Zeitungszustellung: Logistische Meisterleistung

TREUCHTLINGEN/WEISSENBURG - Es ist ein großes Räderwerk dafür nötig, dass Ihre Zeitung jeden Morgen pünktlich im Briefkasten landet. In der Ferienzeit, wenn sich auch viele Zusteller einige wohlverdiente Urlaubstage gönnen, läuft jedoch nicht jedes Rädchen immer hundertprozentig synchron. Hier einige Zahlen und Fakten zum Vertrieb unseres Verlages und die Erklärung dafür, warum mancher Frühaufsteher zurzeit etwas länger auf seine Morgenlektüre warten muss.

Die Zeitungszusteller sind im Landkreis sehr früh am Tag unterwegs, damit jeder rechtzeitig den Treuchtlinger Kurier und das Weißenburger Tagblatt in Händen halten kann. © Fredrik von Erichsen/dpa



Ab 23.30 Uhr geht es rund auf dem Verladehof des Druckhauses Nürnberg. Über 60 verschiedene Transportfahrzeuge, vom Kastenwagen bis zum 3,5-Tonner, werden mit den druckfrischen Ausgaben der Nürnberger Nachrichten sowie den Lokalausgaben und Heimatzeitungen für die umliegenden Landkreise beladen. An den Werktagen müssen die Fahrer rund 230.000 Ausgaben zu den jeweiligen Ablagestellen transportieren, an den Wochenenden sind es noch einmal rund 30.000 Exemplare mehr.

Eine Ausgabe wiegt zwischen 120 und 300 Gramm, Verlags- oder Werbebeilagen können das Gewicht zusätzlich erhöhen, sodass die für die großen Touren im ländlichen Raum eingesetzten Fahrzeuge eine Ladung bis zu 1300 Kilogramm transportieren müssen. „Am vergangenen Samstag haben wir zum Beispiel NN-Ausgaben mit einem Gesamtgewicht von 80,6 Tonnen ausgeliefert“, erzählt Stefan Kulla, der für die Logistik und die Zustellung verantwortlich ist.

Dazu kommen noch „Fremdobjekte“ wie die eine oder andere überregionale Zeitung, die ebenfalls von den Zustellern der Nordbayerischen Zeitungs- und Zeitschriften-Zustellgesellschaft (NZZ) ausgetragen wird. Dieses Unternehmen ist unter anderem für den Vertrieb der Produkte des Verlages Nürnberger Presse und der angeschlossenen Heimatzeitungen verantwortlich.

Frühe Druckzeit

Die Ausgaben für die am weitesten vom Nürnberger Produktionsstandort entfernten Ecken des NN-Verbreitungsgebiets, also Treuchtlingen, Weißenburg und Gunzenhausen, werden logischerweise als erstes gedruckt und verladen, zum Abschluss ist die Nürnberger Stadtausgabe dran. Gegen 2.45 Uhr rollen die letzten Lastwagen vom Hof. Jede Nacht legt diese Fahrzeugflotte eine Strecke von circa 12.000 Kilometern zurück.

Die mit Mengenangabe, Bezirksnummer und der jeweiligen Adresse der Ablegestelle versehenen Zeitungspakete werden dann an den zahlreichen regengeschützten Abholstationen, zum Beispiel Buswartehäuschen, Tankstellen oder Geschäfte mit einem Vordach, deponiert. Von dort aus macht sich ein Heer von rund 2000 Zustellerinnen und Zustellern auf den Weg zu den Abonnenten. Die Runden, die die Zeitungsausträger Nacht für Nacht mit ihren Handwagen oder Fahrrädern zurücklegen, summieren sich auf eine Gesamtstrecke von über 10.000 Kilometer.

Vertretungen unter Vertrag

Für personelle Engpässe wie in der jetzigen Urlaubzeit oder während einer Grippewelle hat die Zustellorganisation des Verlags zahlreiche zuverlässige Vertretungen unter Vertrag. Über 400 Ersatzzusteller werden im Durchschnitt jeden Monat eingesetzt, trotzdem kann nicht für jeden Stammzusteller, der im Urlaub oder im Krankenstand ist, auf die Schnelle eine Ersatzkraft einspringen. Manche Mitarbeiter müssen deshalb für ein paar Tage auch noch einen benachbarten Zustellbezirk übernehmen, und dann landet die Zeitung mitunter später als gewohnt im Briefkasten.

Um diese zwischenzeitlichen Probleme in den Griff zu bekommen, setzen Stefan Kulla und sein Team seit rund zwei Jahren zusätzlich auf eine schnelle Eingreiftruppe, nämlich auf rund 120 „unbefristete Ersatzzusteller“ und 20 „Springerzusteller“, die ortsübergreifend eingesetzt werden können und die mit einem flexiblen Arbeitszeitkonto ausgestattet sind.

Die Verträge für die Zusteller sind so gestaltet, dass jeder Mitarbeiter mindestens auf den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro plus Nachtzuschlag kommt. Orientierte sich die frühere Entlohnung an der Stückzahl der zugestellten Zeitungen, wird sie mittlerweile in einen Zeitlohn umgerechnet. Ein aufwendiger Umrechnungsschlüssel berücksichtigt dabei auch die unterschiedliche Größe der Zustellbezirke. „In der Großstadt mit dichterer Bebauung und zahlreichen Hochhäusern sind die Wege natürlich kürzer als in ländlichen Gemeinden mit zahlreichen kleinen Ortsteilen“, erklärt Stefan Kulla.

Spätestens um 6 Uhr

In der Regel muss die Zeitung spätestens um 6 Uhr im Briefkasten landen. Wer zurzeit möglicherweise etwas länger als sonst auf seine Zeitung warten muss, den bitten wir um Verständnis. Sollte die Ausgabe überhaupt nicht im Zeitungsrohr landen, erreichen Sie unter der Woche unsere Geschäftstellen in Treuchtlingen (Telefon 09142/966110) oder Weißenburg (Telefon 09141/859090) sowie unseren Leser-Service auch am Samstag von 7.30 bis 12 Uhr unter Telefon 0911/2162777, oder per E-Mail an leserservice@­pressenetz.­de.

Haben Sie Interesse an der Tätigkeit als Zusteller unserer Tageszeitungen? Wer Frühaufsteher ist und nichts gegen etwas Bewegung und frische Luft hat, wendet sich bitte an unsere Bewerber-Hotline, Telefon 0911/2161627.

