Zweimal Signet „Bayern barrierefrei“

Anerkennung für Treuchtlingen und die „MS Brombachsee“: Bayerische Staatsregierung legt verstärkt Augenmerk auf Barrierefreiheit und will hierfür Anreize schaffen - vor 45 Minuten

TREUCHTLINGEN - Seit Jahren unternimmt die Altmühlstadt Anstrengungen, zugunsten der gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen vor Ort bauliche und sprachliche Barrieren abzubauen. Seit 2013 gibt es in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Barrierefreiheit der Rummelsberger Dienste das städtische Siegel "Treuchtlingen barrierefrei“. Jetzt erhielt die Stadt außerdem das Signet "Bayern barrierefrei“ der Staatsregierung.

Das Signet gab es in Treuchtlingen gleich in zwei Größen. Bei der Übergabe dabei waren Friedrich Weickmann von den Rummelsbergern, Bezirkstags-Vize Christa Naaß, Rathausmitarbeiterin Marina Stoll, Bürgermeister Werner Baum, Staatssekretär Johannes Hintersberger, Landrat Gerhard Wägemann und der Landtagsabgeordnete Manuel Westphal (v. links). © Sieghard Hedwig



In einer touristisch geprägten Stadt mit Thermalbad und zahlreichen sozialen Einrichtungen ist Barrierefreiheit nach den Worten von Bürgermeis­ter Werner Baum ein besonders wichtiger Faktor. Das betonte der Rathaus­chef bei einer kleinen Feierstunde im Kulturzentrum Forsthaus zusammen mit Politikern, Funktionsträgern und Vertretern des öffentlichen Lebens. Daher sei die Stadt 2013 mit den Rummelsberger Diensten und deren Kompetenzzentrum eine Kooperation eingegangen, um – neben dem Seniorenbeirat als wichtigem Impulsgeber – in Sachen Barriereabbau einen kundigen Partner an der Seite zu haben.

Daraus hervorgegangen ist schließlich das städtische Siegel „Treuchtlingen barrierefrei“. Es soll die Sensibilität gegenüber diesem Thema schärfen sowie die Betreiber von Firmen, Geschäften, Arztpraxen, Ferienwohnungen und weiteren Einrichtungen dazu anspornen, zum Beispiel durch bauliche Veränderungen den Zugang zu beziehungsweise den Aufenthalt in ihren Räumen für Behinderte zu erleichtern. Nach Angaben des Stadtoberhaupts sind es mittlerweile elf Häuser, die in Treuchtlingen dieses Siegel tragen.

Eine Aufgabe aller Bürger

Baum sieht in der Barrierefreiheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich alle beteiligen müssten. So werde die Stadt diesem Thema beispielsweise bei der bevorstehenden Modernisierung der Altmühltherme verstärkt Rechnung tragen. Es gehe jedoch nicht allein um bauliche Maßnahmen, sondern auch um den Abbau sprachlicher Barrieren, etwa in touristischen Broschüren, auf Hinweisschildern oder beim Internetauftritt.

Friedrich Weickmann von den Rummelsberger Diensten, der die Altmühltal-Werkstätten leitet, zeichnete den Werdegang des Kompetenzzentrums Barrierefreiheit in seinem Haus nach, der 2011 seinen Anfang genommen habe. Nach einer Partnerschaft mit dem Netzwerk „capito“ im Jahr 2012 wurde mit diesem 2014 ein Franchise-Vertrag abgeschlossen. Begleitend gab es laut Weickmann zahlreiche Weiterbildungen.

Seit 2013 besteht die Zusammenarbeit mit der Stadt Treuchtlingen. Aber auch andere Kommunen, Landkreise und Institutionen springen Weickmann zufolge auf den Zug mit auf. Ziel sei der Abbau von Barrieren im baulichen und sprachlichen Bereich sowie „in den Köpfen“, wobei die Zielgruppen weitgefächert seien und eben nicht nur auf Behinderte begrenzt.

Sozial-Staatssekretär Johannes Hintersberger als Überbringer des Signets unterstrich, dass die Qualität einer Gesellschaft nicht zuletzt an ihrem Umgang mit beeinträchtigten Menschen ablesbar sei. In diesem Zusammenhang brachte er seine Wertschätzung gegenüber dem beachtenswerten Engagement in Treuchtlingen zum Ausdruck.

Die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben sei eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung, der sich der Freistaat seit 2013 auch finanziell durch einen eigenen Titel im Haushalt stelle. Allerdings könne Politik dies allein nicht bewerkstelligen und lediglich Impulse geben sowie Anreize schaffen.

Eher Dankeschön als Prädikat

Nach Hintersbergers Worten gibt es nun seit Frühjahr dieses Jahres das Signet „Bayern barrierefrei“. Anders als das mit klaren und zu erfüllenden Kriterien verbundene Treuchtlinger Siegel stelle es jedoch kein Prädikat im eigentlichen Sinne dar, sondern vielmehr ein „Dankeschön“ für bereits Geleistetes auf diesem Gebiet sowie einen weiteren Anreiz, in den Bemühungen darum nicht nachzulassen.

Auf der „MS Brombachsee“ nahm Betriebsleiterin Dagmar Wilken das Siegel im Beisein von Bezirksrat Alexander Küßwetter, Staatssekretär Johannes Hintersberger, Landrat Gerhard Wägemann, der Barrierefreiheits-Beauftragten Marleen Gagsteiger und MdL Manuel Westphal entgegen (v. links). © Privat



Das Treuchtlinger Stadtoberhaupt nahm das Signet, das künftig wohl das Rathaus-Portal zieren wird, dankend und „mit Freude“ entgegen. Anschließend bot sich am kalten Büfett noch die Gelegenheit zum Gedankenaustausch – allerdings nur kurz, da Hintersberger am Nachmittag an Bord der „MS Brombachsee“ zum selben Thema noch eine weitere „Mission“ zu erfüllen hatte.

Auf dem Schiff übergab er das zweite Signet an Dagmar Wilken von der Betriebsleitung der Erlebnisschifffahrt Brombachsee. 2008 wurde der Trimaran mit einem gläsernen Panorama-Aufzug nachgerüstet und bietet seitdem mobilitätseingeschränkten Fahrgästen einen barrierefreien Zugang zu allen drei Decks. Der Vorsitzende des Tourismusverbands Fränkisches Seenland, Landrat Gerhard Wägemann, hatte die MS Brombachsee am Rande der Internationalen Tourismusbörse in Berlin im März 2016 für das Signet vorgeschlagen.

Dem Ehepaar Wilken dankte Hintersberger für den Beitrag zum Abbau von Barrieren. Zudem zeigte sich der in Augsburg beheimatete Staatssekretär nach einer Fahrt mit dem Trimaran begeistert vom Fränkisches Seenland. Dieses gilt als Beispielregion für einen barrierefreien Urlaub.

Sieghard Hedwig - Treuchtlinger Kurier