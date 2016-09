Windräder auch bei Döckingen?

DÖCKINGEN - Während im nahegelegenen Auernheim das Bürgerprojekt Windpark längst in den Startlöchern steht und nur noch auf "grünes Licht“ für den Baubeginn wartet, wird auch in Döckingen seit einigen Jahren über ein Windkraft-Projekt im Gebiet Vorachbuck diskutiert. Bürgermeister Heinz Meyer hielt es jetzt für angebracht, die Bürger im Rahmen eines Informationsabends in der Schulsporthalle über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.

Der Blick auf die an dem Abend vorgestellte Präsentation vermittelt einen Eindruck von der Position der beiden angedachten Windräder. Foto: Hoffmann



Zunächst erläuterte der Bürgermeis­ter die bisherige Vorgehensweise der Gemeinde in Sachen Windenergie-Anlage. Einstmals sei angedacht gewesen, dieses Projekt nahe der Flurgrenze zu Wolferstadt zusammen mit dieser Gemeinde zu verwirklichen. Parallel dazu habe seinerzeit auch die Stadt Wemding Interesse bekundet.

Wechselvolle Vorgeschichte

Dieses Vorhaben habe sich jedoch rasch zerschlagen, da das dafür vorgesehene Areal im Naturpark Altmühltal liege und somit die nicht zugehörigen Nachbargemeinden außen vor gewesen wären. Auch das Dö­ckinger Areal selbst sei aus dem Ende 2012 vorgestellten Zonierungskonzept herausgefallen. Nach Einwänden der Gemeinde gegen diese Ausgrenzung wurde Meyer zufolge die jetzt vorgesehene Fläche aus der Ausschluss­zone wieder herausgenommen.

Nachdem beim regionalen Planungsverband beantragt worden sei, die besagte Fläche als vorrangiges Energiegebiet aufzunehmen, sei Widerstand aus dem Landkreis Donau-Ries gekommen. Dieser Einwand sei jedoch verworfen und das Döckinger Gebiet mit aufgenommen worden.

Die im Jahr 2014 von der Bayerischen Staasregierung aufgestellte Regelung „10 H“ für Windkraftanlagen tangiert laut Meyer das Vorhaben nicht. Obwohl schon seit 2011 Kontakt zur Firma VenSol bestanden habe, sei man erst Anfang 2015 zu einem intensiveren Gespräch zusammengekommen.

Bürgermeister Meyer betonte ausdrücklich, dass dabei nichts im Geheimen gelaufen und geplant worden sei. Auch sei von der Gemeinde bisher kein Geld ausgegeben worden. Alles, was seitens der Firma VenSol bisher geleistet worden sei, gehe auch zu deren Lasten. Völlig klar sei seitens der Gemeinde zudem, dass es sich bei dem angestrebten Projekt um eine „Bürgeranlage“ mit den Bürgern als Kapitalgebern handle. Die Gemeinde stehe nun vor der Frage, ob sie einen Bebauungsplan für eine Windenergieanlage aufstellen soll. Die Informationsveranstaltung solle laut Meyer zur Entscheidungsfindung beitragen.

Ansgar Innig von der Firma VenSol aus Babenhausen stellte an dem Abend das Planungskonzept vor. Er sprach mit Blick auf bereits gebaute Windräder in der Region von guten Erfahrungen. Er erinnerte zudem daran, dass Deutschlands größtes Atomkraftwerk Gundremmingen gerade einmal 50 Kilometer entfernt sei und die Braunkohle im Allgemeinen durch den Tagebau den Menschen die Heimat nehme. Mit dem Hinweis auf die zunehmende Erd­erwärmung und die extremen Niederschlagsereignisse betrieb er weiter Werbung für die Windenergie, von der kaum eine Gefahr ausgehe. Im Weiteren ging Innig auf Details zur Anlage ein. So lasse entgegen der ursprünglichen Annahme das Flurstück Vorachbuck sogar ein zweites Windrad zu. Die geschätzte Windgeschwindigkeit liege mit zwischen 5,5 bis 5,9 Metern in der Sekunde recht gut. Bei der beabsichtigen Bauhöhe von 200 bzw. 229 Metern betrage der Abstand zu Döckingen knapp 2.000 Meter und zum Weiler Wieshof etwas über 1.000 Meter, und es gebe kaum eine Schattenbildung. Die Nennleis­tung einer Anlage liege bei 3.300 bis 3.400 Kilowatt. Die Schallentwicklung im Wohngebiet erreiche 35 dB.

Firma zerstreute Zweifel

Innig machte keinen Hehl daraus, dass durch den erhöhten Waldstandort die Anlage weithin zu sehen wäre. Allerdings profitierten bei Beteiligung auch die Bürger, und für den Naturschutz gebe es einen Ausgleich. Vögel seien Innig zufolge durch Windräder um ein Zigfaches weniger gefährdet als z.B. durch Hochspannungsleitungen oder den Straßenverkehr. Zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sagte er, dass Windkraftanlagen einer Ausschreibung bedürften und 2.800 Megawatt im Jahr leisten müssten.

Durch den guten Standort und den Bau eines zweiten Windrades mit insgesamt 1.500 Quadratmetern an Flächenbedarf blieben die Baukosten niedrig, ergebe sich eine günstige Standortpacht, und es wären eine optimale Wartung und Betreuung der Anlage gegeben. Mit dem Bau der Anlagen kämen zudem Gewerbesteuereinnahmen in die Gemeindekasse, regionale Unternehmen erhielten Bauaufträge, die Infrastruktur würde durch neue Wege verbessert, und es gebe Naturschutzmaßnahmen.

Laut Innig sei bislang kein Vertrag mit der Gemeinde abgeschlossen. Die Projektierung sei zunächst das Risiko seines Unternehmens. Erst nach abgeschlossenem Bau könnten mit den Bürgern die Rahmenbedingungen vereinbart werden. Für eine Bürgerbeteiligungen gebe es verschiedene Modelle. Eine exakte Kostenaufstellung könne er derzeit noch nicht präsentieren. Die Gemeinde selbst habe eigentlich nur die Kosten für den Bebauungsplan von etwa 20.000 Euro zu tragen.

An die Ausführungen des Firmenvertreters schloss sich eine Fragerunde an. Auf das Argument der möglichen Landschaftszerstörung durch Windräder erwiderte Innig, dass sich das Landschaftsbild lediglich verändere. Ferner würden z.B. Jagdgenossenschaften bei Mindereinnahmen entschädigt. Bei dieser Anlagenhöhe komme eine Beton-Stahlturm-Kontruktion zum Einsatz. Auch würden Rücklagen für die Zukunft gebildet. Sein Unternehmen sei sehr an dem Bau dieser Windkraftanlage interessiert, da nach der 10 H-Regelung in Bayern kaum noch Flächen für Projekte zur Verfügung stünden. Letztlich könne das Projekt jedoch noch z.B. an den Naturschutzbehörden wegen des Artenvorkommens eines geschützten Tieres scheitern. Auch sei es möglich, dass nach Abschluss der Baumaßnahmen eine Beteiligung den Bürgern nicht mehr rentabel erscheine und das Risiko bei seinem Unternehmen bleibe. Der Ball liege nun bei der Gemeinde, sagte Innig abschließend.

