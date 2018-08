Trickbetrüger scheitern an aufmerksamen Mitbürgern

In ganz Oberfranken kam es vermehrt zu betrügerischen Anrufen - vor 52 Minuten

KRONACH - In ganz Oberfranken registrierte die Polizei am Mittwoch mehrere Fälle von sogenannten Enkeltrick-Betrügern. Zweimal konnten aufmerksame Mitbürger glücklicherweise verhindern, dass Senioren ihr Erspartes an die Trickbetrüger verlieren.

Organisierte Tätergruppen riefen am Mittwoch in ganz Oberfranken Senioren an und gaben sich als deren Enkel oder nahe Verwandte aus. Sie täuschten eine finanzielle Notlage vor und versuchten so, an das Geld der Senioren zu kommen. Viele der Opfer erkannten jedoch die betrügerische Masche und verständigten die Polizei.

In zwei Fällen wären die Betrüger jedoch beinahe erfolgreich gewesen: In Kronach stieg ein Rentnerehepaar in ein Taxi und wollte sich zur Bank fahren lassen, nachdem sie den Anruf eines Täters erhalten hatten. Während der Fahrt erzählten sie dem Taxifahrer von ihrem vermeintlichen Enkel, der sie um eine hohe Geldsumme gebeten hatte. Der Fahrer, dem die Sache seltsam vorkam, legte kurzerhand einen Zwischenstopp bei der Kronacher Polizei ein und konnte so verhindern, dass das Ehepaar auf den Betrüger hereinfiel.

Auch im Landkreis Wunsiedel gab sich ein unbekannter Täter gegenüber einer 88-Jährigen als naher Verwandter aus und forderte 25.000 Euro für einen sofortigen Hauskauf. Als die Seniorin bei ihrer Bank die Summe abheben wollte, wurde die Bankangestellte jedoch misstrauisch und deckte so die fast gelungene Straftat auf.

Die Polizei Oberfranken warnt erneut alle potentiellen Betrugsopfer und deren Angehörige vor dieser Betrugsmasche und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht bei derartigen Anrufen. Mitarbeiter von Bankinstituten werden gebeten, kritisch nachzufragen, wenn ältere Menschen ungewöhnlich hohe Bargeldbeträge abheben möchten.

