmungen bewegen die Bürger

WINDISCHHAUSEN - Die Überschwemmungen des vergangenen Sommers, der Breitbandausbau, der geplante Mobilfunkmast bei Auernheim und Kritik an der städtischen Vergabepraxis: Das waren die Themen einer äußerst kurzen Bürgerversammlung in Windischhausen. Rund 40 Bürger und stattliche zehn Stadtratsmitglieder waren dazu ins Gasthaus „Goldener Stern“ gekommen.

Sechsmal stand die Ortsmitte von Windischhausen im Mai und Juni 2016 innerhalb von nur vier Wochen unter Wasser. Mit Schuld waren sehr wahrscheinlich die offenen landwirtschaftlichen Flächen auf der Hochfläche. Von den Behörden fühlte sich lange niemand zuständig. Foto: TK-Archiv / Knoll-Ziegler



Den Anfang machte Bürgermeis­ter Werner Baum mit den allgemeinen Zahlen. Aktuell hat Windischhausen 153 Einwohner, einen mehr als im Vorjahr. Ober- und Unterheumödern sind mit 43 und 17 Bewohnern weder gewachsen noch geschrumpft.

Aus der Stadtpolitik griff der Rathauschef unter anderem nochmals die Kreditaufnahmen heraus, die in den Vorjahren stets niedriger als geplant gewesen seien. Für 2017 prognostizierte er hohe Gewerbesteuereinnahmen, die „in Richtung fünf Millionen Euro marschieren“. Außerdem kündigte er den Baubeginn am „Partnerschaftsplatz“ in der Stadtmitte an, wo ab kommendem Montag das Pflaster erneuert, neue Bäume gepflanzt, lange Marmor-Sitzblöcke aufgestellt sowie ein Trinkbrunnen installiert werden.

Die Breitbandabdeckung ist dem Stadtoberhaupt zufolge „in Windischausen kein Problem, in Ober- und Unterheumödern dagegen schon“. Die Telekom habe nach einigen Verzögerungen zuletzt die Erschließung der Dörfer bis Ende Juli versprochen.

Ein besonderes Manko ist in den drei Dörfern die Alarmierung der Feuerwehr. Diese verfügt nur über zwei Digitalfunkgeräte, sodass während eines Einsatzes niemand mehr durchkommt. „Wir brauchen ein weiteres Gerät oder eine Glasfaserleitung, damit wir überhaupt telefonisch erreichbar sind“, hieß es von den Brandschützern. Die Firma Felkatec sei bereit, die Telefonverbindung kos­tenlos aufzurüsten, wenn die Stadtwerke als Vermieter der Leerrohre auf ihr Entgelt verzichten würden. Die Telefongebühren würde die Feuerwehr dann selbst tragen.

„Wir werden das Thema noch im März klären“, versprach Stadtwerke-Mitarbeiter Mathias Ersfeld. Man werde das Felkatec-Angebot prüfen, wolle aber eine schriftliche Zusage und keinen Aktionismus „auf Zuruf“, wie Bürgermeister Baum betonte. Ab der zweiten Jahreshälfte sei es in Windischhausen dann auch möglich, den DSL-Anbieter zu wechseln, was den Wettbewerb ankurble. Ob die Trasse nach Heumödern eine Erd- oder eine Freileitung wird, sei noch unklar.

Bürger halfen sich selbst

Im Rückblick auf die mehrfachen Überschwemmungen durch Wassermassen, die im Mai und Juni 2016 nach Stark­regen von der Hochfläche über den Lettenweg und den Spielplatz in die Dorfmitte geschossen waren, dankte Rathauschef Baum zunächst der Feuerwehr, dem Bauhof und allen Bürgern für ihre Hilfe. Laut Ortssprecher Hans König hat die Dorfgemeinschaft mittlerweile in Eigenregie etliche Wege auf dem Plateau „abgekoppelt“ und Gräben vertieft.

„Was die Windischhausener zugesagt haben, wurde schnell umgesetzt. Was die Stadt angeht, ist nichts passiert“, bemängelte er. Das liegt laut Baum aber nicht am fehlenden Willen, sondern an der Auslastung der Baufirmen. Bis zur Gewitterzeit im Sommer müssten die Arbeiten umgesetzt sein.

Erfolg hatten die Bürgerproteste im benachbarten Auernheim beim geplanten Bau eines 40 Meter hohen Mobilfunkmasts unweit des Sportgeländes. Auch die Windischhausener freuten sich, dass der Betreiber die Pläne nun nicht weiter verfolge.

Kritik gab es schließlich am Pflaster für den neuen „Partnerschaftsplatz“. Warum die Steine nicht aus der Region kämen, wollten die Bürger wissen. Auf diese Diskussion, die zuletzt auch im Stadtrat geführt wurde, ließ sich Baum jedoch nicht ein. Ein Ausschuss habe die Vergabe „sauber abgearbeitet“, so der Bürgermeister leicht angesäuert.

