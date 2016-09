Zucht und Ordnung im Treuchtlinger Bad vor 100 Jahren

TREUCHTLINGEN - Das Archiv des Treuchtlinger Kuriers hält so manche Überraschung bereit. So auch das Bild einer Gruppe von „Badenixen“, die vor rund 100 Jahren im Treuchtlinger Altmühlbad Abkühlung suchten. Irgendwie erinnern diese züchtig bekleideten jungen Damen und Mädchen doch stark an die aktuelle politische Diskussion rund um den „Burkini“.

Die jungen Damen präsentierten sich im frisch eröffneten Treuchtlinger Flussbad eher „zugeknöpft“. Foto: Archiv / TK



Waren die Treuchtlinger Frauen seinerzeit aus religiösen Gründen so züchtig verhüllt? Eher nicht. Sie lebten in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft, die sie mit sehr geringen Selbstbestimmungsrechten ausstattete. Soll heißen, die damals sehr konservativ geprägte Männerwelt legte fest, wie man sich beim Baden zu kleiden hatte. Unklar ist heute, ob die Damen sich damals nicht auch lieber leichter beschürzt ins kühle Nass gestürzt hätten.

Zwischen diesem Bild und der heutigen Bademode liegen viele Jahrzehnte des gesellschaftlichen Wandels und des Kampfes um Selbstbestimmung, Demokratie und Freiheit. Dieser Wandel hatte vordergründig nur wenig mit Religion zu tun, vielmehr mit Aufklärung.

In Deutschland wurde erst 1918, also vor knapp 100 Jahren, das Frauenwahlrecht eingeführt. Etwa um diese Zeit entstand übrigens auch das Bild im Treuchtlinger Flussbad, das 1912 eröffnet worden war.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg lebten die Frauen in Deutschland noch lange nicht selbstbestimmt. Noch bis 1958 konnten Ehemänner ganz nach Belieben über das Berufsleben und den Alltag ihrer Gattinnen bestimmen, sie z.B. bei ihrem Arbeitgeber gegen ihren Willen jederzeit fristlos kündigen. Lehrerinnen durften in Bayern nicht verheiratet sein. Und verheiratete Frauen durften nicht einmal ein eigenes Konto haben. 1968, also vor weniger als 50 Jahren, wurde diese gesetzliche Regel schließlich aufgehoben, aber erst seit 1969 gelten verheiratete Frauen als „geschäftsfähig“. Eine formale Gleichstellung gibt es in Deutschland erst seit 1977. Bekanntlich gilt das Motto „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ auch heute noch nicht überall.

Diese Details der jüngeren deutschen Geschichte sollte man vor Augen haben, wenn man heute über den „Burkini“ und die „Verschleierung“ diskutiert. In der Regel stammen Frauen, die sich stark verhüllen, aus streng patriarchalischen Gesellschaften, die die Aufklärung möglicherweise noch vor sich haben. Es geht bei dieser Frage wohl mehr um gesellschaftliche Normen – eher weniger um Religion.

Vor dem Hintergrund des langen Kampfes um Selbstbestimmung ist es nicht verwunderlich, dass der „Burkini“ als sichtbarer Bruch unserer gesellschaftlichen Normen in Europa Widerspruch erntet. Dabei dreht es sich nicht allein um den „Burkini“, sondern um die Verschleierung insgesamt. Die Frage ist, wie eine freiheitliche Gesellschaft damit umgeht. Die „Normen“ ändern? Sicher nicht.

Heute wird das Tragen von Schleier und „Burkini“ oft ebenfalls mit der freien Selbstbestimmung begründet. Das scheint aber eher ein Missbrauch unserer Freiheit zu sein. Denn Schleier und „Burkini“ sind meistens nichts anderes als Symbole eines erstarkenden „politischen Islam“ samt dessen Frauenbild. Und dieses Frauenbild hat in einer freiheitlichen Gesellschaft, die zudem das Recht grundsätzlich über die Religion stellt, nichts zu suchen.

Soll man die betroffenen Frauen auffordern, sich zu emanzipieren? Wie geht man mit dem offensichtlichen Widerspruch einer freiheitlichen Gesellschaft und dem „Missbrauch“ des Selbstbestimmungsrechtes um? Das ist wohl noch nicht ausdiskutiert.

Hubert Stanka