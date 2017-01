Trister Dienstag, der Mittwoch wird frostig

Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen dann aber wieder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Dienstag bleibt es trüb und kalt, am Abend könnte es ein wenig schneien. Der Mittwoch startet frostig, danach klettern die Temperaturen aber auf bis zu 2 Grad.

Die Sonne lässt sich in den kommenden Tagen kaum blicken. © dpa



Die Sonne lässt sich in den kommenden Tagen kaum blicken. Foto: dpa



Der Winter hat Europa fest im Griff. Für Deutschland erwarten die Meteorologen weitere Winterstürme. Auch in anderen Teilen Europas ist es winterlich: In Weißrussland sterben bei minus 25 Grad fünf Menschen. Griechenland meldet eingeschneite Dörfer.

Und in der Region um Nürnberg? In der Nacht von Montag auf Dienstag sind die Temperaturen auf bis zu -4 Grad gefallen. Am Dienstag bleibt die Wolkendecke wohl den ganzen Tag geschlossen, Regen oder Schnee sind nicht zu erwarten.

Die Temperaturen klettern auf maximal -1 Grad. Nachmittags blasen frische Böen mit um die 30 km/h. Am Abend könnte es ein wenig schneien, wie wetter.com und Wetterochs berichten. Das sehen wetter.de und kachelmannwetter.com allerdings anders: Sie rechnen nicht mit Niederschlag.

Bilderstrecke zum Thema Schnee von gestern: Die härtesten Winter in Nürnberg Kalt, kälter, 1963: Zahlreiche Winter trafen in den letzten Jahrzehnten Franken und Nürnberg. An ein paar Monate dürften sich viele Nürnberger sogar noch erinnern - und ein leichtes Frösteln fühlen. Ein Rückblick in Bildern auf die kältesten und härtesten Winter der letzten Jahrzehnte.



Am Mittwoch ist es morgens mit -6 Grad noch sehr kalt, ab dem Mittag könnte das Thermometer bis zu 2 Grad anzeigen. Der Schnee beginnt zu schmelzen und verwandelt sich - leider - in Matsch. Am Abend sind leichte Regen- und/oder Schneefälle möglich, zudem werden teils stürmische Böen von bis zu 50 km/h erwartet. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es mit 1 bis 2 Grad mild.

Der Donnerstag bleibt wärmer: Minusgrade drohen nicht, 2 Grad sind drin - wetter.de rechnet für den Nachmittag sogar mit 4 Grad plus. Dafür kann es ein bisschen regnen oder schneien. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Auch heute werden wieder Windgeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h erreicht.

Bilderstrecke zum Thema Wintermomente in Nürnberg: Eindrücke vom Wöhrder See Schwäne gehen auf Nahrungssuche, Biber knabbern sich durch Baumstämme und die Sonne lässt die Schneelandschaft glitzern. Die eindrucksvollsten Wintermomente am Wöhrder See in Nürnberg haben wir in einer Galerie zusammengefasst.