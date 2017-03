Zwischen Treuchtlingen und Möhren: Felgen beschädigt

MÖHREN - Zu eng wurde die Fahrbahn auf der Staatsstraße zwischen Treuchtlingen und Möhren am Samstagnachmittag für zwei junge Autofahrer.

Ein 21-jähriger Weißenburger fuhr mit seinem Audi in Richtung Möhren. Kurz nach der Bahnunterführung kam ihm ein 18-jähriger BMW-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer auf das Bankett aus, wodurch die teuren Felgen seines Wagens beschädigt wurden. Schaden: etwa 3000 Euro. Bei Eintreffen der Treuchtlinger Polizei gaben beide jungen Männer an, dass jeweils der andere zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren sei. Letztendlich konnte die Polizei nicht zweifelsfrei klären, wer nun recht hat.

Lkw-Raser ertappt

TREUCHTLINGEN – Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer wurde am Samstagvormittag von der Polizei beobachtet, als er auf der B 2 verbotswidrig einen anderen Lkw überholte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Mann die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschritten hatte. Der ausländische Fahrzeugführer musste vor der Weiterfahrt eine nicht unerhebliche Sicherheitsleistung hinterlegen.

