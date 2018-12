Zweieinhalb Jahrzehnte am Puls Treuchtlingens

TK-Redaktionsleiter Hubert Stanka hört zum Jahreswechsel auf - Blick zurück und voraus - vor 27 Minuten

TREUCHTLINGEN - Ein Vierteljahrhundert lang hat er den Blick der Treuchtlinger auf ihre Stadt, auf Lokalpolitik und Wirtschaft, Menschen und Vereine, Glücks- und Unglücksfälle geprägt. Rund 7500 Ausgaben des Treuchtlinger Kuriers trugen seinen Namen oder sein Kürzel (sta) unter Berichten und Reportagen, Kommentaren und Bildern. Lange vor den „Großen“ führte er beim kleinen TK Digitalfotografie, Internetseite und Soziale Netzwerke ein. Zum Jahreswechsel legt unser Redaktionsleiter Hubert Stanka nun Notizblock, Kamera und Tastatur aus der Hand und geht noch einmal neue Wege. Abschied vom Lokaljournalismus nimmt er im Interview mit Zufriedenheit und Wehmut gleichermaßen.

Der Treuchtlinger Kurier und der Verlag Nürnberger Presse nehmen Abschied von Redaktionsleiter Hubert Stanka (Dritter von rechts): NN-Chefredakteur Michael Husarek und Außenredaktionsleiter Hans Peter Reitzner (rechts/links daneben), Verlagsbevollmächtigter Matthias Lang (Zweiter von links) sowie die aktuellen TK-Redakteure Patrick Shaw und Benjamin Huck (rechts/links). © Sabrina Lehn



Der Treuchtlinger Kurier und der Verlag Nürnberger Presse nehmen Abschied von Redaktionsleiter Hubert Stanka (Dritter von rechts): NN-Chefredakteur Michael Husarek und Außenredaktionsleiter Hans Peter Reitzner (rechts/links daneben), Verlagsbevollmächtigter Matthias Lang (Zweiter von links) sowie die aktuellen TK-Redakteure Patrick Shaw und Benjamin Huck (rechts/links). Foto: Sabrina Lehn



Was hat Dich eigentlich nach Treuchtlingen verschlagen?

Hubert Stanka: Der Zufall. Uwe Ritzer vom Weißenburger Tagblatt [heute Süddeutsche Zeitung – d.Red.] hat mich seinerzeit gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, beim Treuchtlinger Kurier anzufangen, als es einen Umbruch in der damaligen Redaktion gab. Als gelernter Motor-Journalist wollte ich das eigentlich erst gar nicht, habe mich dann aber doch darauf eingelassen. Hab’s nicht bereut…

Politisch: Hubert Stanka im Gespräch mit Landrat Gerhard Wägemann bei der 125-Jahr-Feier des TK im Jahr 2012. © Archivfoto Patrick Shaw



Politisch: Hubert Stanka im Gespräch mit Landrat Gerhard Wägemann bei der 125-Jahr-Feier des TK im Jahr 2012. Foto: Archivfoto Patrick Shaw



Was gefällt Dir in Treuchtlingen besonders, was weniger gut?

Stanka: Gut gefällt mir der enge Kontakt zu den Menschen. In Treuchtlingen ist man eher unkompliziert und hilfsbereit. Und man versteht zu feiern. Weniger gut gefällt mir das jahrzehntelange politische Hickhack. In solch einer kleinen Gemeinde sollte man bessere Wege finden, gemeinsam auf große Ziele hinzuarbeiten und parteipolitisches Kleinklein beiseite zu lassen. Auf der anderen Seite war das für den Journalisten natürlich immer wieder ein gefundenes Fressen…

Was ist Dein Idealbild eines Lokaljournalisten?

Stanka: Er sollte Neugier auf Menschen haben, Zuhören sowie Zusammenhänge und Hintergründe möglichst gut erkennen und erklären können. Gleichzeitig sollte er professionelle Dis­tanz wahren. Es geht letztlich immer darum, Sachverhalte öffentlich zu machen und zu erklären. Die meisten Kollegen, die ich kenne, verkörpern das alles – meine Kollegen bei TK und WT sowieso. Unser Landkreis hat eine ungewöhnlich vielfältige Presselandschaft. Man kann sich nur wünschen, dass das so bleibt und die Arbeit der Journalisten weiter von möglichst vielen Lesern gewürdigt wird.

