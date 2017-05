Wozu ist die EU eigentlich gut?

TREUCHTLINGEN - Europa, eine Selbstverständlichkeit? Schüler aller drei Schularten der Senefelder-Schule diskutierten mit dem Landtagsabgeordneten Manuel Westphal über aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Union.

Manuel Westphal sprach mit Schülern über Europa.



Einfach so mit dem Auto ohne Grenzkontrolle nach Prag fahren? Für den Italienurlaub kein Geld mehr wechseln? Was für viele jüngere Menschen heute selbstverständlich ist, schien noch vor drei Jahrzehnten völlig unmöglich. Der Meinheimer CSU-Abgeordnete Manuel Westphal ist nach Treuchtlingen gekommen, um mit Schülern über ihre Ansichten zu sprechen, was Europa bedeutet.

Bereits in den vergangenen Wochen haben sich die Mittel- und Realschüler sowie die Gymnasiasten mit Projekten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge mit Europa auseinandergesetzt. Die Verträge aus dem Jahr 1957 gelten als frühe Grundlage für die heutige EU, in denen sich Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Länder als Wirtschaftsgemeinschaft zusammenschlossen.

Nicht immer ist die Leistung der EU noch präsent, die ehemals verfeindete Staaten zu einem friedlichen Miteinander gebracht hat. Das Argument, die EU-Mitgliedschaft koste viele Steuergelder, möchte Westphal so nicht stehen lassen. „Durch die Regelungen werden aber auch viele Vorteile für die Unternehmen erkauft“, so der Meinheimer. Etwa könnten Autohersteller für den gesamten europäischen Markt mit einheitlichen Standards produzieren. Durch die Steuereinnahmen fließt das Geld indirekt wieder an den Staat zurück.

„Ist die EU also eine richtige Gemeinschaft oder hauptsächlich ein Absatzmarkt für deutsche Produkte?“, möchte ein Schüler wissen. Klar gebe es wirtschaftliche Vorteile, so Westphal. „Aber es geht auch um Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie und Frieden.“

Mit diesen Werten nehme es die Türkei derzeit nicht so ernst. Ob Westphal sich denn einen Beitritt des Landes zur EU vorstellen könne, wollen die Schüler wissen. „Für eine Regierung, die die Menschenrechte nicht achtet, ist kein Platz in der EU“, so Westphal. Zu Europa gehörten Grundsätze, etwa dass es keine Todesstrafe gibt. Die türkische Staatsführung möchte allerdings diese Strafe wieder einführen.

Die Schüler interessierten sich nicht nur für die aktuellen Entwicklungen in der Welt. Sie wollten auch wissen, was denn etwa aus dem Gymnasium wird, das bald wieder regulär in neun Jahren absolviert werden kann. Sie würden sich mehr Zeit wünschen, um nach der Schule in Vereinen aktiv zu sein und ihre Persönlichkeit entfalten zu können. Alle aktuellen Gymnasiasten werden noch regulär in acht Jahren ihren Abschluss machen können. Erst ab dem Schuljahr 2017/18 startet die fünfte Klasse ins neue G9.

Angesichts mancher Auflösungserscheinungen – sei es der Brexit oder die Ankündigungen von Marine Le Pen im französischen Präsidentschaftswahlkampf – kam die Frage auf, ob Europa nicht irgendwann zerfällt. Das Kerneuropa sei relativ gesund und politisch allgemein akzeptiert, so Westphal. Das Problem: „Die EU muss versuchen, Entscheidungen nicht am grünen Tisch zu treffen, sondern die Menschen mitzunehmen.“ Die Menschen müssten begreifen, warum Europa so wichtig ist, und dass der Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit sei.

Klar sei aber auch: „Wenn sich die Bürger in einer demokratischen Abstimmung entscheiden, dass ihr Land aus der EU austreten soll, dann ist diese Entscheidung zu akzeptieren“, so Westphal mit dem Blick auf Großbritannien. „Die Politik muss den Menschen aber auch erklären, was für Auswirkungen das hat. Das war in Großbritannien aber nicht der Fall.“ Und wie sehen sich die Schüler im Hörsaal, als Deutsche oder als Europäer? Die Antwort fällt eindeutig aus: „Als Deutsche“.

