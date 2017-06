Seit zehn Jahren gibt es in Treuchtlingen den Verein Historischer Uniformen. Das feierten die Mitglieder nun und zeigten ihre Schätze aus vergangenen Zeiten. Knapp 140 alte Uniformen hat Vorsitzender Peter Kränzlein in seinem Fundus - von Wehrmacht, NVA und Bundeswehr über Feuerwehr, Rotkreuz und Katastrophenschutz bis hin zur Treuchtlinger Stadtpolizei um das Jahr 1900. Im neuen Vereinsheim im Trafohaus in der Friedrich-Ebert-Straße sind einige von ihnen sowie Orden, Ehrenzeichen und Fahrzeugmodelle aus den vergangenen 150 Jahren zu sehen. Zum Jubiläumsfest mit Totenehrung, Auszeichnungen, Vortrag und Ausstellung kamen unter anderem Landratsstellvertreter Robert Westphal, Bürgermeister Werner Baum und der Vorsitzende des Patenvereins, Anton Nigel von der Freiwilligen Feuerwehr Monheim. © Patrick Shaw