Das hört sich an, als hättest Du Zweifel an der Zukunft der Lokalzeitung.

Stanka: Es macht nachdenklich, wenn immer weniger Menschen die Tageszeitung abonnieren. Dann hört oder liest man immer wieder, wo sich viele heute informieren, nämlich pauschal im Internet, vielleicht noch auf zweifelhaften .ru-Seiten oder auf offensichtlichen Fake-Plattformen ohne Impressum. Man wundert sich, wie unkritisch manche Zeitgenossen mit Informationen umgehen und wie leicht Menschen aufzuwiegeln sind. Dieser unreflektierte Umgang mit Informationen und die gezielte Desinformation in den Neuen Medien durch diverse in- und ausländische Interessen sind eine echte Gefahr für die Demokratie. Man kann nur für den seriösen Journalismus werben. Ob das erfolgreich ist, entscheidet aber der Leser.

"Das Schwierigste und zugleich das Leichteste ist die Distanz"

Welche Bedeutung hat der Lokaljournalismus Deiner Meinung nach heute noch?

Stanka: Freier Journalismus ist exis­tenziell für die Demokratie. Das sieht man derzeit weltweit an den Ländern, in denen die freie Presse immer stärker unterdrückt wird. Ohne freie Presse wächst die Repression, gleitet die Gesellschaft in Richtung Diktatur ab. Und das bezieht sich nicht nur auf die großen, landesweiten Zeitungen, sondern insbesondere auch auf die Lokalzeitungen. Das ist ein Grund dafür, warum wir beim TK in den vergangenen Jahrzehnten auch im kleinen Treuchtlingen immer wieder die offene politische Diskussion, einen möglichst breiten Zugang zu Informationen und nicht nur Entscheidungen einiger weniger in den politischen Hinterzimmern gefordert haben. Politisches Handeln muss den Bürgern erklärt werden, sonst entstehen Missverständnisse und Verdruss. Natürlich haben wir Journalisten Verständnis für Politiker, die ihre Entscheidungen in einem möglichst guten Licht erscheinen lassen wollen. Aber ein mahnender Zeigefinger muss hier stets erlaubt sein.

Heimatverbunden: Der TK-Chef als „Robberer“-Moderator beim Dietfurter Dorffest 2015. © Archivfoto Patrick Shaw



Heimatverbunden: Der TK-Chef als „Robberer“-Moderator beim Dietfurter Dorffest 2015. Foto: Archivfoto Patrick Shaw



Was war das Schwierigste für Dich in den vergangenen 25 Berufsjahren?

Stanka: Das Schwierigste war zugleich das Leichteste, nämlich die Distanz. Je kleiner eine Zeitung und deren Einzugsbereich sind, desto näher ist man denen, über die man schreibt. Das schafft zum einen Chancen und im besten Fall Vertrauen, zum anderen birgt es aber auch die Gefahr, Distanz zu verlieren. Und man wird sehr schnell angreifbar. Das ist eine immerwährende Gratwanderung.

Gibt es Dinge, die Du nicht vergisst?

Stanka: Viele. Ich kann vor allem die tragischen Ereignisse nicht vergessen: Unfälle, Verbrechen, menschliche Schicksale und viele Geschichten aus dem Gerichtssaal.

Du bist ja noch nicht ganz im Rentenalter. Was hast Du in den nächsten Jahren vor?

Stanka: Ich bleibe meiner Heimat treu. Beruflich werde ich aber deutlich kürzer treten. 25 Jahre lang Tag und Nacht ansprechbar zu sein, haben Spuren hinterlassen. Ich will mehr Zeit für mein privates Umfeld. Und es bleibt sicher auch Gelegenheit für ehrenamtliches Engagement.

Interview: TK