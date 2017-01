Winter-Unfälle im Bereich der Treuchtlinger Polizei

"Gefährliche Rechtskurve" und "Auffahrt verpasst" - vor 18 Minuten

TREUCHTLINGEN - Ein 54-jähriger Treuchtlinger war am Samstag­nachmittag mit seinem Auto auf der Straße von Suffersheim in die Altmühlstadt unterwegs, als er auf Höhe Papiermühle in einer Rechtskurve bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet.

Nach der Kurve beschädigte er einen Leitpfosten und landete im gegenüberliegenden Straßengraben. Die Polizei geht von nicht angepasster Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Es entstand Sachschaden am Wagen und am Leitpfosten in Höhe von 500 Euro.

Auffahrt verpasst

TREUCHTLINGEN – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, wollte ein 22-Jähriger aus Donauwörth mit seinem Auto aus Treuchtlingen kommend an der Heusteigenkreuzung nach rechts in Richtung Donauwörth abbiegen. Wegen zu hoher Geschwindigkeit rutschte er auf der schneeglatten Fahrbahn an der Abbiegespur vorbei über die Verkehrsinsel und die Bundesstraße 2 in den gegenüberliegenden Graben, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

pm