Trocken oder nass? Am Sonntag scheiden sich die Geister

Nach dem Unwetter am Freitagabend wird es immerhin etwas freundlicher - vor 10 Stunden

NÜRNBERG - Ob es am Sonntag regnet oder die Sonne scheint, steht noch in den Sternen. Eins ist jedoch gewiss: Temperaturen über 20 Grad. Auch in der kommenden Woche soll es wettertechnisch wieder bergauf gehen.

Sonne oder Regenwolken? Die Wetterfrösche sind sich für den Sonntag noch uneinig. © dpa



Sonne oder Regenwolken? Die Wetterfrösche sind sich für den Sonntag noch uneinig. Foto: dpa



Trockener oder nasser Sonntag? Darüber spekulieren derzeit noch die Wetterexperten. Während der fränkische Wetterochs mit Wolken und vereinzelten Schauern rechnet, verspricht wetter.net herrliches Ausflugswetter mit viel Sonnenschein und Temperaturen um die 23 Grad.

Nach der Vorhersage des Wetterdienstes von nordbayern.de bleibt es ebenfalls trocken. Allerdings sind hier nur maximal 21 Grad drin. In der Nacht zum Montag sinken die Werte dann auf 12 Grad ab. Der Wind bläst schwach und in Böen mäßig aus westlicher Richtung.

Neue Woche, neues Glück: Die kommende Woche verspricht konstant schön zu werden, der Montag macht bei Temperaturen in den niedrigen Zwanzigern und ohne Regen den Anfang. Die Sonne versteckt sich aber immer noch die meiste Zeit hinter den Wolken. Ab da wird das Wetter dann immer besser:

Dienstag ist es dann den ganzen Tag sonnig und trocken, verpricht wetter.com. Mehr als 21 Grad gibt es aber trotzdem noch nicht. Ab Mittwoch steigen dann die Temperaturen langsam bis zum Wochenende auf Mitte 20 Grad.

Die iberische Halbinsel brutzelt dagegen laut wetter.de weiter munter vor sich hin, in Spanien soll es 36 bis 37 Grad heiß werden. Auch im Osten Euopas wird es heiß: Bis zu 31 Grad gibt es in der Ukraine, 29 Grad in Russland.

nb