Am Abend vor Halloween gehörte die Treuchtlinger Stadthalle den Horrorclowns und Zombies: Zusammen mit hunderten kostümierten Partygängern feierte die Karnevalsgesellschaft (KGT) in das Gruselfest hinein. Allein in die Dekoration mit Särgen, Skeletten, Spinnen und Gespens­tern sowie den Einbau einer riesigen Theke und eines nebelumwaberten Kürbiskopf-Eingangs hatten die Vereinsmitglieder wochenlange Vorbereitungen gesteckt. Zur fetzigen Grusel-Musik der Band „Die Union“ und später zu den Hits von Bayern-3-DJ „Tonic“ baten dann am Partyabend allerlei unheimliche Gestalten zum morbiden Tanz und verwandelten die Stadthalle bis frühmorgens in einen sprich- und wortwörtlichen Hexenkessel. Für die Karnevalisten war die Party-Premiere ein voller Erfolg. „Wir standen zeitweise kurz vor einem Einlass-Stopp, so voll war es“, freut sich KGT-Chef Jürgen Scheuer. Knapp 1000 Gäste jeden Alters hätten mitgefeiert. „Das hätten wir uns nicht träumen lassen“, so Scheuer, der auch gleich eine Wiederholung der Party im nächsten Jahr ankündigte – dann direkt an Halloween und wieder mit DJ „Tonic“. Erfreulich auch, dass es den ganzen Abend über „absolut friedlich blieb“. Nur einmal musste die Polizei tätig werden, als ein 19-jähriger Treuchtlinger vor der Halle seiner 18-jährigen Exfreundin ins Gesicht schlug. © Patrick Shaw