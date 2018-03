Zahlreiche Gottesdienste an Ostern in Treuchtlingen

Kirchengemeinden beider Konfessionen begehen die Karwochen mit vielen Feiern - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Treuchtlingen und Umgebung haben für die Ostertage ein reichhaltiges Programm mit vielen Gottesdiensten geplant.

Aufgrund der Baumaßnahme am Wallmüllerplatz findet die ökumensiche Osterfeier aller christlichen Konfessionen der Stadt und darüber hinaus am Ostersonntag, 1. April, um 5.30 Uhr zum ökumenischen Osterfeuer auf dem Platz bei der Lambertuskirche statt. Foto: Archivfoto. Reinhold Eckel



Die evangelische Kirche in Treuchtlingen hat zahlreiche Veranstaltungen zur Karwoche geplant, auch das neue Pfarrehepaar wird in Aktion treten. So findet zunächst am Gründonnerstag, 29. März, um 20 Uhr in der Markgrafenkirche ein Sakramentsgottesdienst mit Ruhestandspfarrer Johannes Sperl statt.

Sperl wird am Karfreitag auch um 9 Uhr den Gottesdienst in der Markgrafenkirche sowie um 10.30 Uhr in der Markuskirche mit Feier des Heiligen Abendmahls halten. Im Altenheim ist für 15.30 Uhr ein Gottesdienst mit Feier des Abendmahls geplant, er wird von Prädikantin Erika Strößner gehalten.

Seit 2008 wird das Osterfest in Treuchtlingen in ökumenischer Einheit mit der Feier um das Osterfeuer begonnen. Aufgrund der Baumaßnahme am Wallmüllerplatz findet die ökumensiche Osterfeier aller christlichen Konfessionen der Stadt und darüber hinaus am Ostersonntag, 1. April, um 5.30 Uhr zum ökumenischen Osterfeuer auf dem Platz bei der Lambertuskirche statt. Nach einer kurzen Eröffnung werden zunächst die Osterkerzen bezeichnet und dadurch gesegnet, dann wird auch das Osterfeuer mit Weihwasser besprengt, an dem dann die Osterkerzen entzündet werden. Nach einem gemeinsamen Ostergruß ziehen die Gläubigen jeweils in ihre eigenen Kirchen zur Feier der Auferstehung.

Für die Protestanten geht es in die Markgrafenkirche zum Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, der auch von Prädikantin Strößner gefeiert wird. Anschließend geht es zum Osterfrühstück ins evangelische Gemeindehaus, Ringstraße 4.

Um 9 Uhr findet in der Markgrafenkirche dann ein Festgottesdienst mit dem neuen Pfarrehepaar Jana Menke und Bastian Müller statt, den sie um 10.30 Uhr auch in der Markuskirche halten. Den Abschluss des Osterfestes bildet am Ostermontag um 10 Uhr der Festgottesdienst mit dem neuen Pfarr­ehepaar in der Markuskirche.

Programm der Katholiken

Mit der Feier des Palmsonntags (25. März) wird die Heilige Woche eröffnet – mit einem großen Programm der katholischen Kirchengemeinden. In Treuchtlingen lädt das Team der Kinderkirche alle Interessenten für Samstag, 24. März ab 14 Uhr ins Pfarrheim ein zum Palmbüschel-Binden. Mitzubringen sind Scheren und Bänder, aber auch Zweige, die für den Palmbuschen verwendet werden können. Die Palmbüschel werden bei der Feier des Palmsonntags gesegnet.

In Treuchtlingen beginnt der Gottesdienst am Palmsonntag um 10.15 Uhr auf dem Platz vor dem Pfarrheim. In Möhren wird die Feier um 8.30 Uhr an der Friedhofs-Kapelle begonnen. In Markt Berolzheim wird die Feier mit einem Vorabendgottesdienst am Samstag, 24. März um 18 Uhr auf dem Kirchenvorplatz begonnen.

Die Feier des Gründonnerstags, 29. März, soll eine ökumenische Aufwertung erfahren. So sind bei der Fußwaschung unter den zwölf Personen auch Frauen und evangelische Christen dabei. Die Abendmahlsmesse beginnt um 20 Uhr. Von 19 bis 19.30 Uhr besteht Beichtgelegenheit.

Die Feier des Leidens und Sterbens gehört zusammen mit der Feier der Auferstehung Jesu Christi zu den Höhepunkten des Kirchenjahres der Christlichen Kirchen. Nach der Feier der Abendmahlsmesse wird am Karfreitag, 30. März, um 9 Uhr der Kreuzweg gebetet. Es ist dies wohl die Zeit, in der Jesus seinen Leidensweg begann. Bis 10.30 Uhr besteht Beichtgelegenheit bei Ruhestandspfarrer Georg Härteis und Pfarrer Matthias Fischer.

Um 15 Uhr wird in der Marienkirche in Treuchtlingen der Todesstunde Jesu Christi gedacht. Es ist eine eher stille Feier, bei der bewusst das Leid und das Kreuz Jesu Christi im Mittelpunkt steht. Die Johannes-Passion – in gesungener Version –, die Enthüllung und Verehrung des Kreuzes, die Fürbitten und die Kommunionfeier bilden die Elemente des Gottesdienstes.

Am Abend des Karfreitags sind die Gläubigen eingeladen zum „Gebet vor dem Kreuz“ um 19 Uhr in der Hedwigskirche in Markt Berolzheim. Mit Liedern und Texten aus Taize wird der Tod Jesu Christi nochmals in Erinnerung gebracht. Das Gebet wird vom Kirchenchor Möhren mitgestaltet.

Der Karsamstag ist der Tag der Stille. An ihm finden keine liturgischen Feiern statt. Von 17 bis 18 Uhr besteht Beichtgelegenheit in der Marienkirche bei Ortspfarrer Fischer.

In Markt Berolzheim beginnt die Lichtfeier um 8.30 Uhr, in Möhren um 10.15 Uhr – jeweils mit der Segnung und Entzündung der Osterkerze in der jeweiligen Kirche. Der Kirchenchor Möhren wird mit österlichen Gesängen den Gottesdienst in Möhren mitgestalten.

Der Ostermontag wird in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Marienkirche in Treuchtlingen gefeiert. Die Gläubigen aus den drei Gemeindeorten feiern den Gottesdienst, der vom Kirchenchor der Marienkirche mitgestaltet wird.